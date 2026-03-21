Pizzeria Anna dal 1989: la pizza in teglia che conquista Frattaminore

Guida da un lustro la “Pizzeria Anna dal 1989”, gioiello di famiglia ormai storia di Frattaminore (Na). Emanuele Del Prete, 33 anni, ha le idee chiare e sa essere molto determinato. «D’altronde - racconta - ho iniziato fin da bambino ad apprendere i fondamentali di questa professione. Poi è subentrata la passione e l’impegno ha fatto il suo corso. Studio, applicazione pratica e tante competizioni, fino a raggiungere il podio alla 10ª edizione del Mondiale Pizza Doc 2024».

Emanuele Del Prete, gestisce la Pizzeria Anna dal 1989

Emanuele Del Prete, gestisce la Pizzeria Anna dal 1989

Pizzeria Anna dal 1989, la produzione vola il sabato

Oggi è un giovane imprenditore di successo che conduce un locale che punta sulla formula asporto. «Facciamo pizza in teglia - sottolinea - due le tipologie: Romana e “A modo mio”, che poi è una napoletana, più morbida». Per soddisfare a tutto tondo le esigenze e i palati della clientela, Del Prete ha affiancato anche una selezione di “tonde 33”, sempre rigorosamente in teglia. Tonde classiche. «Un’offerta che ha successo, se penso che solo il sabato sforniamo tra le 40 e le 50 teglie», puntualizza.

L'ingresso della Pizzeria Anna dal 1989

L'ingresso della Pizzeria Anna dal 1989

A monte un impasto mix di farine, lievitazione 24 ore, con idratazione al 72-73%. E poi un pomodoro che sa fare la differenza. «Da un anno abbiamo scelto Cirio Alta Cucina. Siamo rimasti affascinati dal progetto dedicato ai professionisti della tavola. Utilizziamo Cuor di Pomodoro. Un cambio di rotta subito apprezzato dalla clientela. “Ma avete cambiato pomodoro? C’è un nuovo colore e sono sparite quelle note aspre e acidule”: questi i primi commenti. L’acquisizione di una marcia in più confermata dal riscontro al palato e dall’andamento dei consumi».

Pizzeria Anna dal 1989, pomodoro dalla polpa ricca e cremosa

Cuor di Pomodoro vanta infatti una polpa ricca e cremosa, che sviluppa gusto intenso e regala condibilità. Una referenza in linea con il progetto di Cirio Alta Cucina che, come ha messo in evidenza Emanuele Del Prete, è stato elaborato in esclusiva per i professionisti della ristorazione che puntano in alto. I prodotti della gamma offrono il gusto verace del pomodoro italiano, selezionato e lavorato per assicurare la migliore resa a ogni ricetta.

Gli interni della Pizzeria Anna dal 1989

Gli interni della Pizzeria Anna dal 1989

Come ha subito dimostrato la clientela, ancor più fedele alla “Pizzeria Anna dal 1989”. Una clientela che Emanuele Del Prete sa conquistare anche con proposte gastronomiche dallo stimolante rapporto qualità/prezzo comunicate sfruttando la forza dei social. Sulla pagina Fecebook di “Pizzeria Anna dal 1989” spopola infatti un video (appena pubblicato mentre scriviamo) che illustra cosa si può acquistare con 10 euro. Nel dettaglio, una Frittatina classica rossa, un Crocchè, una Parigina classica rossa con prosciutto, mozzarella e pomodoro e una bianca con prosciutto, patate e provola, una fetta di Margherita e una di pizza Parmigiana. Dimostrazione sul campo di come saper fare impresa.