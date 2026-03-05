Mare, cucina e show: BrodettoFest 2026 torna ad accendere l’Adriatico

Sale l’attesa per la 24esima edizione di BrodettoFest di Fano, la kermesse sul Mare Adriatico che celebra il trionfo della tradizione del brodetto e delle zuppe di pesce. Quattro giornate, dal 30 maggio al 2 giugno 2026, per immergersi nella tradizione millenaria della cultura marinara. Un omaggio alla sua importanza economica, sociale e ambientale con grandi ospiti e un programma ricchissimo: cooking show, degustazioni guidate, uscite in barca, spettacoli, musica live, laboratori per bambini, momenti di divulgazione scientifica, attività a difesa dell’ambiente, talk show con grandi ospiti e mostre d’arte.

Il Brodetto Fanese, protagonista di BrodettoFest

Gara Nazionale dei Brodetti 2026: aperte le iscrizioni

Dopo la vittoria del Ciuppin ligure dello chef Giuseppe Bizioli di Recco, sono aperte le iscrizioni alle selezioni 2026 per la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce, in vista della finale del 31 maggio e 1° giugno a Fano. A valutare gli chef, oltre al pubblico, una giuria con nomi di spicco: Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola (presidente), Igles Corelli, chef e volto noto di Gambero Rosso, Sonia Peronaci, cuoca, conduttrice televisiva, autrice e fondatrice di Giallo Zafferano e Manuela Soressi, giornalista professionista e autrice di libri a tema gastronomico, scrive per diverse testate, tra cui Il Sole 24 Ore e Sale&Pepe.

Iscrizioni già aperte per la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce

BrodettoFest: gastronomia, territorio e cultura marinara

Cuore pulsante dell’estate sul Mare Adriatico, BrodettoFest è un grande racconto corale dedicato al brodetto, alle zuppe di pesce e alla cultura marinara. Un evento che intreccia gastronomia, territorio e sostenibilità, trasformando Fano in un palcoscenico diffuso tra sapori, esperienze in mare, incontri scientifici e spettacoli.

BrodettoFest anima con spettacoli tutta Fano

La manifestazione celebra il mare in tutte le sue sfumature: come risorsa economica, patrimonio identitario e bene da tutelare. Un programma che unisce tradizione, divulgazione e intrattenimento, coinvolgendo chef, pescatori, famiglie, esperti e appassionati in un’esperienza immersiva tra cibo, cultura e ambiente. Il Villaggio del gusto propone una raccolta delle migliori zuppe di pesce del Bel Paese. Si annoverano collaborazioni con il mondo delle marinerie italiane e internazionali. La BrodettoBoat invita a un’esperienza unica a bordo della motonave Queen Elisabeth, per aperitivi, pranzi e cene in mare aperto scoprendo le tradizioni millenarie dei pescatori.

Tra le iniziative in programma, torna BrodettoBoat, una mini crociera sulla motonave Queen Elisabeth

Spazio Bro - La cucina dei pescatori è il palcoscenico principale del Mare Adriatico per gustare la ricetta del brodetto di Fano, tra tradizione e sapore, preparata dai pescatori fanesi. Stelle e fiamme in cucina sono protagoniste dei Cooking show con interpretazioni del brodetto, tra innovazione, gusto e cultura nel Palabrodetto.

Degustazioni, spettacoli e ristoranti protagonisti

Si intensifica lo spazio di incontri e degustazioni guidati da sommelier ed esperti nel meraviglioso incontro cibo-vino grazie a Brodetto&Wine, con un focus sulle prelibate denominazioni Doc e Docg marchigiane. Brodetto&Kids è invece un progetto vincente in collaborazione con il Masaf per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della biodiversità e della corretta e sana alimentazione. Sul grande palco centrale, il BrodettoStage gli spettacoli dal vivo infiammeranno la costa adriatica. La musica, l’intrattenimento, il cabaret, la poesia e il cinema riempiranno di energia e magia il lungomare by night.

Brodetto&Wine, dove il cibo incontra il vino, in percorsi guidati da esperti sommelier

Da segnalare anche i Ristoranti del Brodetto che aderiscono alla manifestazione una mappa gustosa che intreccia l’identità gastronomica della città con le più moderne tecniche di lavorazione in cucina. Nel menù il piatto simbolo della tradizione marinara: il brodetto alla fanese, da gustare con tutti i cinque sensi.

Incontri scientifici e tutela dell’ambiente marino

In profondità è il titolo della serie fortunata di incontri-talk sul mare, le sue risorse e sulla biodiversità marina dal taglio rigorosamente scientifico. Storia, attualità e curiosità saranno trattati con il professore di Microbiologia Donato Giovannelli e i suoi ospiti: scienziati, esperti di biologia marina, divulgatori. Infine, programmate Attività a difesa dell’ambiente insieme alle più importanti associazioni ambientaliste italiane per conoscere, prevenire e curare, anche con piccoli gesti quotidiani, l’impatto dell’uomo sul mondo marino.

La 24esima edizione di BrodettoFest è a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino in collaborazione con il Comune di Fano, Regione Marche, Let’s Marche e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.