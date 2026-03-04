Irlanda Week compie 5 anni: gli eventi a Milano dall’8 al 17 marzo

Dall’8 al 17 marzo 2026 Milano ospita la quinta edizione della Ireland Week, il grande appuntamento dedicato alla cultura irlandese in occasione di San Patrizio. Patrocinata dal Comune di Milano, la manifestazione si conferma tra le settimane tematiche più attese del calendario cittadino, capace di trasformare la città in un vivace palcoscenico verde tra musica irlandese, cinema, artigianato, turismo, sport e gastronomia. Nel primo lustro, l’evento ha consolidato un format capace di raccontare l’isola d’Irlanda in tutte le sue sfaccettature: dalle arti performative al folklore, dai prodotti tipici al racconto delle contee, coinvolgendo operatori turistici, artisti, artigiani e protagonisti dello sport gaelico.

Marcello Ch Danza di musica irlandese sul al Castello Sforzesco durante Ireland Week

Experience Ireland 2026: evento immersivo alla Cascina Cuccagna

Cuore della manifestazione sarà, domenica 8 marzo, Experience Ireland presso la Cascina Cuccagna. Una giornata gratuita (11.30-19.00, fino a esaurimento posti) con oltre 30 attività tra workshop, degustazioni, laboratori di cucina dedicati a pane e cioccolato, artigianato, lezioni di danza e tecnologie immersive per esplorare virtualmente l’Irlanda. Spazio anche agli sport gaelici e al golf in Irlanda, con la presenza di oltre 20 rappresentanti dell’industria turistica irlandese e, per la prima volta, aziende del tessile e della maglieria grazie alla collaborazione con Enterprise Ireland.

Marcello Ch Experience Ireland 2026: evento immersivo alla Cascina Cuccagna

In programma cinque Travel Talks dedicati a:

turismo gastronomico irlandese

sport nazionali

location di film e serie TV girate in Irlanda

il legame tra Irlanda e Guinness

Completa l’esperienza una mostra fotografica sui paesaggi iconici dell’Isola di Smeraldo.

Musica irlandese sui Navigli: concerti sul Battello Rigoletto

Dal 10 al 17 marzo il Battello Navigli “Rigoletto” si tinge di verde con concerti live ogni sera (18.30-21.00). Un calendario che valorizza la musica folk irlandese con cinque band protagoniste:

10 marzo : I Santi Bevitori

11-14 marzo : Ar An Talamh

15 marzo : Andrea Rock & Lorena Vezzaro

16 marzo : Keltaholics Trio

17 marzo: Duilleoga Duo

Un’esperienza che unisce atmosfera, navigazione e sonorità celtiche nel cuore dei Navigli di Milano.

Bike Food Tour e degustazioni irlandesi nei locali storici

Tra le novità 2026, il Bike Food Tour in collaborazione con Rossignoli: una pedalata a tappe tra specialità irlandesi con partenza da corso Garibaldi, stop all’Hard Rock Cafe di via Dante e all’Old Fox Pub in piazza Sant’Agostino, passaggio alla Darsena e rientro con degustazione finale. Durante la settimana sarà possibile assaggiare piatti simbolo come l’Irish Stew presso la Macelleria Pellegrini, oltre a proposte dedicate nei pub cittadini e allo Spirit de Milan.

Specialità irlandesi protagoniste nei locali di Milano per San Patrizio

Rassegna cinema irlandese all’Anteo Palazzo del Cinema

Dal 9 al 13 marzo l’Anteo Palazzo del Cinema propone cinque film in lingua originale con sottotitoli:

Dragon Trainer, adattamento live-action ambientato nei paesaggi dell’Irlanda del Nord

A Big Bold Beautiful Journey con Colin Farrell

Dance First, biopic su Samuel Beckett

Four Mothers, ambientato nella Dublino contemporanea

Sunphlowers, dramma rurale

Un percorso cinematografico che valorizza scenari, autori e interpreti irlandesi.

Irlanda protagonista a Fa’ la cosa giusta!

Dal 13 al 15 marzo l’Irlanda partecipa alla fiera del consumo etico e degli stili di vita sostenibili, promuovendo un turismo slow tra trekking, ciclovie e itinerari naturalistici lontani dalle rotte più battute.

Golf e calcio gaelico: sport simbolo dell’isola

L’8 marzo prende il via il circuito “Golf in Ireland” presso il Golf Club Rovedine, con 10 gare tra marzo e aprile e Open Day gratuito il 13 marzo. Sabato 14 marzo spazio al calcio gaelico con un match presso l’A.S. Rugby Milano a Segrate.

Concerti e celebrazioni per San Patrizio 2026

Il 17 marzo, giorno di San Patrizio, rappresenta il culmine della settimana. Tra gli appuntamenti:

Spirit of Ireland allo Spirit de Milan con musica e danza a cura di Gens d’Ys

Programmazione speciale del Pogue Mahone’s

“REJOICE - U2 Tribute” dedicato agli U2

Concerto dei Lizberries, tribute band dei The Cranberries

Ireland Week cresce: Genova e il MOG Mercato Orientale

Lo spin-off genovese si svolgerà dal 14 al 17 marzo presso il MOG Mercato Orientale Genova, con concerti folk, masterclass su whiskey a cura di Whisky Club Italia, laboratorio sulla lana irlandese e collaborazioni con il Comitato Regionale Rugby.

Marcello Ch Irlanda protagonista a Fa’ la cosa giusta!

«Grazie alla sinergia con Turismo Irlandese, Comune di Genova, ConfCommercio, CIV e con il supporto di Guinness, "San Patrizio al MOG" realizza la volontà di costruire un progetto culturale condiviso, capace di unire istituzioni, partner internazionali e tessuto locale, configurandosi come appuntamento cittadino atteso e partecipato» spiega Barbara Sanna, responsabile Eventi, Pubbliche Relazioni e Ufficio Stampa di Timossi Group. «La collaborazione con Tourism Ireland, in particolare, ci permette di raccontare l’identità irlandese in modo autentico e contemporaneo, ampliando l’esperienza oltre gli spazi del Mercato e rafforzando il ruolo di MOG Mercato Orientale Genova come piazza aperta di incontro e scoperta per la città».

Turismo Irlandese celebra i cinque anni della Ireland Week a Milano

«Siamo lieti di festeggiare questo anniversario speciale di Ireland week. Nato da una idea originale del Team di Turismo Irlandese e affermatosi in Italia e in altri paesi europei, questo evento rende l’Irlanda protagonista in occasione di San Patrizio, una ricorrenza cara agli irlandesi e simbolo di amicizia e condivisione culturale. Ogni edizione si arricchisce di storie, idee e della presenza sempre più significativa a Milano di realtà irlandesi che portano in città sapori, saperi, e la rinomata accoglienza irlandese. Ringraziamo gli operatori coinvolti, i partner che sostengono l’iniziativa e che si adoperano per rendere questa settimana sempre più interessante e coinvolgente per il pubblico, segno tangibile di una passione autentica per l’isola di Irlanda. Ringraziamo anche il supporto costante delle autorità irlandesi e il comune di Milano per il patrocinio che accompagna l’iniziativa e ne riconosce il valore culturale», commenta Marcella Ercolini, Direttrice di Turismo Irlandese in Italia.