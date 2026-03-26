Da La Verna a Sansepolcro: il cammino tra il “crudo sasso” di Dante e gli eremi

Il 2026 è un anno speciale: ricorrono infatti 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, avvenuta nel 1226, un anniversario che coinvolge tutta l’Italia e non solo, tra celebrazioni, eventi e cammini spirituali. Si tratta di un’occasione unica per riscoprire la figura del Poverello di Assisi, ma soprattutto per mettersi in cammino nei luoghi che hanno segnato la sua vita, il suo messaggio e la sua eredità spirituale, ancora oggi profondamente attuale.

Riscoprire San Francesco attraveso il cammino

Riscoprire San Francesco attraveso il cammino

Le celebrazioni ufficiali, iniziate il 10 gennaio 2026 e destinate a culminare il 4 ottobre, attraversano l’intero Paese e invitano a vivere questo anniversario non solo come memoria, ma come esperienza concreta di viaggio lento, sostenibile e consapevole. È proprio in questo spirito che nasce il progetto Itinerari Francescani: un percorso articolato in più tappe, pensato per raccontare - passo dopo passo - un’Italia fatta di borghi, eremi, foreste e silenzi, dove natura e spiritualità si intrecciano in modo profondo.

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Non si tratta solo di un cammino religioso, ma di un viaggio culturale e umano che attraversa territori autentici, custodi di tradizioni, sapori e storie millenarie. Un itinerario che segue le tracce di Francesco tra Toscana e Umbria, là dove il suo messaggio di semplicità, pace e amore per il creato continua a risuonare con forza. Un cammino che non è solo geografia, ma esperienza: un invito a rallentare, osservare e - proprio come Francesco - imparare a guardare il mondo con occhi nuovi.

Il primo cammino francescano: da La Verna a Sansepolcro

Il Santuario della Verna è un luogo sacro incastonato nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste del Casentino. Questo monte, che ha visto l’impressione delle stimmate di San Francesco d’Assisi, offre una combinazione unica di spiritualità e bellezza naturale. Da otto secoli è custodito dai Frati Minori. Tutto nacque dall’incontro di San Francesco con il Conte Orlando Cattani, feudatario del luogo, che decise di donare la montagna de La Verna al frate.

“Nel crudo sasso intra Tevere ed Arno da Cristo prese l’ultimo sigillo che le sue membra due anni portarno” (Paradiso, cap. XV, vv.106-108) Dante Alighieri "“Nel crudo sasso intra Tevere ed Arnoda Cristo prese l’ultimo sigilloche le sue membra due anni portarno”(Paradiso, cap. XV, vv.106-108)" Dante Alighieri

Il Santuario della Verna tra storia, arte e fede francescana

Il Santuario, che si erge sulla roccia abbracciato dalla natura della foresta casentinese, è uno tra i più belli d’Italia proprio per la sua posizione e uno tra i più importanti proprio perché strettamente connesso con San Francesco. Anche Dante esprime la sua ammirazione per il santo declamando la roccia come “crudo sasso” e ne racconta la storia con l’ultimo sigillo riferendosi alle stigmate ricevute il 17 settembre 1224.

Il sagrato del Santuario della Verna

Il sagrato del Santuario della Verna

"Non est in toto sanctior orbe mons", recita un'iscrizione posta all'interno del Santuario. E davvero... non vi è in tutto il mondo un monte più santo di questo! Il complesso comprende la chiesetta di Santa Maria degli Angeli costruita dallo stesso Francesco, il corridoio e la Cappella della Sacre Stimmate e la Basilica dedicata a Santa Maria Assunta dove, ancora oggi, si può ammirare l’Annunciazione, uno dei capolavori dello scultore Andrea della Robbia.

Il Santuario della Verna

Il Santuario della Verna

Museo della Verna e patrimonio artistico

laverna.it La biblioteca del Santuario della Verna laverna.it L'interno della Santuario laverna.it Il museo del Santuario della Verna ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La biblioteca del Santuario della Verna laverna.it L'interno della Santuario laverna.it Il museo del Santuario della Verna laverna.it

Il Museo della Verna, posto dentro il Santuario, è un percorso nell'antica vita del convento, tra le grandi sale del Quattrocento e il salone del “fuoco comune”, dove i frati passavano insieme le gelide serate invernali. Qui sono esposti preziosi oggetti liturgici, tra cui un reliquiario in rame dorato, e dipinti di scuola fiorentina del Quattrocento e Cinquecento. Tra le altre opere d'arte, particolarmente pregevole è un busto di Cristo in ceramica attribuito ad Andrea della Robbia.

I paramenti sacri di Manuele Canu per il Santuario de La Verna La balza della tovaglia d’altare I nuovi ricami realizzati dallo stilista Manuele Canu per il Santuario della Verna rappresentano un connubio di alta artigianalità e profondità simbolica. Eseguiti a tecnica mista, combinano fili in oro e argento, che donano luce e rilievo, con fili di seta capaci di restituire finezza cromatica. L’opera è ulteriormente impreziosita da perle naturali e cristalli Swarovski, che amplificano l’effetto luminoso. La balza della tovaglia d’altare si distingue per una composizione armoniosa e fortemente simbolica sempre con carattere iconico bizantino. Al centro, racchiusa in un medaglione circolare, è raffigurata la figura di San Francesco, nell’atto di presentare l’Eucarestia. Al di sopra di lui, è ricamata l’immagine di Cristo Agnello di Dio, adagiato sul libro dei sette sigilli, chiaro richiamo al mistero della redenzione e alla dimensione apocalittica della fede. Lateralmente si sviluppano eleganti tralci di rosa selvatica, che accompagnano lo sguardo verso due angeli mariani disposti in modo speculare. Essi sono riconoscibili dai colori dei loro manti, delicati e simbolicamente connessi alla tradizione mariana. A completare la composizione, si susseguono spighe di grano, i cui nastri riprendono gli stessi colori dei manti angelici, creando un raffinato equilibrio cromatico e teologico. Il copri leggio Nel copri leggio il soggetto è rappresentato secondo uno stile iconografico bizantino, caratterizzato da una forte valenza simbolica e spirituale. Al centro, all’interno dell’aureola, si trova una raffinata rappresentazione del Cantico delle Creature, elemento che richiama l’armonia tra uomo, natura e divino, conferendo all’intera composizione un profondo significato contemplativo e teologico.

I materiali utilizzati In entrambe le realizzazioni è stato utilizzato il medesimo tessuto di base: un pregiato matelassé di seta caratterizzato da un elegante effetto romboidale, capace di conferire struttura, profondità e raffinatezza all’insieme. Questa scelta garantisce continuità stilistica tra i due lavori, esaltandone al contempo la qualità artigianale. I medaglioni, invece, sono realizzati su un pannello di seta differente, lavorato in modo da ottenere un suggestivo effetto marmoreo.

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: natura incontaminata e fauna

Chiusi della Verna, nel cui territorio comunale è situato il Santuario, è situato nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è una delle aree forestali più incontaminate d’Europa, vera oasi di natura e silenzio che si estende a cavallo tra la Toscana e l’Emilia-Romagna. Qui vivono lupi, caprioli, cervi, daini e cinghiali. La superficie del Parco si estende per oltre 38mila ettari, dal Monte Falterona a nord al Passo dei Mandrioli a sud. Il paesaggio cambia tra un versante e l’altro: dolce quello toscano, ripido e accidentato quello romagnolo. Le nobili e storiche foreste sono rimaste intatte nei secoli grazie alla lungimiranza di monaci e amministratori forestali: qui si trovano le antiche foreste del Granducato di Toscana, quelle che rifornivano di legname pregiato gli arsenali di Livorno e di Pisa, nonché l’Opera del Duomo di Firenze.

Monte Falterona

Monte Falterona

Cosa vedere nel Parco: cascate, borghi e panorami

Nel Parco si possono ammirare cascate fiabesche come quella dell'Acquacheta, descritta già da Dante nella Divina Commedia, ma anche luoghi come Castagno d’Andrea, splendido borgo immerso nelle marronete, ovvero i boschi di secolari castagni coltivati per la produzione di marroni che un tempo costituivano la base alimentare della gente di montagna. Tra i luoghi più belli da visitare il pittoresco borgo medievale di San Benedetto in Alpe, gli antichi mulini di Fiumicello e Castel dell’Alpe, dove le macine sono ancora funzionanti, il Monte Penna, splendido punto panoramico sulla foresta della Lama e su gran parte delle valli che scendono verso la Romagna. Lo spettacolo dalla cima del monte è uno dei più suggestivi dell’Appennino con foreste secolari a perdita d'occhio. nelle giornate limpide, si arriva a scorgere il litorale adriatico. Nel 2017 le faggete vetuste del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sono entrate a far parte del patrimonio mondiale dell’Unesco.

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Dove mangiare nel Casentino: tappe gourmet imperdibili

I posti buoni per rifocillarsi ci sono; altroché si ci sono. Appetito a pranzo!? Benissimo. Lungo la bella strada che collega Camaldoli a Poppi, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, proprio al limite del minuscolo borgo di Moggiona, facciamo sosta che si rivelerà memorabile al ristorante Il Cedro, meritoriamente no frills. Ci accoglie, solare il sorriso, la signora Mariangela; in cucina opera, a beneficio di clientela esigente, la sorella Cristina. Eccellenti le pietanze a base di funghi e quelle di cacciagione. Ottimi i dolci fatti in casa. Conto di commovente onestà. A Bibbiena, nella frazioncina Soci, da visitare la cioccolateria Corezzi Cioccolato, di cui è patron il cioccolatiere casentinese Maurizio Corezzi. Poco distante c’è il borgo di Castel Focognano. Qui, in località Rassina c’è, la famosa Antica Macelleria Fracassi (prossimo anno, 100 anni di attività !). Al banco, factotum corpo e anima della Macelleria, il prode Simone Fracassi. Smart buy la culacciona, simile alla finocchiona, ottenuta dalle carni del maiale Grigio Casentino e l’inimitabile prosciutto del Casentino.

Eremo di Cerbaiolo e Alpe della Luna: luoghi di silenzio

Un antico detto, recita così: “Chi ha visto la Verna e non Cerbaiolo, ha visto la mamma e non il figliolo”. In effetti, lungo il cammino che conduce a Sansepolcro, l’Eremo di Cerbaiolo merita visita non frettolosa. L’Eremo di Cerbaiolo (861 metri slm) è situato in una zona ricca di anfratti naturali e di sorgenti. È luogo di silenzio e di fede, una gemma incastonata nella roccia dell'Appennino. Si prosegue attraversando la Riserva Naturale Alpe della Luna.

Eremo di Cerbaiolo

Eremo di Cerbaiolo

Montecasale e arrivo a Sansepolcro

Altro luogo del silenzio, e siamo già in prossimità di Sansepolcro, luogo di arrivo di questa prima tappa, è l’Eremo di Montecasale luogo suggestivo che colpisce per la sensazione di pace che riesce a infonderci. La conversione dei tre ladroni a Montecasale, così come stralciata dai Fioretti di San Francesco, è qui riportata. Accadde che tre pericolosi ladroni si presentarono alla porta del Convento di Montecasale, per chiedere pane e vino. Il Frate Guardiano, rimproverandoli aspramente, li respinse. Tornato in convento e messo al corrente dell’accaduto S. Francesco, disse: “Con ciò sia cosa che tu abbia fatto contro alla carità e contro al santo Evangelo di Cristo, io ti comando per santa obbedienza che immantanente tu prenda questa tasca del pane ch’io ho accattato e questo vasello del vino; e va’ loro dietro sollecitamente per monti e valli tanto che tu li trovi e presenta loro tutto questo pane e questo vino da parte mia; e poi t’inginocchia loro innanzi e dì loro umilmente tua colpa della tua crudeltà, e poi li prega da mia parte che non faccino più male...”.

Riserva Naturale Alpe della Luna

Riserva Naturale Alpe della Luna

Posta ai piedi dell’ultimo tratto dell’Appennino toscano, Sansepolcro domina la Valtiberina che si apre in un vasto anfiteatro montano e collinare delimitato dall’Alpe della Luna, dalla Massa Trabaria, dalle colline della confinante Umbria, dai monti dell’Aretino e dell’Alpe di Catenaia. Il territorio di Sansepolcro è circondato da dolci e verdi colline.