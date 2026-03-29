Brando, la pizzeria nata per valorizzare la Mozzarella di Gioia del Colle Dop

C’è un filo sottile che lega, a Gioia del Colle (Bari), due realtà così distinte ma che condividono filosofia e spirito. Da una parte Gioiella, azienda casearia storica del territorio (e prossima, in questo 2026, a compiere 80 anni di attività), dall’altra Brando, pizzeria-bistrot (con un bel bar) che nella cittadina pugliese, all’interno di un edificio storico della fine del 1800, sta invece emettendo i primi vagiti, attiva da poco più di sei mesi a due passi dalla stazione ferroviaria.

Roberta Esposito al pass - Brando, pizzeria-bistrot

Roberta Esposito al pass - Brando, pizzeria-bistrot

Brando, una “gioiella” di recente apertura a Gioia del Colle

La prima è un’istituzione imprenditoriale della zona, l’altra sta cercando da qualche mese di distinguersi nel panorama ristorativo del territorio. Riuscendo in poco tempo già a togliersi non poche soddisfazioni. Riuscendo, sopratutto, ad attirare un bel numero di clienti, ogni giorno della settimana, a dimostrazione del buon lavoro qui effettuato. Dietro a entrambe le realtà imprenditoriali la stessa proprietà: quell’Andrea Brandonisio (da cui il nome della pizzeria, Brando) già a capo dell’azienda casearia e che ha deciso, prendendo in prestito le sue parole, di aprire il ristorante con l’obiettivo di “…valorizzare la mozzarella Dop” prodotta da Gioiella. Un locale, di fatto, che nasce da (e per) un prodotto, realizzato nel ristretto areale previsto dal disciplinare della Dop (istituita nel 2020). E che lo esalta tanto in cucina quanto, soprattutto, in pizzeria.

Roberta Esposito - Brando, pizzeria-bistrot

Roberta Esposito - Brando, pizzeria-bistrot

E se poi la pizzeria è “guidata” da Roberta Esposito, già illustre nome del settore con il suo locale di Aversa (Na), allora tutto diventa più semplice. Una semplicità che qui sono riusciti a crearsi, con lavoro, impegno e competenze, facendo ora apparire tutto come già finemente rodato. Entrando qui dentro e vedendo chi ci lavora, non sembra che la pizzeria /bistrot sia attiva da appena 6 mesi.

Sala inferiore - Brando, pizzeria-bistrot

Sala inferiore - Brando, pizzeria-bistrot

Il locale: design, spazi e atmosfera tra storico e contemporaneo

Il locale, affascinante, sviluppa su due piani collegati da una rampa di scale che sembrano quasi una macchina del tempo. Sopra, una sala moderna, in cui sono protagoniste due bianche colonne d’antan a stagliarsi verso il soffitto. In questo stesso ambiente anche un bell’american bar, con lungo bancone e ricca quanto scenografica bottigliera. Sotto, uno spazio dominato da arcate, volte e mattoni, dove il marrone predomina donando all’ambiente un aspetto caldo dalle vibes vintage.

Sala superiore - Brando, pizzeria-bistrot

Sala superiore - Brando, pizzeria-bistrot

Cosa si mangia da Brando Pizza e Bistrot: materie prime e menu

Da Brando le materie prime locali sono la bussola del progetto: dall’olio extravergine pugliese ai salumi di suino nero di Martina Franca, dai grani autoctoni ai latticini Gioiella, con varianti inclusive pensate per tutti (senza lattosio, senza glutine e opzioni vegane). Elemento imprescindibile è la Mozzarella di Gioia del Colle Dop. Grazie alla lavorazione con siero innesto autoctono, si distingue per il basso contenuto di lattosio e quindi per l’alta digeribilità. Prodotta esclusivamente da latte vaccino proveniente dalla Murgia barese e tarantina e da una selezionata area della provincia di Matera.

Pizza Orto - Brando, pizzeria-bistrot

Pizza Orto - Brando, pizzeria-bistrot

Per l’occasione abbiamo provato la proposta di pizzeria, con Roberta Esposito presente dietro al pass e, più in generale, qui a Gioia del Colle almeno un paio di giorni tutte le settimane.

Le pizze di Roberta Esposito: degustazione e signature

Si inizia con un fragrante padellino con farcia al pastrami, incipit di un menu che penderà, fisiologicamente, verso uno stile di pizza più tendente alla napoletana. L’avvio è subito d’impatto, con la margherita “bruciata”, signature della Esposito. Dolcezze e acidità ben bilanciate, su una fetta che vede la presenza della già citata mozzarella Dop, pomodorini gialli e rossi “bruciati”, paprika dolce e perlage di basilico. Arriva poi una pizza realizzata in collaborazione con l’azienda locale Orto della Luna, che rifornisce il locale di materie prime vegetali e freschissime. Una fetta ancora dai sapori e sfumature invernali: qui presente una mousse di bietola, puntarelle, cavolfiore, cavolo viola, ad accompagnare hummus di ceci, funghi porcini e stracciatella. Dopo la carciofina (mozzarella Dop, carpaccio di carciofo, pancetta, crema di carciofi e pomodori secchi) c’è forse la fetta più sorprendente di tutte.

Padellino con farcia al pastrami - Brando, pizzeria-bistrot

Padellino con farcia al pastrami - Brando, pizzeria-bistrot

Altra firma della Esposito è la Aglio, olio e peperoncino, a base di mozzarella Dop, peperoncini peruviani, pangrattato all’aglio e peperoncino. Il gusto esatto della pasta omonima, ma su una sottile fetta di pizza. Sorprendente, sfiziosa e di carattere. A chiudere, un gelato prodotto internamente a base di fiordilatte, mantecato al momento. Il tutto accompagnato da un pairing che ha visto alternarsi vino (dalla fornita cantina interna, situata al piano -1) e cocktail preparati da Alessandro e Vito, i due capaci barman presenti dietro al bancone e, all’occorrenza, prestati anche alla sala.