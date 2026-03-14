Dopo Relais & Chateau, l'hotel Parker's di Napoli rilancia con Forbes

Ci sono alberghi che nascono per ospitare viaggiatori. E poi ci sono alberghi che diventano parte della storia di una città. Il Grand Hotel Parker’s di Napoli appartiene a questa seconda categoria. Affacciato lungo Corso Vittorio Emanuele, sospeso tra il Vomero e il mare, il Parker’s osserva Napoli dall’alto da oltre un secolo e mezzo. Da qui lo sguardo corre sul Golfo, sul Vesuvio e sulle isole, mentre sotto si distende la città con il suo intreccio di quartieri, palazzi e strade che scendono verso il mare.

Il Grand Hotel Parker‘s di Napoli

Il Grand Hotel Parker‘s di Napoli

In questa posizione privilegiata l’hotel ha costruito la propria identità: quella di un grande albergo internazionale capace di raccontare Napoli a generazioni di viaggiatori. Negli ultimi anni questa storia ha conosciuto una nuova fase di rilancio. Il Parker’s è dapprima entrato nella collezione Relais & Châteaux e recentemente stato inserito nella Forbes Travel Guide 2026, due riconoscimenti che certificano il ritorno dell’hotel nel circuito internazionale dell’ospitalità di lusso, nonché riconoscimenti che arrivano in un momento di rilancio della struttura, che negli ultimi anni ha avviato un percorso di rinnovamento degli ambienti e di rafforzamento dell’offerta gastronomica. Un progetto che punta a consolidare l’hotel come punto di riferimento dell’ospitalità di fascia alta nel Sud Italia. Senza mai dimenticare la sua storia e l'idea del Grand tour. tanto che nelle camere il mobile che incorpora il frigo bar e i vari servizi sembra un grande baule- Un tocco di classe che giusto a Napoli si può trovare.

La hall del Grand Hotel Parker‘s di Napoli

La hall del Grand Hotel Parker‘s di Napoli

Per Napoli si tratta anche di un segnale simbolico: il Parker’s è infatti l’unico hotel della città presente nella guida Forbes, che seleziona le strutture attraverso ispezioni anonime basate su oltre 900 criteri di valutazione. Ma il Parker’s non è solo un albergo storico: è un luogo dove ospitalità, panorama e gastronomia (c’è anche l’unico ristorante due stelle della città, il George) si incontrano in un racconto unico, facendo di questo palazzo una sede del bello e del ricercato, secondo una tradizione che idealmente si collega a quella dell'alta sartoria della città.

Camere e suite tra eleganza storica e comfort contemporaneo

Fondato nel 1870, il Parker’s è considerato il primo vero grand hotel di Napoli. Nei decenni è stato rifugio di diplomatici, scrittori e viaggiatori di alto profilo, attratti soprattutto da una caratteristica che non cambia mai: la vista sul Golfo di Napoli con il Vesuvio in primo piano.

Dopo le ristrutturazioni degli scorsi anni l’hotel è tornato a risplendere ed oggi un perfetto mix fra classicismo e servizi efficienti e di alto livello. Il Parker’s dispone oggi di 67 tra camere, suite e appartamenti che mantengono lo stile elegante delle dimore storiche napoletane, con arredi classici, tessuti raffinati e colori caldi che richiamano l’atmosfera delle grandi residenze europee. E allo stesso tempo dai bagni agli interruttori, dalla climatizzazione ai prodotti di cortesia tutto è all’insegna di una sobria contemporaneità e funzionalità. Il recente restyling ha in pratica cercato di mantenere l’identità storica dell’hotel, integrando però servizi e tecnologie pensate per il turismo internazionale contemporaneo.

Suite Sea View - Grand Hotel Parker‘s di Napoli Suite Sea View - Grand Hotel Parker‘s di Napoli Junior Suite Sea View - Grand Hotel Parker‘s di Napoli Suite Honey Moon Sea View - Grand Hotel Parker‘s di Napoli Suite Honey Moon Sea View - Grand Hotel Parker‘s di Napoli Deluxe Room - Grand Hotel Parker‘s di Napoli ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Suite Sea View - Grand Hotel Parker‘s di Napoli Suite Sea View - Grand Hotel Parker‘s di Napoli Junior Suite Sea View - Grand Hotel Parker‘s di Napoli Suite Honey Moon Sea View - Grand Hotel Parker‘s di Napoli Suite Honey Moon Sea View - Grand Hotel Parker‘s di Napoli Deluxe Room - Grand Hotel Parker‘s di Napoli

Tra le soluzioni più prestigiose spicca la Parker’s Suite, una suite su due livelli con vista sul mare che include una zona benessere privata con sauna e bagno turco. Molte stanze si affacciano direttamente sul Golfo di Napoli, offrendo agli ospiti uno dei panorami più suggestivi della città.

l recente percorso di rinnovamento ha puntato oltre che sul restyling delle camere, sulla riorganizzazione degli spazi comuni, con maggiore apertura verso la terrazza panoramica e sul rafforzamento della proposta gastronomica come vero driver di posizionamento internazionale.

Dettaglio della Executive Family Suite - Grand Hotel Parker‘s di Napoli

Dettaglio della Executive Family Suite - Grand Hotel Parker‘s di Napoli

La logica è semplice: oggi un hotel di fascia alta non compete solo con altri hotel, ma con destinazioni esperienziali. E la ristorazione diventa parte del racconto.

La terrazza sul Golfo: uno dei panorami più spettacolari di Napoli

La vista è comunque una degli assi che il Parker’s gioca con disinvoltura. Uno degli elementi più iconici dell’hotel è ad esempio la sua terrazza panoramica. Situata all’ultimo piano dell’edificio, la terrazza offre una vista che abbraccia l’intero Golfo di Napoli: il Vesuvio, Capri, la costa e il lungomare che si estende verso il centro storico.