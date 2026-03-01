Da hotel storico a icona contemporanea: il volto luxury di Nervi è Capitolo Riviera

Nato per aprire un nuovo capitolo nell’ospitalità di Nervi, Capitolo Riviera è un rifugio verde in cui il lusso, la bellezza naturale e il servizio impeccabile si fondono in perfetta armonia, indugiando sulla riviera come un racconto di passione, dedizione e proiezione verso il futuro. Paolo Doragrossa, AD e gestore di Capitolo Riviera, ha curato personalmente la ristrutturazione architettonica dell’hotel, avvalendosi delle sapienti mani dello Studio Parisotto + Formenton e delle migliori maestranze locali, un ambiente minimalista e contemporaneo che si fonde con la natura circostante in un continuo dialogo tra esterno ed interni.

L'hotel Capitolo Riviera di Nervi

Design contemporaneo

Un’atmosfera di lusso discreto e raffinata eleganza accoglie gli ospiti appena varcata la soglia dell’Hotel 5 stelle luxury, dove le ampie vetrate lasciano entrare la luce naturale che si riflette sulle meravigliose cementine del pavimento intervallate da dettagli in legno. Un ingresso pensato per trasmettere una prima impressione di raffinatezza, che celebra nel contempo il piacere dell’accoglienza e il calore tipico dell’ospitalità italiana. La zona living è dotata di ampie vetrate che portano alle terrazze circostanti creando un’interazione unica con la natura esterna.

La lobby dal design contemporaneo dell'hotel Capitolo Riviera

Camere e suite: eleganza e comfort vista riviera

Captolo Riviera consta oggi di 37 camere di cui 3 suite, 2 junior suite e 3 signature room caratterizzate da luci e arredi dai colori caldi e avvolgenti con una dominante di toni che vanno dalle tonalità del beige, marrone e verde per mantenere un costante contatto con la natura circostante i suoi colori predominanti. A completamento 24 camere Premium con terrazzo e 5 camere Deluxe. Ogni tipologia di camera dell'hotel è curata nei minimi dettagli, offrendo un soggiorno all’insegna del relax e della raffinatezza, per rispondere a tutte le esigenze degli ospiti.

Una suite dell'hotel Capitolo Riviera Una junior suite dell'hotel Capitolo Riviera Una stanza premium dell'hotel Capitolo Riviera Una stanza signature dell'hotel Capitolo Riviera

Botanico Restaurant: cucina ligure con lo chef Giovanni Astolfoni

All’interno dell’Hotel Capitolo Riviera si trova il Botanico Restaurant (aperto anche alla clientela esterna) nella cui proposta culinaria i profumi della suggestiva costa ligure si mescolano con quelli vivaci del mare, dove la concretezza e la piacevolezza di ogni piatto sono un viaggio sensoriale di alta qualità. Executive chef del Botanico Restaurant è Giovanni Astolfoni, che nonostante la giovane età ha alle spalle la presenza in cucine di Svizzera, Londra, California e Australia, ma soprattutto in Italia: Excelsior Palace Hotel di Rapallo, Il Canto di Siena con lo chef Paolo Lopriore e Il Glam di Venezia con lo chef Donato Ascani. Accompagna il menù dello chef Astolfoni una ricca carta dei vini curata dal Maître e sommelier Fabrizio Parodi, che include le migliori etichette italiane ed estere per soddisfare ogni tipo di palato. Un viaggio sensoriale attraverso i vigneti più noti le cantine più segrete dei quattro angoli della terra.

Il Botanico Restaurant dell'hotel Capitolo Riviera Giovanni Astolfoni, executive chef del Botanico Restaurant Risotto Cappon Magro

Lounge Bar Liquido e mixology d’autore

Tra gli ambienti ristorativi del Capitolo Riviera anche il Lounge Bar Liquido, dove mixologist esperti propongono cocktail che fondono sapientemente tecniche moderne e ingredienti artigianali di alta qualità, creando un menù di signature drink ispirato alla storia e alla cultura locale, con un tocco internazionale. Ogni cocktail è una piccola opera d’arte, pensata per offrire un'esperienza unica, che conquista anche i palati più esigenti.

Il Lounge Bar di Capitolo Riviera

Spa Onde, piscina e simulatore Golf: servizi esclusivi in hotel 5 stelle

L’hotel è dotato di servizi esclusivi come la Spa Onde, con idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, doccia emozionale e zona relax, una piscina interna ed esterna con idromassaggio, due sale trattamenti ed infine una palestra con attrezzature Technogym professional per i più sportivi.All'interno della struttura un simulatore di ultima generazione del gioco del Golf, progettato per offrire il massimo realismo e coinvolgimento. Grazie a una tecnologia avanzata, è possibile scegliere tra una vasta selezione di campi internazionali, perfezionare il proprio swing e monitorare le prestazioni con precisione, il tutto in un ambiente accogliente e privo di distrazioni esterne.

La piscina della Spa Onde dell'hotel Capitolo Riviera

Spazio eventi Bambù: location esclusiva per meeting e occasioni speciali

Tra gli altri servizi a disposizione degli ospiti vi è il Bambù, uno spazio per gli eventi completamente autonomo rispetto all’hotel di circa 100 mq con ampie vetrate sull’esterno che conferiscono luce naturale all’ambiente.