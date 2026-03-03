Un viaggio fra le mura, le torri e i sapori autentici di Siena, Pisa e Lucca

Esiste un filo nascosto che lega insieme Siena, Pisa e Lucca: un triangolo d’eccellenza, in Toscana, dove ogni sguardo invita a rallentare, a lasciare che siano le piazze, i vicoli e i profumi a dettare il ritmo del viaggio. Qui le antiche rivalità popolari, gli slanci aristocratici del Rinascimento e il rigore scientifico dell’Età Moderna diventano scenario vivo di un itinerario che profuma di vino e olio nuovo.

Siena: città medievale sospesa tra Palio, pietra e sapori di terra

Siena si configura come l’archetipo della città medievale, preservata nella sua integrità strutturale e simbolica. Strutturata sui tre colli che formano i cosiddetti "Terzi", la città ha come baricentro politico e sociale la Piazza del Campo, un catino a forma di conchiglia pavimentato a nove spicchi in terracotta che ospita il celebre Palio. Una curiosità imperdibile si trova all’interno del cortile del Palazzo Pubblico, dove è possibile scorgere il cosiddetto "francobollo di Siena", uno scorcio architettonico unico per catturare l’essenza della città.

La Piazza del Campo di Siena Il Duomo di Santa Maria Assunta di Siena Uno dei corridoi del complesso di Santa Maria della Scala di Siena Un piatto di pici con ragù

La visita prosegue verso il Duomo di Santa Maria Assunta, capolavoro gotico che custodisce un pavimento mosaicato con cinquantasei tarsie marmoree, un percorso visibile integralmente solo in finestre temporali specifiche, solitamente tra fine giugno e ottobre. Di fronte, il complesso di Santa Maria della Scala, antica istituzione ospedaliera sulla Via Francigena, racconta secoli di solidarietà comunitaria. La cultura culinaria è radicata nella biodiversità locale, con eccellenze come la carne di Cinta Senese Dop e i pici, pasta fresca tirata a mano. Ecco i migliori indirizzi:

Osteria San Martino (Via San Martino 31 - 53100 Siena) Situata lungo l'omonima via storica, questa osteria rappresenta una sosta ideale per chi cerca l'atmosfera autentica e raccolta dei vicoli senesi.

Osteria Le Logge (Via del Porrione 33 - 53100 Siena) Ospitato in un'antica drogheria, questo ristorante unisce i valori dell'osteria tradizionale ad un raffinato percorso gourmet legato a materie prime selezionate.

Taverna di San Giuseppe (Via Giovanni Duprè 132 - 53100 Siena) In un fondo del 1100 con una cantina scavata nel tufo (un'antica casa etrusca), la proposta si focalizza sull'evoluzione della cucina casalinga toscana e sulla pasta fatta a mano.

(Via Giovanni Duprè 132 - 53100 Siena)

Pisa: oltre l’icona, tra scienza e identità marinara

Pisa rivela una complessità che supera la celebre Torre Pendente, offrendo un rigore romanico che si sposa con una vivacità intellettuale secolare. La Piazza dei Miracoli traduce il ciclo della vita cristiana in una perfetta geometria marmorea, ma pochi sanno che, a causa del terreno sabbioso, anche il Battistero e la Cattedrale presentano una leggera inclinazione. Il Battistero è inoltre celebre per la sua fisica acustica che genera un’eco straordinaria grazie alla cupola divisa in due sezioni. Per una sosta rigenerante, l’Orto Botanico universitario, fondato nel 1544, è il più antico del mondo e custodisce monumenti naturali come il Ginko Biloba del 1787. Lungo i Lungarni, merita una deviazione il murales "Tuttomondo" di Keith Haring, un inno alla pace universale dipinto nel 1989.

La Piazza dei Miracoli di Pisa L'Orto Botanico universitario Il fiume Arno che attraversa Pisa La cecina

L’identità gastronomica è legata al Mucco Pisano, razza bovina autoctona saporita, e alla cecina, torta di farina di ceci cotta in forno a legna che rappresenta lo street food per eccellenza. Ecco i migliori indirizzi:

L'Ostellino (Piazza Felice Cavallotti 1 - 56126 Pisa) Piccola panineria informale celebre per lo street food preparato con ingredienti a km 0 e prodotti stagionali del territorio.

Trattoria da Stelio (Piazza Dante Alighieri 11 - 56126 Pisa) Un'istituzione dal 1965, situata nella zona universitaria e aperta solo a pranzo nei feriali, amata per la schiettezza dei piatti come la trippa alla pisana.

Osteria dei Cavalieri (Via S. Frediano 16 - 56126 Pisa) Ristorante rinomato dove la tradizione incontra l'eleganza; propone piatti raffinati come il filetto di Cinta Senese e il risotto al tartufo.

(Via S. Frediano 16 - 56126 Pisa)

Lucca: l’eleganza della città-fortezza e il lusso della seta

Lucca incanta con la coerenza architettonica delle sue mura cinquecentesche, lunghe 4,2 chilometri e trasformate nell’Ottocento in un parco pubblico sopraelevato unico al mondo. Nel cuore del centro sorge la Piazza dell’Anfiteatro, che ricalca fedelmente il tracciato di un antico anfiteatro romano, accessibile da quattro porte a volta. Il simbolo indiscusso è la Torre Guinigi, che si distingue per il giardino pensile sulla sommità dove crescono sette secolari piante di leccio. Il Duomo di San Martino custodisce il monumento funebre di Ilaria del Carretto, capolavoro di Jacopo della Quercia, e un misterioso labirinto del XII secolo scolpito sul pilastro destro. La storia cittadina è inoltre inscindibile dall’arte della seta, documentata nelle sontuose sale di Palazzo Mansi.

La Piazza dell'Anfiteatro di Lucca La Torre Guinigi di Lucca Una delle sale del Palazzo Mansi di Lucca Un piatto di tordelli al sugo

A tavola, Lucca esprime la sua doppia anima attraverso i tordelli ripieni di carne e il buccellato, pane dolce all’anice e uvetta. Ecco i migliori indirizzi:

Ristorante Mecenate (Via del Fosso 94 - 55100 Lucca) Locale dedicato alla convivialità, con un'attenzione particolare ai salumi e formaggi della Garfagnana e tordelli fatti rigorosamente a mano.

Trattoria da Giulio (Via delle Conce 47 - 55100 Lucca) Situata vicino a Piazza dell'Anfiteatro, è un rifugio della tradizione lucchese vera, amata per l'autenticità di piatti come la zuppa di farro.

L'Imbuto (Piazza del Collegio 7 - 55100 Lucca) Situato nel Palazzo Boccella, lo chef stellato Cristiano Tomei propone una cucina d'avanguardia che trasforma gli ingredienti locali in vere e proprie opere d'arte.

(Piazza del Collegio 7 - 55100 Lucca)

Soggiorno e benessere in Toscana

Per completare l’esperienza, la scelta dell’alloggio diventa fondamentale per rigenerare i sensi dopo le esplorazioni del gusto. Il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, situato a Castelvecchio Pascoli (Lu), è un’enclave di lusso e benessere strategicamente posizionata per chi desidera rigenerarsi grazie a servizi spa d’eccellenza. La struttura è immersa nel cuore della Valle del Serchio, un territorio che funge da cornice naturale tra le vette impervie delle Alpi Apuane e i paesaggi boschivi della Garfagnana.

Il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa visto dall'alto La piscina del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa Una suite del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa

L’area è caratterizzata da una straordinaria biodiversità, tutelata da parchi naturali e riconosciuta dall’Unesco, che offre scenari ideali per il turismo lento e le attività all’aria aperta. Il viaggiatore può infatti alternare il relax nel resort a esperienze nel territorio, come il trekking tra i rilievi montuosi, passeggiate a cavallo o in bicicletta lungo le piste che costeggiano il fiume Serchio, fino ad avventure più dinamiche come il stand-up paddleboard nelle acque della Garfagnana. Per comprendere la morfologia di questo territorio, lo si può immaginare come un anfiteatro naturale di verde e roccia, dove il fiume Serchio traccia il percorso di una storia rurale ancora intatta, protetta dalle imponenti "sentinelle" di marmo delle Apuane.