A Milano c'è un ristorante segreto che unisce arte e cucina nippo-messicana

Una festosa inaugurazione con la stampa e numerosi ospiti ha preceduto l’apertura ufficiale al pubblico di Inno, il nuovo ristorante milanese in Via Mazzini 2 all’angolo con Piazza Duomo. Infatti la clientela potrà accedere al locale solo a partire da martedì 31 marzo. Quando si arriva in via G. Mazzini 2, all’ingresso del palazzo storico, l’accesso a Inno avviene attraverso un ascensore privato, dove le hostess accolgono gli ospiti e li accompagnano al secondo piano. Il locale.

Inno: una cucina nippo-messicana tra tecnica e contaminazione

Arte contemporanea in sala con le opere di Dicò

Sessanta coperti all’interno e 12 in terrazza. Infatti la proprietà ha già predisposto di mettere dei tavolini nelle terrazze, così la clientela potrà apprezzare ancora di più la vista sulla città. Il locale vanta una posizione strategica per ammirare Milano dall’alto, il Duomo e i palazzi storici illuminati. Un arredamento vivace, sottolineato da bagliori di luce al neon: provengono dai quadri appesi lungo le pareti del locale. Rimarranno qui per un anno, come se ci trovassimo in una galleria saranno qui per essere apprezzati dagli ospiti del locale, e, per chi lo desiderasse, li potrà acquistare.

Inno: la sala

Sono opere dell’artista Dicò, all’anagrafe Enrico Di Nicolantonio (Roma, 1964), che ha l’esposizione permanente in Foro Bonaparte a Milano. Sono opere neo pop che rielaborano noti quadri, grazie a tecniche particolari. Come Burri, Dicò usa la fiamma ossidrica, modella carta, legno e plastica.

Inno: le opere neo pop di Dicò

Una cucina nippo-messicana tra tecnica e contaminazione

Se l’arredamento è luminoso, anche il menu proposto dallo chef Marcos Cardoso è colorato: vanta una cucina nippo- messicana. Quest’ultima è caratterizzata da una esplosione di sapori unici, con spezie, erba cipollina, coriandolo, avocado, peperoncino e aceto. L’abile coltello dello chef affetta tonno, branzino e salmone che vengono presentati elegantemente in un piatto di portata accompagnato da gustose salse, segue le tartare di tonno, il ceviche di gamberi, il pollo in tempura con gelato al mango. Il nome del locale “Inno” sta per innovazione e qui la troviamo. Marcos Cardoso, nato in Brasile e cresciuto in Spagna, formazione da autodidatta, si ispira al padre – maestro nella lavorazione del pesce. Marcos vanta esperienze in Austria e a Palma di Maiorca, dove dal 2013 dirige con successo Emilio Innobar, oggi porta a Milano un concetto personale di cucina contemporanea.

Materie prime e lavorazioni: da Inno il pesce ha un ruolo centrale

«Appena sono arrivato a Milano, l'ho sentita subito come casa mia - racconta chef Marcos Cardoso -. Ho percepito una forte connessione: la vitalità della città, l’affinità culturale con le persone che la animano e una sinergia perfetta con questo progetto ambizioso. Inno è il posto ideale per dare vita alla mia visione». Lo chef ha un’attenzione maniacale nella selezione degli ingredienti, in particolar modo nel pesce: solo materie prime di qualità, spesso lavorato a crudo. Le tecniche di lavorazione sono lunghe e spesso invisibili all’occhio del commensale; soprattutto le salse, che richiedono lunghe cotture e bilanciamento di sapori.

Inno: lo chef Marcos Cardoso

Una carta vini internazionale tra grandi etichette e sake

In carta sono presenti etichette d’eccellenza, come Cheval Blanc, Château Lafite-Rothschild, Château d’Yquem, i grandi Champagne, i Pinot Noir e gli Chardonnay di Borgogna, grandi italiani da Nord a Sud e Isole, ma anche diverse referenze internazionali e il Sake dal Giappone. Particolare attenzione è dedicata ai cocktail, creati appositamente per accompagnare ogni portata. Da non perdere Margarita by Inno (Jose Cuervo Platino, super lime, agave, Ancho reyes e soia).