Milano, da Salvatore Lionello arriva la stagione delle pizze primaverili

Il locale è pieno, ma non vola una mosca. Insonorizzazione a regola d’arte. Merce rara nel mondo della ristorazione. Ma nella Pizzeria da Lionello Milano è un piacevole dato di fatto. Qui opera dal novembre 2023 il pizzaiolo resident Davide Sardina, nella pizzeria di via Friuli in società con Salvatore e Michele Lionello. Salvatore è il pizzaiolo con il Cappello, un professionista che si è fatto brand e che nel capoluogo lombardo ha replicato la formula, l’arredo e l’atmosfera della casa madre di Succivo (Ce). A Milano, in più, oltre ai 110 coperti, ce ne sono 15 accolti dal grande tavolo che arreda al piano inferiore la sala privé.

Le nuove pizze primavera nella Pizzeria da Lionello Milano - Foto Matteo Lippera

Da Lionello Milano, pizza "diversamente napoletana"

Davide Sardina, ventottenne palermitano, applica il concetto gastronomico di pizza “diversamente napoletana”, un doppio pre-fermento di biga e poolish che grazie alla maggiore idratazione rende la pizza più aerea e digeribile, oltre che scioglievole. Di alto livello i topping, che parlano di cucina mantenendo un dna popolare. Del resto l’imprinting di Salvatore Lionello è potente: a Succivo vanta 3 spicchi sulla Guida 2026 del Gambero Rosso e occupa la 12ª posizione nella classifica 50 Top Pizza Italia 2025.

Davide Sardina, pizzaiolo resident e socio a Milano dei fratelli Lionello

A Milano la carta delle pizze ricalca quella di Succivo, tra tradizionali, vegane e identitarie, tra cui spicca la Marinara dei Signori, a base di pomodoro semi-dry, olive nere di Caiazzo e Alici di Cetara. Novità le pizze stagionali. In menu la linea Primavera.

L‘elegante area degustazione - Foto Matteo Lippera

Alcune ricette sono da segnare in agenda. Baccalà sotto copertura: una pizza al padellino (doppio pre-fermentato idratato all’80%, cotto prima a vapore e poi in forno), farcita con crema cosacca, baccalà in olio-cottura, olive nere e caciocavallo di Agnone). O’Siciliano è una montanarina fritta asciugata al forno, con broccolo barese in doppia consistenza (crema e saltato con uvetta e pinoli), maio alle alici e in uscita pane croccante con scorza di limone.

Da Lionello Milano, l’ispirazione che viene da Van Gogh

Un classico è rappresentato da Salsiccia e Friarielli in doppia consistenza con crema e saltati e aggiunta di salsiccia (anche in declinazione vegana). Con Iris ci si ispira all’omonimo quadro di Van Gogh. Prevede crema di patate viola, straccetti di carne cotti a bassa temperatura, spinaci al burro e provola di Bufala affumicata; in uscita, polvere di patate viola, basilico fritto e spuma di Parmigiano. Carne presente anche in Annanz O Camin, con guancia di vitello cotta a bassa temperatura, vellutata di patate di Avezzano, provola di Bufala affumicata e fuori forno riduzione di Aglianico del Taburno e porro croccante.

La pizza Baccalà sotto copertura 1/5 Il forno con cappello e quello dedicato alle pizze a ruota di carro 2/5 La raffinata sala privé 3/5 La cromatica pizza Iris 4/5 Un classico: la pizza Marinara dei Signori 5/5 Previous Next

Carta dei vini con etichette di peso, ma anche accessibili, e servizio in sala cortese, attento e preciso. Ulteriore valore aggiunto. Il design degli interni, curato ed elegante, riprende quello di Succivo: pannelli in legno insonorizzanti, lampade contemporanee, maioliche bicolore (bianco e nero) di Vietri. Presenti quattro tavoli rotondi dedicati alle degustazioni in una zona separata del piano principale. Nell’area laboratorio svetta il caratteristico forno della pizza “con il cappello”. Al suo fianco un secondo dedicato alla cottura delle “ruota di carro”.