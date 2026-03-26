Storo, non solo polenta: la farina bianca protagonista alla "Festa del pane trentino"

Storo (Tn) è famosa in Italia e nel mondo per la farina gialla da polenta e per il Festival che in autunno vede sfidarsi a singolar tenzone i «polentér» della Valle del Chiese e delle valli limitrofe. In primavera, da qualche anno, Storo è diventata anche la capitale del pane trentino grazie alla farina bianca prodotta dalla Cooperativa Agri '90. Un'intuizione vincente dovuta al vulcanico presidente di Agri '90 Vigilio Giovanelli. Domenica prossima 29 marzo andrà in scena la quinta edizione di "Festa del pane trentino", con adesioni record di operatori. L'evento organizzato dalla cooperativa Agri '90 con la collaborazione del Comune di Storo e della Pro Loco si avvale del supporto del Consorzio Bacini Imbriferi Montani Valle del Chiese, dell'Associazione Panificatori della provincia di Trento e dell'Azienda per il Turismo di Madonna di Campiglio.

Domenica 29 marzo andrà in scena la quinta edizione di "Festa del pane trentino"

Quella farina di grano tenero trentino di alta qualità macinata a freddo

«Questo evento - ha spiegato Vigilio Giovanelli, presidente di Agri '90 durante la conferenza stampa di presentazione - è stato ideato cinque anni fa dalla nostra cooperativa per tutelare e promuovere i prodotti del territorio con un’attenzione speciale al pane e ai prodotti da forno realizzati con la farina bianca e la farina gialla di Storo». «Oltre ed accanto alla rinomata farina gialla - ha aggiunto con orgoglio Giovanelli - un ruolo altrettanto importante lo ricopre oggi la farina bianca prodotta dai nostri soci. Una farina di grano tenero tipo 1, ottenuta dalla macinazione a pietra di frumento coltivato con metodi tradizionali nel territorio conosciuto da tutti come la piana di Storo. La sua qualità maggiormente apprezzata appartiene alla lavorazione che preserva tutte le componenti del chicco, inclusi germe e crusca, le parti naturalmente più ricche di sostanze nutritive».

Il pane di Storo protagonista del Festival

La quinta edizione della "Festa del pane trentino" prenderà il via domenica 29 marzo alle ore 10.30 con gli interventi affidati ai responsabili dell’organizzazione e ai rappresentanti istituzionali. Nei giorni scorsi alla conferenza stampa di presentazione dell'evento hanno preso parte oltre al presidente di Agri '90 Vigilio Giovanelli, il direttore Arturo Donati, il sindaco di Storo Nicola Zontini, il presidente della Pro Loco di Storo Mario Berti e Stefano Poli direttore commerciale di Next Food di Baitoni.

La farina bianca di Storo è di grano tenero tipo 1

Numerose le aziende del Trentino che presenteranno i loro prodotti

La "Festa del pane trentino", sulla scia del successo delle quattro edizioni precedenti, è destinata a confermarsi una vetrina per le molte realtà che hanno scelto di esporre i propri prodotti. Ecco le aziende:

La Bottega del Pane Panificio Pellizzari

il Panificio Bellotti

il Panificio Binelli

il Panificio Cosi Michele

il Panificio Pasticceria Zanoni

il Panificio Pistoria

il Panificio Pizzini

il Panificio Sosi di Trento

il Panificio Tecchiolli

il Panificio Zambanini

la Pasticceria Dolce Peccato

la Pasticceria Salvotelli

il Centro Formazione Professionale Enaip Alberghiero di Tione

l'Istituto di formazione professionale Alberghiero di Rovereto

Inoltre, negli spazi appositamente attrezzati nella sede di Agri '90 saranno allestiti stand riservati alle realtà partner dell’evento: Agraria Riva del Garda, Azienda Agraria La Cügna di Radoani Luca, Birrificio Artigianale Leder, Cantina Toblino, Macellerie Bazzoli, Salumificio Bomé.

Domenica il pranzo a base di polenta e spiedo, con taglieri di salumi e formaggi

Il momento centrale sarà affidato al pranzo (ore 12.30) a base di polenta e spiedo, in alternativa taglieri con salumi e formaggio. Non mancheranno i dolci, le colombe pasquali e i biscotti artigianali, il tutto accompagnato da un calice di vino della Cantina Toblino o una birra del Birrificio Leder. Prenotazioni entro venerdì 27 marzo al numero telefonico 0465/686614.

Vigilio Giovanelli, presidente di Agri '90

Domenica a Storo troverà spazio anche la solidarietà espressa nella lotteria che metterà in palio un pane gigantesco: si dovrà indovinare il peso di questo pane. Il ricavato sarà devoluto alla Caritas della Valle del Chiese.

Per l'occasione saranno presentate le confezioni di polenta già pronta

Non solo pane, ma anche polenta. L’occasione, infatti, offrirà lo spunto per la presentazione in anteprima di un prodotto proposto ai consumatori dalla cooperativa Agri '90. Si tratta della confezione di Polenta di Storo già pronta per essere degustata dopo averla riscaldata il tempo necessario e averla messa in tavola per essere servita ai commensali. «Una novità – ha spiegato Vigilio Giovanelli – che speriamo raccolga il gradimento di chi apprezza i nostri prodotti. Il tempo per cucinare è sempre limitato nei giorni feriali, nelle giornate di lavoro e così abbiamo pensato di arricchire il paniere della nostra offerta con una soluzione ottimale per chi desidera consumare un prodotto genuino con tempi di preparazione ristretti».

Le confezioni di polenta di Storo già pronta

«Un’altra novità, in questo caso si tratta di un prodotto di nicchia, una autentica chicca – ha concluso Giovanelli – appartiene alla produzione di un whisky ottenuto con il Nostrano di Storo. A parlarne domenica prossima sarà Mauro Dolzan, direttore marketing della Distilleria Villa de Varda».