Sicilia e Argentina si incontrano a tavola in un ristorante di Siracusa

Andando a Siracusa, il riferimento gastronomico e culturale è stato sempre l’isola di Ortigia, con centinaia di esercizi, che l’hanno ridotta da meta turistica culturale e o paesaggistica, a meta di viveurs di massa, con qualche eccezione. Quindi non risulta facile andare fuori Ortigia per cenare o passare una serata, ma dall’iniziativa di una famiglia di commercianti del pesce nasce questo locale, come luogo di degustazione di tapas, cocktails e vino. Ed in effetti, tutto il personale di sala è di origine argentina, mentre il cuoco, Lorenzo Guerci, riesce ad interpretare piatti che incrociano ingredienti siciliani con idee sudamericane.

Cucina siculo-argentina: intrecci di sapori e storia

La connessione tra Sicilia e Argentina è un profondo intreccio storico e culturale, nato dalle massicce ondate migratorie tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, che ha creato una vera e propria "fusione" nel tessuto sociale, gastronomico e linguistico dell'Argentina. Questa relazione è ancora viva oggi e si manifesta attraverso una commistione di tradizioni. La cucina argentina è fortemente influenzata da quella siciliana, creando piatti ibridi, in quanto i siciliani hanno introdotto le loro abitudini alimentari (pasta, lasagne, ravioli) e hanno “importato” alcune tecniche e sapori, con una particolare enfasi sul pesce. È anche possibile trovare grandi cocktail internazionali classici del passato e contemporanei, tutti sapientemente miscelati dal barman.

Ed ecco il menu che abbiamo provato. All’apertura il Bianco SP68 della cantina Arianna Occhipinti, ottenuto da uve di Albanello e Moscato d'Alessandria, è un vino fresco, leggermente aromatico e di grande finezza. Fragrante e minerale, si muove leggiadro e agile in bocca, mantenendo ricchezza e carattere, che ne esaltano beva e versatilità. E si comincia con i Carciofi fritti, del tutto simili a quelli romaneschi, con una cottura lasciata un po’ indietro (rispetto al più blasonato riferimento), ma con un risultato ben più appagante, in cui il sapore dell’ortaggio è meno disturbato dalla frittura, facendone apprezzare meglio la dolce morbidezza. Quindi le Croquestas al formaggio erborinato, ai funghi e al prosciutto: un'apertura golosa con un fritto delicato ed estremamente saporito.

Quindi una Paella de marisco: classica con calamari, gamberi e cozze, dalla tostatura perfetta, arricchita dalla salsa al prezzemolo. Infine, un Ceviche di pescato del giorno: un piatto tipico dove la delicatezza delle cipolle e degli ortaggi utilizzati, equilibrati dal succo di lime e dal coriandolo, esalta la delicatezza del pesce locale. Si conclude con la Torta di Mele della Nonna Jertha, con uvetta e papaya candita: una vera ghiottoneria dai sapori delicati, forse bilanciati dai sapori di cocco. Un ottimo e sorprendente diversivo, con il naso e la gola rivolti a ovest.