Bollicine in Villa: 38 Maison di Champagne e oltre 3000 etichette a Venezia

Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, Villa Farsetti a Santa Maria di Sala (Venezia) ospiterà la 9ª edizione di Bollicine in Villa, il principale evento del Veneto dedicato alle bollicine e uno dei più importanti appuntamenti italiani per gli amanti dello Champagne e degli spumanti di qualità, con oltre 3000 etichette disponibili. La manifestazione si svolge nella splendida cornice settecentesca della villa, offrendo a wine lovers, operatori del settore e appassionati l’opportunità di degustare vini italiani ed europei, scoprire nuove cantine e approfondire i metodi di produzione dei grandi spumanti.

Edizione che si annuncia da record la nona di Bollicine in Villa, con oltre 3000 etichette disponibili

Edizione che si annuncia da record la nona di Bollicine in Villa, con oltre 3000 etichette disponibili

«Abbiamo voluto fare un’edizione speciale, con una madrina d’eccezione, Giorgia Pianta, volto noto della televisione e finalista di Miss Italia, che parteciperà sia durante l’evento sia alla cena di gala», spiega Vanni Berna, ideatore della manifestazione e fondatore dell’Enoteca Le Cantine dei Dogi. L’evento celebra anche i 30 anni di attività di Berna nel mondo del vino e i 25 anni dalla fondazione dell’Enoteca, che oggi gestisce col fratello Ezio.

Vanni Berna, organizzatore di Bollicine in Villa, recentemente vincitore del premio ceo dell’anno per Innovazione e leadership Wine Distribution a Le Fonti Awards 2026 di Milano,

Vanni Berna, organizzatore di Bollicine in Villa, recentemente vincitore del premio ceo dell’anno per Innovazione e leadership Wine Distribution a Le Fonti Awards 2026 di Milano,

«In questi 30 anni nel mondo del vino ho cercato di creare un evento che fosse formativo e stimolante», aggiunge Berna, che recentemente ha ricevuto il riconoscimento di ceo dell’anno e per Innovazione e leadership Wine Distribution a Le Fonti Awards 2026 di Milano, confermando il suo ruolo di riferimento nel settore enologico e nella valorizzazione delle bollicine di eccellenza.

Programma dettagliato e distribuzione delle degustazioni

L’edizione 2026 si caratterizza per un percorso strutturato su più livelli della villa. Al piano terra, i visitatori troveranno una selezione di vini internazionali, tra cui Champagne, Crémant francesi, Cava spagnoli e altre etichette provenienti da sei Paesi europei (oltre l'Italia, Francia, Spagna, Slovenia, Austria e Ungheria), insieme a una selezione di prelibatezze gastronomiche.

Il piano primo ospita degustazioni di vini Metodo Martinotti, rifermentati, ancestrali e classici, accompagnate da masterclass guidate da esperti e da prodotti gastronomici di eccellenza. Gli espositori saranno distribuiti in base al metodo di lavorazione, in modo tale che l’ospite possa percorrere un “vero tour” nonchè vivere un’esperienza sensoriale, coinvolgente e un vero supporto culturale di altissimo livello.

Come nella scorsa edizione, Bollicine in Villa si terrà nelle varie sale di Villa Farsetti, col piano terra dedicato ai vini stranieri da 6 differenti nazioni

Come nella scorsa edizione, Bollicine in Villa si terrà nelle varie sale di Villa Farsetti, col piano terra dedicato ai vini stranieri da 6 differenti nazioni

La sala teatro sarà invece la location della Cena di Gala “Bolle a Cena”, che si terrà sabato 28 marzo, riservata a produttori, ospiti e partner della manifestazione. «I ragazzi e i docenti della scuola alberghiera Dieffe di Spinea cureranno la cena, mentre i giornalisti premieranno il miglior piatto», racconta Berna, sottolineando l’aspetto didattico e formativo dell’esperienza. Gli studenti proporranno un menu studiato per accompagnare grandi Champagne e spumanti italiani ed europei.

Negli spazi di Bollicine in Villa possibilità per i visitatori di assaggiare alcune primizie gastronomiche

Negli spazi di Bollicine in Villa possibilità per i visitatori di assaggiare alcune primizie gastronomiche

Nel portico della sala teatro e negli spazi esterni della villa sarà allestito un laboratorio sensoriale con il Club Amici del Toscano, mentre nella Sala Cedraie si terrà il concorso enologico. L’entrata alla manifestazione è gratuita, ma per degustare i vini si deve acquistare una wine card da 3/8 degustazioni o illimitata. Ai banchi di assaggio saranno presenti produttori e sommelier. La partecipazione alla manifestazione non necessita di prenotazione, il servizio mescita terminerà alle ore 19.30 e, alle ore 20.00 chiusura della Villa Farsetti.

Record di espositori e Champagne in degustazione

L’edizione 2026 registra un record di partecipazione: 106 espositori provenienti da 11 regioni italiane e 7 Paesi europei. «Abbiamo 38 Maison e 45 etichette di Champagne, il record sia delle Maison sia delle etichette», spiega Berna «ed è una scelta voluta. Lo champagne ha sempre un particolare richiamo sul grande pubblico». Tra gli Champagne in degustazione continua figurano Arnaud de Cheurlin, Barbier Louvet, Bernard Remy, Bernard Robert, Bollinger (Brut Special Cuvée), Cattier, Charles Heidsieck, de Barfontarc, Gabriel Pagin Fils, Gosset, H. Blin, Jacquart, JH Quenardel, Le Maire, Lombard, Louis Armand, M. Marcoult, Mathelin, Michel Henriet, Paul Briard, Pierre de Charme, Ruinart, Viellard-Millot e Xavier Loriot.

Le maisons di Champagne presenti a Bollicine in Villa 2026

Le maisons di Champagne presenti a Bollicine in Villa 2026

Accanto alla degustazione continuativa saranno organizzate degustazioni ad ora dedicate a etichette iconiche: Bollinger La Grande Année 2015, Louis Roederer Cristal 2016, Armand de Brignac Gold Brut, Krug Grande Cuvée 171e Édition, Ruinart Dom Ruinart 2010, Dom Pérignon P2 2008, Jacques Selosse Initial Blanc de Blancs e Salon Blanc de Blancs “S” Le Mesnil 2015.

Focus didattico sui metodi di spumantizzazione

Uno dei temi su cui gli organizzatori tengono maggiormente è quello della formazione, del far conoscere ai visitatori tutti i segreti di questo mondo: «A ogni visitatore viene consegnato un catalogo con oltre 100 pagine, in cui nelle pagine iniziali spieghiamo i vari metodi di spumantizzazione, dal Metodo Ancestrale al Metodo Classico e allo Champagne», dichiara Berna. Il catalogo illustra le diverse zone di produzione, le tipologie di Champagne, i dosaggi e il significato di sigle come CM, RM e NM, consentendo agli ospiti di comprendere le differenze tra metodi, territori e tecniche produttive.

A ogni visitatore sarà data la possibilità di conoscere i vari metodi di spumantizzazione, dal Metodo Ancestrale al Metodo Classico e allo Champagne

A ogni visitatore sarà data la possibilità di conoscere i vari metodi di spumantizzazione, dal Metodo Ancestrale al Metodo Classico e allo Champagne

I visitatori potranno così confrontare vini di diverse nazioni con attenzione a vitigni autoctoni e internazionali, vini biologici, biodinamici e naturali. L’esperienza permette di distinguere le caratteristiche dei vari metodi, dai rifermentati in bottiglia ai metodi Martinotti e Classico, valorizzando la conoscenza tecnica e sensoriale delle bollicine.

Masterclass e approfondimenti

Durante l’evento si terranno quattro Masterclass, prenotabili online tramite l’acquisto della wine card:

Sabato 28 marzo ore 13:15: “ Lo straordinario mondo dello Champagne ”, relatore Dr. Fabrizio Maria Marzi

”, relatore Dr. Fabrizio Maria Marzi Sabato 28 marzo ore 16:00: “ Le grandi bolle d’Italia ”, relatore Dr. Fabrizio Maria Marzi

”, relatore Dr. Fabrizio Maria Marzi Domenica 29 marzo ore 13:15: “ Ostriche e Metodo Classico ”, relatori Enrico Bertaglia (CEO Finittica) e responsabile Fondazione Edmund Mach

”, relatori Enrico Bertaglia (CEO Finittica) e responsabile Fondazione Edmund Mach Domenica 29 marzo ore 16:00: “La magia dello Champagne & Caviale”, relatori Dr. Fabrizio Maria Marzi e Federico Favretto

Anche quest'anno, a Bollicine in Villa spazio a diverse interessanti Masterclass sul mondo delle bollicine

Anche quest'anno, a Bollicine in Villa spazio a diverse interessanti Masterclass sul mondo delle bollicine

Le masterclass offrono approfondimenti su storia, metodo di lavorazione, terroir, filosofia del produttore e caratteristiche organolettiche dei vini.

Piccoli produttori e grandi Maison

«Quest’anno abbiamo deciso di dare spazio anche ai piccoli produttori indipendenti, perché quando raccontano la loro vigna e la loro vinificazione, il pubblico è colpito al 100%, spesso più delle grandi Maison», afferma Berna.

Quest'anno, un'attenzione ancora più grande sarà dedicata ai piccoli produttori, che suscitano maggiore curiosità tra il pubblico

Quest'anno, un'attenzione ancora più grande sarà dedicata ai piccoli produttori, che suscitano maggiore curiosità tra il pubblico

Tra le nuove cantine italiane presenti San Gregorio Prosecco, Corteros, De Tarczal, Cantina d’Isera, Fondazione Edmund Mach, Rechof Spumanti. Dalla Slovenia sarà presente per la prima volta Kristalvin mentre le nuove maison di Champagne che parteciperanno sono Jacquart, JH Quenardel, Pierre de Charme e Xavier Loriot, creando un dialogo tra realtà di nicchia e grandi maison internazionali.

Concorso enologico e votazione del pubblico

Il concorso Venice International Wine Trophy - Bubbles, organizzato da Egnews.it e dalla guida Il Vino per Tutti, premia le migliori bollicine italiane ed europee, suddivise per tipologia. Sabato 28 marzo alle ore 18:00 si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori, riservata agli invitati. Il pubblico potrà votare le migliori etichette e la cantina preferita, diventando così parte attiva della selezione dei premi.

Il pubblico sarà chiamato a votare le migliori bollicine nel Venice International Wine Trophy - Bubbles

Il pubblico sarà chiamato a votare le migliori bollicine nel Venice International Wine Trophy - Bubbles

Wine Shop e punti ristoro

Durante la manifestazione sarà possibile acquistare direttamente i vini e i prodotti gastronomici degustati presso il wine shop allestito nella villa, con prezzi promozionali. All’esterno saranno presenti due punti ristoro, con vendita diretta dei prodotti, indipendente dall’acquisto della wine card.