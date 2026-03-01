Trattoria Nunù, a due passi dal molo: quando il porto diventa valore in cucina

Torre del Greco (Na) è città popolosa: circa 79mila abitanti. Alle sue spalle il Vesuvio, davanti il Golfo di Napoli. C’è il porto, con piccola flotta peschereccia. Ma allora se c’è il porto c’è anche, quale ne sia la toponomastica, la “zona porto”. E se c’è la flotta peschereccia, per quanto piccina essa sia, c’è anche ragionevole disponibilità di pescato freschissimo. Mettiamo insieme queste due cose e, lieta e golosa la conseguenza, ci troviamo seduti ad uno dei pochi tavoli di trattoria da scoprire.

La sala di Trattoria Nunù

Nunzio Spagnuolo: dallo chef girovago al ristorante Nunù

Il patron è il prode Nunzio Spagnuolo (47 anni). Vezzeggiativo da ragazzino: Nunù. Poi l’infanzia svanisce ma il nome rimane: e in famiglia, per la sua gente della zona porto, per i suoi amici e per i suoi clienti è Nunù anche adesso. Diploma all’alberghiero, ha girato l’Europa: da Londra a Parigi, da Porto Cervo a St. Moritz, lavorando in rinomati lussuosi ristoranti. Gli brillano gli occhi quando racconta della sua importante e significativa esperienza con il maestro Gualtiero Marchesi a “L’Albereta” in Franciacorta. Rientra nella sua regione, lavora per tre anni in qualità di executive chef al Rada di Positano e poi, a compimento di tanto fruttuoso e laborioso girovagare apre il suo ristorante: Nunù.

Nunzio Spagnuolo

Pranzo da Nunù: cucina di mare e tecnica creativa

Ricorrendo alla memoria ancora prima che agli appunti, raccontiamo di pranzo da Nunù in serena e già tiepida giornata della seconda metà di febbraio. Lo chef patron Nunzio volentieri, quando le circostanze glielo consentono (ovvero, di rado) si fa vivo in sala, porge il menù e prende la comanda. Indi, scompare e va in cucina. Riappare con un suo squisito benvenuto che molto bene ci predispone al pranzo: Arancino alla pescatora con pomodorino giallo e carciofo alla giudia. Nel mentre, da ben fatta carta dei vini, saggiamente non sterminata, si era effettuata meditata scelta: Vetere Igp Paestum Rosato, ottenuto da uve aglianico in purezza provenienti dai vigneti in località Cannito, fatto da San Salvatore 1988.

Arancino alla pescatora con pomodorino giallo e carciofo alla giudia
Spaghettone cacio e pepe su stracotto di manzo e pesto di carote
Cotto e crudo di tonno

Servizio garbato e professionale. Palese testimonianza di robusta tecnica non disgiunta da guizzo creativo, il sontuoso primo: Spaghettone cacio e pepe su stracotto di manzo e pesto di carote. Porzione abbondante, per appetiti robusti. Ci si imbarazza al solo pensiero di non finirla tutta e di lasciare qualcosa nel piatto. Ecco, invece, ex-post l’imbarazzo diviene che non si osa dire... potrei averne ancora un po’ ?!? Gagliardo il sorso di Vetere. Pregevole e pressoché di perfetta esecuzione il secondo: cotto e crudo di tonno. A compimento del pranzo, dulcis in fundo, il babà fatto da Nunzio. Ottimo.

Una trattoria autentica nella zona porto di Torre del Greco

La trattoria che ci vuole, la trattoria che ci piace, la trattoria che, ci si accomiata e si pensa già a quando tornarci. Dello chef patron Nunzio si apprezza, oltre che la vistosa abilità in cucina, frutto di tanto mestiere ma anche di tanta passione, anche la sua abilità innata, spontanea, nulla di artefatto, di rapportarsi con la clientela. Breve la passeggiata fino al vicino parcheggio: si costeggia il molo del porto: si respira salsedine!