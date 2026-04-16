Ecco come godersi (gratis) le Dolomiti in primavera con pochi turisti

Tra le tante destinazioni alpine, San Vigilio Dolomites, in Alto Adige, è fra quelle che anticipano l’estate, accogliendo gli ospiti già dal 16 maggio con un ricco programma di esperienze. In questo periodo di “fuori stagione”, ancora autentico e lontano dai grandi flussi turistici, la montagna rivela il suo volto più intimo attraverso una ventina di proposte tra attività gratuite e iniziative a condizioni vantaggiose. La natura è protagonista di una trasformazione affascinante: la neve si ritira lentamente, lasciando emergere i primi prati verdi, mentre qua e là persistono morbide chiazze bianche. È un momento di passaggio, quasi scenografico, in cui il paesaggio dolomitico si risveglia e si rinnova.

Vista sul paese di San Vigilio (Bz)

Vista sul paese di San Vigilio (Bz)

Dal 16 maggio al 28 giugno, soggiornando nelle strutture aderenti, è possibile approfittare del pacchetto “Spring special”, pensato per vivere la montagna in una dimensione più silenziosa e luminosa. Il territorio delle Dolomiti di San Vigilio (Bz) si estende tra due aree protette di grande valore, il Parco naturale Fanes-Senes-Braies e il Parco naturale Puez-Odle, offrendo un contesto ideale per una vacanza attiva che combina sport, natura e cultura. Accanto a esperienze adrenaliniche come rafting, parapendio e zipline, a prezzi agevolati, il programma include numerose attività gratuite.

Attrazioni gratuite incluse nello “Spring special”

Il contatto diretto con la natura è uno degli elementi centrali dell’offerta. Le escursioni guidate accompagnano gli ospiti alla scoperta delle Dolomiti, vere e proprie “enciclopedie a cielo aperto”. Il martedì si raggiungono i Prati di Medalges, nel Parco naturale Puez-Odle, dove la fioritura primaverile colora i pendii e regala panorami spettacolari sul gruppo del Puez. Il mercoledì, invece, si affronta un itinerario più impegnativo verso il Sas dla Para, sopra il rifugio Fodara Vedla, con viste che si estendono fino alla conca di Cortina d’Ampezzo. Sempre immersi nel paesaggio alpino, le uscite in bicicletta con i maestri della Bike School permettono di esplorare strade secondarie e panoramiche tra pascoli, ruscelli e masi ladini, testimoni della tradizione locale. L’organizzazione e l’accompagnamento sono gratuiti, mentre il noleggio bici è disponibile a tariffa ridotta.

La natura che circonda San Vigilio

La natura che circonda San Vigilio

Per chi cerca esperienze di benessere, le lezioni di yoga si svolgono in una suggestiva yurta mongola costruita secondo principi ecologici e sostenibili. Qui, tra silenzio e materiali naturali, il ritmo del respiro si armonizza con quello della montagna, grazie alle pratiche guidate da Miriam e Gabriel, che spaziano dallo yoga mattutino allo Yin yoga a lume di candela. L’offerta si arricchisce anche di esperienze culturali e naturalistiche uniche. L’Owl Park San Vigilio ospita oltre 80 rapaci e propone visite guidate che permettono di conoscere da vicino gufi, civette e allocchi, approfondendone caratteristiche e ruolo nell’ecosistema alpino. Questo incontro si collega idealmente all’ambiente del vicino Parco naturale Fanes-Senes-Braies, dove diverse specie vivono in libertà.

Passeggiate in famiglia nei dintorni di San Vigilio

Passeggiate in famiglia nei dintorni di San Vigilio

Non manca uno sguardo verso il cielo: ogni giovedì sera, lontano dall’inquinamento luminoso, le escursioni dedicate all’osservazione della volta celeste offrono un’esperienza suggestiva tra stelle, pianeti e costellazioni, raccontati da guide appassionate in uno scenario dolomitico improntato alla purezza. Infine, le opportunità si estendono anche al tempo libero e alla scoperta del territorio: a Brunico è disponibile gratuitamente una parete di boulder per mettere alla prova tecnica e concentrazione, mentre, grazie alla Holidaypass Card, si possono utilizzare liberamente i mezzi pubblici altoatesini ed esplorare musei e centri culturali della zona, tra cui quelli dedicati alla storia e alla cultura ladina.

Un invito a scoprire le Dolomiti di San Vigilio

Lo “Spring special” rappresenta molto più di un semplice pacchetto vacanza: è un invito a vivere le Dolomiti di San Vigilio in un momento privilegiato dell’anno, quando la natura si risveglia e il territorio si offre nella sua forma più autentica. Tra paesaggi patrimonio Unesco, tradizioni ladine ancora vive e un’ampia proposta di attività all’aria aperta, questa destinazione si conferma ideale per chi cerca un equilibrio tra avventura, relax e scoperta. Qui, lontano dalla folla e immersi in uno scenario da sogno, ogni esperienza diventa occasione per entrare in sintonia con la montagna e lasciarsi sorprendere dalla sua genuina bellezza.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di San Vigilio Dolomites!