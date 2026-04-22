Palazzo di Varignana: alta cucina in 6 ristoranti, benessere e filiera tutta “in casa”

Sui colli che separano Bologna da Castel San Pietro Terme, Palazzo di Varignana si presenta ormai da tempo come una destinazione di charme che unisce palazzo storico, vigneti, oliveti e un’ampia tenuta agricola, trasformando ogni pasto in un’esperienza legata a territorio, benessere e qualità. Particolarmente ricca è la realtà della filiera gastronomica che il resort affida, con ruoli nettamente diversi, a ben sei ristoranti (da Il Grifone e Treno Reale fino a Ginkgo Longevity Restaurant e Oliveto sul Lago), integrandoli con l’hotel, la spa Varsana e la produzione interna, che si estende su oltre 700 ettari tra oliveti, vigneti, orti, frutteto e una rara coltivazione di zafferano.

L’azienda agricola di Palazzo di Varignana L’azienda agricola di Palazzo di Varignana si estende su oltre 700 ettari tra oliveti, vigneti, orti, frutteto e una rara coltivazione di zafferano, oltre a produzioni di tè, miele e frutta spalmabile. Tra i fiori all’occhiello, il più esteso oliveto d’Emilia-Romagna (circa 265 ettari), con varietà autoctone come Correggiolo e Ghiacciola, e una selezione di olii pluripremiati che alimentano i ristoranti, il negozio interno e diversi pacchetti “experience” (degustazioni, tour in agricoltura, laboratori).

L’azienda agricola di Palazzo di VarignanaL’azienda agricola di Palazzo di Varignana si estende su oltre 700 ettari tra oliveti, vigneti, orti, frutteto e una rara coltivazione di zafferano, oltre a produzioni di tè, miele e frutta spalmabile. Tra i fiori all’occhiello, il più esteso oliveto d’Emilia-Romagna (circa 265 ettari), con varietà autoctone come Correggiolo e Ghiacciola, e una selezione di olii pluripremiati che alimentano i ristoranti, il negozio interno e diversi pacchetti “experience” (degustazioni, tour in agricoltura, laboratori).

Hotel, spa e camere: un rifugio tra natura e benessere

Il resort ruota intorno a un settecentesco palazzo nobiliare, arricchito da un’architettura contemporanea che collega camere, suite, giardini e percorsi naturalistici. Il complesso dispone di un totale di 150 camere e suite. Queste soluzioni abitative sono distribuite in sette diversi complessi, integrati nel paesaggio secondo il concetto di ospitalità diffusa. L’offerta include anche cinque ville indipendenti. Il design punta a unire comfort urbano e atmosfera di campagna. In più un importante centro congressi rende fruibile per ogni tipo di attività la struttura.

La piscina polifunzionale La sauna Il bagno turco ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La piscina polifunzionale La sauna Il bagno turco

Al centro dell’offerta il benessere la spa Varsana, un’oasi di quasi 2.500 mq che propone piscine interne ed esterne, vasche termali, idromassaggio, sauna, hammam e sala di relax, oltre a trattamenti viso-corpo e percorsi personalizzati.

La zona notte di una Vital Spa Suite Il giardino di una Vital Spa Suite La zona benessere di una Vital Spa Suite ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La zona notte di una Vital Spa Suite Il giardino di una Vital Spa Suite La zona benessere di una Vital Spa Suite

Le Vital Spa Suite rendono questa dimensione ancora più intima: suite con spa privata di 22 mq, accesso riservato alla spa e servizi ad hoc per percorsi di rilassamento e rigenerazione, spesso abbinati a pacchetti “spa + ristorazione” e attività di yoga e mindfulness.

La spa Varsana e Vital Spa Suite La spa Varsana, con circa 2.500 mq, propone percorsi termali, piscine interne ed esterne, vasche termali, idromassaggio, sauna, hammam e sale di relax, oltre a trattamenti viso-corpo personalizzati e programmi di benessere abbinati a ristorazione e pacchetti soggiorno. Le Vital Spa Suite offrono un’esperienza ancora più intima: suite con spa privata di 22 mq, accesso riservato alla spa e percorsi di rigenerazione, spesso abbinati a yoga, meditazione e attività di mindfulness.

La spa Varsana e Vital Spa SuiteLa spa Varsana, con circa 2.500 mq, propone percorsi termali, piscine interne ed esterne, vasche termali, idromassaggio, sauna, hammam e sale di relax, oltre a trattamenti viso-corpo personalizzati e programmi di benessere abbinati a ristorazione e pacchetti soggiorno. Le Vital Spa Suite offrono un’esperienza ancora più intima: suite con spa privata di 22 mq, accesso riservato alla spa e percorsi di rigenerazione, spesso abbinati a yoga, meditazione e attività di mindfulness.

Ristoranti: un racconto gastronomico a più voci

Il nuovo assetto ristorativo di Palazzo di Varignana si basa su un’idea precisa: sei ristoranti con identità distinte ma un’unica visione, quella di valorizzare la filiera interna, la stagionalità e il territorio emiliano-romagnolo. Al vertice del sistema ci sono Il Grifone e Treno Reale.

Il Grifone

La sala del ristorante Il Grifone

La sala del ristorante Il Grifone

Il Grifone, interno al Palazzo Bentivoglio, è il ristorante gourmet selezionato dalla Guida Michelin, dove Francesco Manograsso, executive chef, sviluppa tre percorsi degustazione - Mare, Terra e Orto - attorno a prodotti della tenuta e della rete di produttori locali.

Treno Reale

La sala del ristorante Treno Reale

La sala del ristorante Treno Reale

Treno Reale, ospitato in una carrozza storica del 1921, costruisce un’esperienza gastronomica immersiva, ispirata al viaggio, con menu in evoluzione che mescola cucina italiana (seppia con piselli e brodo di prosciutto, “quasi cotoletta” di manzo Grigio Alpina) e contaminazioni internazionali, spesso abbinato a pacchetti “treno + soggiorno” ed eventi privati.

Aurevo

La sala del ristorante Aurevo

La sala del ristorante Aurevo

Aurevo, ristorante all day dining a bordo piscina, unisce cucina mediterranea leggera, piatti della tradizione e proposte più informali di comfort food, costruite con prodotti dell’orto e delle aziende agricole del resort. La produzione evo Palazzo di Varignana, con sei/sette etichette pluripremiate (tra monocultivar e blend) legate a 265 ettari di oliveti, è al centro del concept: ogni piatto indica l’olio utilizzato, creando un collegamento diretto con la coltivazione e la filiera.

Le Marzoline

La sala del ristorante Le Marzoline

La sala del ristorante Le Marzoline

La trattoria Le Marzoline è invece il cuore della cucina emiliano-romagnola autentica, con pasta fresca lavorata a mano - tortellini in brodo di cappone, lasagne verdi, tagliatelle al ragù - e piatti caserecci come cotoletta alla bolognese e pollo alla cacciatora, tutti costruiti attorno a prodotti locali e stagionali.

Oliveto sul Lago

La sala del ristorante Oliveto sul Lago

La sala del ristorante Oliveto sul Lago

Il ristorante dell’agriturismo Oliveto sul Lago, a circa un chilometro dal resort, interpreta un invece linguaggio contadino e semplice, dove olio, verdure dell’orto e prodotti stagionali diventano protagonisti di una cucina essenziale e profondamente legata al territorio.

Ginkgo Longevity Restaurant: menu e approccio nutrizionale

Il Ginkgo Longevity Restaurant è l’anello più innovativo del sistema, pensato per integrare benessere, longevità e piacere del gusto. In collaborazione con il Metodo Acquaviva, ideato e gestito dalla dottoressa Annamaria Acquaviva, il ristorante propone un menu nutrizionale funzionale anti-infiammatorio e low-fodmap, senza glutine, latticini e carboidrati raffinati, con eliminazione di aglio e cipolla e un’attenzione particolare a legumi, verdure bioattive e proteine leggere.

La dottoressa Annamaria Acquaviva

La dottoressa Annamaria Acquaviva

Parliamo di patti non banalmente dietetici, ma sani e, ciò che più conta, assolutamente buoni.

La sala del ristorante Ginkgo Longevity Restaurant

La sala del ristorante Ginkgo Longevity Restaurant

Il menu si articola in cinque tappe (più longevity water e elisir di stagione), con composizioni che abbinano scienza nutrizionale e tecnica di cucina:

Boost starter : antipasti di frutti di bosco, petali di finocchio croccante, fiori di stagione conditi con olio evo Blend Blu Palazzo di Varignana, ricchi di antociani e vitamine.

: antipasti di frutti di bosco, petali di finocchio croccante, fiori di stagione conditi con olio evo Blend Blu Palazzo di Varignana, ricchi di antociani e vitamine. Primissimo : verdure bioattive (sedano rapa, germogli di pisello, velluto di broccoli) in gel e gasificazioni, con olio evo e notes di agrumi.

: verdure bioattive (sedano rapa, germogli di pisello, velluto di broccoli) in gel e gasificazioni, con olio evo e notes di agrumi. Primo : zuppe, torte salate e piatti senza glutine, composte di legumi e verdure dell’orto, spesso con lievi acidità di agrumi ed erbe aromatiche.

: zuppe, torte salate e piatti senza glutine, composte di legumi e verdure dell’orto, spesso con lievi acidità di agrumi ed erbe aromatiche. Secondo : filetto di pesce o carne magra (ad esempio salmone avvolto in cavolo verza, con acciughe del Cantabrico, paprika dolce e broccoletti) studiati per supportare scheletro, pelle e funzioni cognitive.

: filetto di pesce o carne magra (ad esempio salmone avvolto in cavolo verza, con acciughe del Cantabrico, paprika dolce e broccoletti) studiati per supportare scheletro, pelle e funzioni cognitive. Dolce: dessert “longevity” a base di frutta, semi, cacao e olio, con alternative integrali al posto di zucchero e glutine.

La Rosa di rapa Bon bon di gambero rosso Il polpo ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La Rosa di rapa Bon bon di gambero rosso Il polpo

A ogni servizio si abbinano longevity water e elisir aromatici con frutta e verdura dell’orto, che completano il percorso di nutrizione consapevole e spesso si integrano con pacchetti legati a la spa Varsana, mindful eating e laboratori di mindfulness, trasformando il pasto in un vero rituale di benessere.