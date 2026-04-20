All’Hotel Splendid Sole sei nuove camere rigenerative per migliorare il riposo

Investire nel futuro, «senza paura». È il motto di Isidoro Bertini, storico albergatore di Manerba del Garda (Bs), che nei giorni scorsi ha inaugurato sei camere «rigenerative». Sono state realizzate per la prima volta in Italia all’Hotel Splendid Sole, grazie alla tecnologia svizzera Magma13 by Sols-Sa (Regenerative panel ray clean power e terra). Un investimento finanziato da un bando ministeriale sul turismo sostenibile.

Una delle sei camere rigenerative dell’Hotel Splendid Sole

Una delle sei camere rigenerative dell’Hotel Splendid Sole

Tecnologia e benessere: come funzionano le camere rigenerative

Il cuore dell’intervento sta nella bonifica dell’impianto elettrico dalle micro oscillazioni ad alta frequenza, comunemente definite “dirty electricity” (elettricità sporca), che possono alterare la qualità dell’ambiente e disturbare il benessere di chi soggiorna. Attraverso le soluzioni Sols e Magma13, l’impianto è stato tecnicamente ripulito, minimizzando i disturbi di fondo e restituendo all’ospite un ambiente armonioso e coerente dal punto di vista elettromagnetico.

Risultato: sonni più profondi, risvegli attivi, recupero rapido delle energie e un maggior equilibrio psico-fisico durante la giornata. Insomma, in riva al lago si può vivere in una sorta di bolla fuori da ogni forma di inquinamento.

Una scelta strategica per competere nel turismo

«Abbiamo realizzato sei stanze, di cui una suite - ha detto Luisa Bertini, terza generazione alla guida dell’hotel - che costituiscono un’oasi di rigenerazione totale. Grazie alla nuova tecnologia svizzera e all’eleganza italiana abbiamo così trasformato lo spazio fisico in un ambiente che sostiene la vitalità naturale dei nostri ospiti, rendendo il tempo del riposo un momento di reale recupero delle energie».L’hotel Splendid Sole è un pezzo di storia dell’ospitalità gardesana. Aperto negli anni ’50 come trattoria-locanda per i primi turisti stranieri del dopoguerra, è oggi un albergo a 4 stelle a gestione familiare con una sessantina di camere, a quattro passi dalla splendida rocca che domina il Benaco.

La piscina dell’Hotel Splendid Sole

La piscina dell’Hotel Splendid Sole

Ammette il patron Isidoro Bertini: «L’irresistibile ascesa dei grandi fondi internazionali anche sul Garda non è una cosa solo negativa perché porta lustro, visibilità e indirettamente fa promozione in tutto il mondo. Allo stesso tempo però è una concorrenza forte, che costringe le piccole realtà come la nostra a fare sforzi importanti per stare al passo. Motivo per cui abbiamo deciso di investire in una grande innovazione, e continueremo su questa linea». Innovare per resistere, anche e soprattutto a livello familiare, vale anche nel turismo.