Il Falkensteinerhof diventa 4 stelle superior e rilancia la vacanza per famiglie

Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof rappresenta una delle proprietà storiche del gruppo Falkensteiner e inaugura una nuova fase in questa stagione invernale, trasformandosi in una struttura 4 stelle superior. Situato tra la Val d’Isarco e la Val Pusteria, l’hotel combina paesaggio alpino, ospitalità family friendly e servizi pensati per viaggiatori sportivi e gourmet.

L'esterno del rinnovato Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof

L'esterno del rinnovato Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof

Il progetto di ristrutturazione ha ridefinito l’identità della struttura puntando su design alpino contemporaneo, comfort diffuso e spazi dedicati all’esperienza degli ospiti. L’obiettivo è offrire una versione evoluta dell’Alto Adige, mantenendo il legame con il territorio ma proponendo un modello di vacanza più dinamico e moderno.

Family hotel in Alto Adige: spazi dedicati a bambini e adolescenti

Uno degli elementi distintivi è l’attenzione alla vacanza in famiglia. Il Falkensteinerhof propone ambienti progettati per favorire la condivisione tra generazioni, senza rinunciare a momenti di autonomia per ogni fascia d’età. L’area bambini include un indoor play world ispirato alla natura, pareti da arrampicata e spazi creativi con banco da lavoro e cucina giocattolo. Per gli adolescenti è disponibile una lounge gaming attrezzata con console moderne come PS5 e Nintendo Switch.

L'attrezzata sala giochi del Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof, un family hotel moderno

L'attrezzata sala giochi del Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof, un family hotel moderno

Il servizio di assistenza bambini è attivo nei periodi di vacanza, dal lunedì al sabato dalle 17:00 alle 21:00, permettendo ai genitori di vivere momenti di relax nella struttura. La filosofia dell’hotel valorizza la dimensione familiare come esperienza condivisa, dove la natura alpina diventa un grande parco giochi educativo.

Gastronomia alpino-mediterranea e formula ¾ pensione gourmet

La proposta gastronomica rappresenta uno dei punti di forza dell’hotel, secondo la formula ¾ pensione gourmet (colazione+merenda+cena). La cucina segue un modello alpino-mediterraneo, combinando prodotti locali dell’Alto Adige con tecniche contemporanee. La giornata inizia con pane fresco proveniente dal panificio del paese, accompagnato da formaggi di montagna e selezioni energetiche per la colazione. Nel pomeriggio viene proposta la tradizionale “Marende” altoatesina, momento tipico della cultura gastronomica locale.

Colazione tipicamente altoatesina ma con grande ricercatezza al

Colazione tipicamente altoatesina ma con grande ricercatezza al

La sera lo chef interpreta il territorio con un menu creativo di sei portate, con possibilità di abbinamento vini. La qualità degli ingredienti stagionali e regionali garantisce un profilo gustativo autentico ma moderno. L’Alpine Lounge diventa punto d’incontro per aperitivi, musica e relax informale, rafforzando la dimensione social della vacanza alpina.

Acquapura Spa e benessere alpino con vista Dolomiti

Il nuovo centro Acquapura Spa Falkensteiner amplia l’offerta wellness della struttura. La spa comprende piscina interna ed esterna, grande area saune, vasca idromassaggio, vasca di acqua fredda e una caratteristica Alpine Relax Room progettata per favorire rigenerazione psicofisica. L’ambiente richiama la quiete della montagna, valorizzando luce naturale e materiali alpini.

La nuova Alpine Relax Room progettata per favorire rigenerazione psicofisica

La nuova Alpine Relax Room progettata per favorire rigenerazione psicofisica

Il benessere è parte integrante dell’esperienza di soggiorno, con percorsi pensati per sportivi dopo attività outdoor e per ospiti in cerca di relax totale.

Sport e natura: sci, escursioni e attività outdoor

La posizione del Falkensteinerhof è strategica per chi ama la montagna attiva. La struttura si trova a circa 300 metri dalle piste del comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal, che offre oltre 55 chilometri di tracciati adatti a diversi livelli di esperienza.

La struttura si trova a circa 300 metri dalle piste del comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal

La struttura si trova a circa 300 metri dalle piste del comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal

Durante l’estate la zona diventa ideale per mountain bike ed escursioni panoramiche. In inverno sono disponibili ciaspolate, sci di fondo e slittino, con accesso diretto alle attività sulla neve. La regione di Rio Pusteria si conferma quindi destinazione family e sportiva, capace di unire paesaggi delle Dolomiti - riconosciute Patrimonio Unesco - e servizi turistici evoluti.

Camere e suite alpine con vista valle

La struttura dispone di 77 camere e suite in stile alpino contemporaneo, molte delle quali dotate di balcone o loggia panoramica sulla valle di Valles.

Una stanza Family del Falkensteinerhof

Una stanza Family del Falkensteinerhof

Le camere familiari offrono spazi ottimizzati per il soggiorno con bambini, mantenendo design caldo e materiali naturali tipici dell’architettura montana. L’obiettivo è garantire privacy, comfort e luminosità.

Una casa di montagna aperta a tutte le generazioni

La filosofia del Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof si basa su ospitalità inclusiva e legame con il territorio. La struttura vuole rappresentare un punto di riferimento per famiglie, sportivi e amanti del buon cibo che desiderano vivere l’Alto Adige con uno stile contemporaneo.

La piscina esterna del Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof, con vista sulla Val Pusteria

La piscina esterna del Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof, con vista sulla Val Pusteria

La combinazione tra paesaggio alpino, servizi wellness, cucina di qualità e spazi family friendly definisce un modello di vacanza montana evoluta, pensata per le esigenze del viaggiatore moderno.

Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof Via Pichl 21 39037 Vals (Bz) Tel +39 0472 547165

Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof rappresenta una delle proprietà storiche del gruppo Falkensteiner e inaugura una nuova fase in questa stagione invernale, trasformandosi in una struttura 4 stelle superior. Situato tra la Val d’Isarco e la Val Pusteria, l’hotel combina paesaggio alpino, ospitalità family friendly e servizi pensati per viaggiatori sportivi e gourmet.

L'esterno del rinnovato Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof

L'esterno del rinnovato Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof

Il progetto di ristrutturazione ha ridefinito l’identità della struttura puntando su design alpino contemporaneo, comfort diffuso e spazi dedicati all’esperienza degli ospiti. L’obiettivo è offrire una versione evoluta dell’Alto Adige, mantenendo il legame con il territorio ma proponendo un modello di vacanza più dinamico e moderno.

Family hotel in Alto Adige: spazi dedicati a bambini e adolescenti

Uno degli elementi distintivi è l’attenzione alla vacanza in famiglia. Il Falkensteinerhof propone ambienti progettati per favorire la condivisione tra generazioni, senza rinunciare a momenti di autonomia per ogni fascia d’età. L’area bambini include un indoor play world ispirato alla natura, pareti da arrampicata e spazi creativi con banco da lavoro e cucina giocattolo. Per gli adolescenti è disponibile una lounge gaming attrezzata con console moderne come PS5 e Nintendo Switch.

L'attrezzata sala giochi del Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof, un family hotel moderno

L'attrezzata sala giochi del Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof, un family hotel moderno

Il servizio di assistenza bambini è attivo nei periodi di vacanza, dal lunedì al sabato dalle 17:00 alle 21:00, permettendo ai genitori di vivere momenti di relax nella struttura. La filosofia dell’hotel valorizza la dimensione familiare come esperienza condivisa, dove la natura alpina diventa un grande parco giochi educativo.

Gastronomia alpino-mediterranea e formula ¾ pensione gourmet

La proposta gastronomica rappresenta uno dei punti di forza dell’hotel, secondo la formula ¾ pensione gourmet (colazione+merenda+cena). La cucina segue un modello alpino-mediterraneo, combinando prodotti locali dell’Alto Adige con tecniche contemporanee. La giornata inizia con pane fresco proveniente dal panificio del paese, accompagnato da formaggi di montagna e selezioni energetiche per la colazione. Nel pomeriggio viene proposta la tradizionale “Marende” altoatesina, momento tipico della cultura gastronomica locale.

Colazione tipicamente altoatesina ma con grande ricercatezza al

Colazione tipicamente altoatesina ma con grande ricercatezza al

La sera lo chef interpreta il territorio con un menu creativo di sei portate, con possibilità di abbinamento vini. La qualità degli ingredienti stagionali e regionali garantisce un profilo gustativo autentico ma moderno. L’Alpine Lounge diventa punto d’incontro per aperitivi, musica e relax informale, rafforzando la dimensione social della vacanza alpina.

Acquapura Spa e benessere alpino con vista Dolomiti

Il nuovo centro Acquapura Spa Falkensteiner amplia l’offerta wellness della struttura. La spa comprende piscina interna ed esterna, grande area saune, vasca idromassaggio, vasca di acqua fredda e una caratteristica Alpine Relax Room progettata per favorire rigenerazione psicofisica. L’ambiente richiama la quiete della montagna, valorizzando luce naturale e materiali alpini. Il benessere è parte integrante dell’esperienza di soggiorno, con percorsi pensati per sportivi dopo attività outdoor e per ospiti in cerca di relax totale.

La nuova Alpine Relax Room progettata per favorire rigenerazione psicofisica

La nuova Alpine Relax Room progettata per favorire rigenerazione psicofisica

Sport e natura: sci, escursioni e attività outdoor

La posizione del Falkensteinerhof è strategica per chi ama la montagna attiva. La struttura si trova a circa 300 metri dalle piste del comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal, che offre oltre 55 chilometri di tracciati adatti a diversi livelli di esperienza.

La struttura si trova a circa 300 metri dalle piste del comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal

La struttura si trova a circa 300 metri dalle piste del comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal

Durante l’estate la zona diventa ideale per mountain bike ed escursioni panoramiche. In inverno sono disponibili ciaspolate, sci di fondo e slittino, con accesso diretto alle attività sulla neve. La regione di Rio Pusteria si conferma quindi destinazione family e sportiva, capace di unire paesaggi delle Dolomiti - riconosciute Patrimonio Unesco - e servizi turistici evoluti.

Camere e suite alpine con vista valle

La struttura dispone di 77 camere e suite in stile alpino contemporaneo, molte delle quali dotate di balcone o loggia panoramica sulla valle di Valles. Le camere familiari offrono spazi ottimizzati per il soggiorno con bambini, mantenendo design caldo e materiali naturali tipici dell’architettura montana. L’obiettivo è garantire privacy, comfort e luminosità.

Una stanza Family del Falkensteinerhof

Una stanza Family del Falkensteinerhof

Una casa di montagna aperta a tutte le generazioni

La filosofia del Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof si basa su ospitalità inclusiva e legame con il territorio. La struttura vuole rappresentare un punto di riferimento per famiglie, sportivi e amanti del buon cibo che desiderano vivere l’Alto Adige con uno stile contemporaneo.

La piscina esterna del Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof, con vista sulla Val Pusteria

La piscina esterna del Falkensteiner Hotel Falkensteinerhof, con vista sulla Val Pusteria

La combinazione tra paesaggio alpino, servizi wellness, cucina di qualità e spazi family friendly definisce un modello di vacanza montana evoluta, pensata per le esigenze del viaggiatore moderno.