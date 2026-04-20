Monferrato in festa: Golosaria compie 20 anni tra vino e sapori del territorio

Golosaria Monferrato celebra nel 2026 un traguardo significativo: vent’anni di attività dedicati alla valorizzazione del territorio, del vino e delle eccellenze enogastronomiche. Sabato 16 e domenica 17 maggio, con una speciale anteprima il 15 maggio, la manifestazione ideata dall’Associazione di Promozione Sociale Club di Papillon e guidata dal giornalista Paolo Massobrio coinvolgerà oltre 40 comuni tra le province di Asti e Alessandria.

Tutto pronto per Golosaria Monferrato 2026, che come sempre richiamerà moltissimo pubblico su tutto il territorio monferratese

Tutto pronto per Golosaria Monferrato 2026, che come sempre richiamerà moltissimo pubblico su tutto il territorio monferratese

Il tema scelto per questa edizione di Golosaria (di cui Italia a Tavola è media partner) è “Il Gusto, la Casa, le Colline” e racconta una trasformazione profonda del territorio: da area segnata in passato da una contrazione degli investimenti immobiliari a destinazione sempre più attrattiva per nuovi residenti, investitori stranieri e giovani che scelgono di restare. Un cambiamento che si riflette nella centralità della parola “casa”, intesa come identità, radicamento e prospettiva futura.

Castelli del Monferrato e location iconiche: un patrimonio protagonista

Il Monferrato, tra i territori più ricchi di castelli in Europa, diventa il palcoscenico naturale della manifestazione. Numerose dimore storiche aprono le porte al pubblico, tra cui Casale Monferrato, Gabiano, Piea, Frassinello, San Giorgio Monferrato, Uviglie, Castell’Alfero, Frinco, Montiglio Monferrato, Portacomaro, oltre alla Torre di Viarigi e alla torre duecentesca di Conzano. Tra le novità più attese spicca la riapertura del Castello di Cereseto, restituito al pubblico dopo un lungo intervento di restauro, pronto a diventare uno dei simboli dell’edizione 2026. L’apertura ufficiale è anticipata dalla preview di venerdì 15 maggio a Quargnento, dedicata a due figure simbolo dei “Monferrini Metropolitani”: Gino Paoli e Ornella Vanoni.

Il Castello di Cereseto, che in occasione di Golosaria Monferrato verrà riaperto al pubblico dopo un lungo restauro

Il Castello di Cereseto, che in occasione di Golosaria Monferrato verrà riaperto al pubblico dopo un lungo restauro

Sempre a Quargnento, il programma culturale si arricchisce con un percorso artistico dedicato a Carlo Carrà e incursioni nella cucina futurista. Il calendario prosegue con tappe nelle chiese di Grana, Calliano, Moncalvo, Ottiglio e Grazzano Badoglio, dove sono esposti i dipinti di Guglielmo Caccia, oltre allo studio di Angelo Morbelli a Rosignano e alla collettiva d’arte contemporanea a Montechiaro d’Asti.

Degustazioni e grandi vini: il cuore enogastronomico al Castello di Casale

Il fulcro dell’esperienza enogastronomica è il Castello di Casale Monferrato, che ospita 50 produttori food selezionati da ilGolosario, oltre a cucine di strada e birrifici artigianali. Ampio spazio ai grandi vini del Monferrato, con l’area Barbera&Champagne che propone oltre 200 etichette. Presenti anche banchi d’assaggio dedicati alla Barbera d’Asti, alla Barbera del Monferrato e alle bollicine italiane.

Al Castello di Casale Monferrato spazio ai grandi vini, con ospite il Consorzio Consorzio Alta Langa

Al Castello di Casale Monferrato spazio ai grandi vini, con ospite il Consorzio Consorzio Alta Langa

Ospite d’onore è il Consorzio Alta Langa, protagonista di una masterclass domenica alle ore 15.00. Le degustazioni guidate vedono al centro la Barbera d’Asti (sabato ore 16.00) e la Barbera del Monferrato (domenica ore 17.00).

Eventi, mercatini e attività: numeri da record per Golosaria 2026

L’edizione 2026 si distingue per un programma particolarmente ricco: oltre 15 spettacoli e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e 25 tra pranzi e cene organizzati dalle Pro Loco. Tra i piatti protagonisti, il Pinzimonio e l’insalata di bollito misto. Cinque i raduni previsti, tra cui auto storiche e Fiat 500. Tra gli appuntamenti più originali, l’incontro degli abitanti del comune immaginario di Trentacapre a Montiglio Monferrato, ispirato ai libri di Cinzia Montagna.

L'edizione 2026 come di consueto coinvolgerà tutto il territorio delle colline del Monferrato

L'edizione 2026 come di consueto coinvolgerà tutto il territorio delle colline del Monferrato

Non mancano eventi curiosi come l’apertura dell’osservatorio astronomico a Odalengo Piccolo, la “Gara del bagnetto verde” a Camino e l’inaugurazione di una nuova Big Bench a Villamiroglio. Il finale si svolge domenica pomeriggio tra Vignale Monferrato, con la Torta di Aleramo, e Grazzano Badoglio, con la Zuppa dell’Abate.

De.Co., olio e identità locali: il valore della comunità

Le Denominazioni Comunali (De.Co.) rappresentano uno dei temi centrali. Sabato alle 18.00 a Moleto si tiene un incontro con i sindaci dedicato alle eccellenze locali. Domenica a Conzano viene presentato il Giardino Storico degli Ulivi, mentre Rosignano Monferrato diventa la terza Città dell’Olio del territorio. A Murisengo viene proclamata la De.Co. sugli uliveti. L’olio extravergine del Monferrato accompagna il Pinzimonio, proposto in nove varianti.

Il fascino botanico del Monferrato e gli eventi per famiglie

Il Monferrato si distingue anche per i suoi roseti. A Castell’Alfero apre il “Roseto della Sorpresa”, con circa 500 varietà catalogate da Piero Amerio. La conferenza “La Rosa, storia della Regina dei Giardini” è curata da Elena Maggiora. A Fubine Monferrato si svolge “Monflora - Pinzimonio di fiori” nel Parco Storico Bricherasio. A Viarigi debutta il festival “Rosso di Rose”, mentre il Castello di Frassinello Monferrato apre il suo giardino storico.

Tanti spettacoli e rievocazioni storiche per tutta la famiglia nei vari comuni di Golosaria Monferrato 2026

Tanti spettacoli e rievocazioni storiche per tutta la famiglia nei vari comuni di Golosaria Monferrato 2026

Numerose le iniziative per famiglie, tra cui “Pompieropoli” a Vignale Monferrato e la mostra dedicata a Pinocchio a Conzano, per celebrare i 200 anni di Carlo Lorenzini. A Vezzolano, la Canonica di Santa Maria apre al pubblico con visite guidate curate da Maurizio Pistone, offrendo un viaggio tra arte romanica e spiritualità.

I grandi vini nei borghi: Ruchè, Grignolino e degustazioni

Il vino è protagonista anche nei borghi: a Castagnole Monferrato si tiene la Festa del Ruchè, mentre a Vignale Monferrato si celebra il Grignolino con la partecipazione di Elena Francia e Andy Luotto.

A Grazzano Badoglio, sette produttori locali animano un evento con masterclass condotta da Marco Gatti e degustazioni musicali.

Vent’anni di Golosaria: una rete di protagonisti del territorio

La storia di Golosaria viene raccontata anche attraverso una mostra online e la selezione di 20 realtà simbolo del presente e del futuro del territorio, individuate da Paolo Massobrio, insieme all’associazione dei Monferrini Metropolitani, tra attività ricettive e di ristorazione, associazioni o persone: