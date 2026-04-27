Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 27 aprile 2026  | aggiornato alle 17:44 | 118863 articoli pubblicati

Rational
ROS
ROS

nel Cannaregio

A Venezia un palazzo del ’600 diventa un nuovo hotel di lusso firmato Elizabeth Group

Si chiamerà Elizabeth Unique Venice e aprirà a giugno nel sestiere di Cannaregio: il progetto unirà 56 camere e suite, spazi espositivi permanenti e un concept che coniuga ospitalità, design e arte contemporanea

di Redazione CHECK-IN
 
27 aprile 2026 | 16:49

A Venezia un palazzo del ’600 diventa un nuovo hotel di lusso firmato Elizabeth Group

Si chiamerà Elizabeth Unique Venice e aprirà a giugno nel sestiere di Cannaregio: il progetto unirà 56 camere e suite, spazi espositivi permanenti e un concept che coniuga ospitalità, design e arte contemporanea

di Redazione CHECK-IN
27 aprile 2026 | 16:49
 

Indice

Venezia si prepara ad accogliere una nuova struttura nel segmento dell’ospitalità di alta gamma. Elizabeth Group ha annunciato l’apertura di Elizabeth Unique Venice, prevista per giugno, ampliando così il proprio portafoglio già presente a Roma e Bologna. L’operazione completa una presenza definita dallo stesso gruppo come un asse tra le principali città d’arte italiane. La nuova struttura sarà ospitata nel sestiere di Cannaregio, in un palazzo nobiliare del XVII secolo affacciato sul canale, oggetto di un intervento di recupero che ha interessato sia gli spazi architettonici sia la destinazione d’uso. L’edificio viene reinterpretato come residenza di charme con una forte componente culturale.

A Venezia un palazzo del ’600 diventa un nuovo hotel di lusso firmato Elizabeth Group

Il nuovo hotel è concepito come residenza di charme con una forte componente culturale

Un progetto tra ospitalità e rigenerazione culturale

Secondo il gruppo, l’intervento non riguarda solo l’apertura di un hotel, ma un’operazione di riuso e trasformazione del patrimonio storico. Elizabeth Unique Venice si inserisce infatti in una logica che combina ospitalità e fruizione artistica, con la presenza di opere contemporanee e una progettazione degli spazi pensata come esperienza. Il fondatore del gruppo, Vittorio Curatella, descrive l’iniziativa come parte di un percorso già avviato con altre strutture. «Venezia non è un’apertura isolata, ma il coronamento di una logica di collezione di strutture con identità forte», ha dichiarato, sottolineando la continuità tra i diversi progetti del gruppo.

Il progetto architettonico e la dimensione del luogo

Il restauro è stato affidato a Cristina Celestino Studio, che ha lavorato su un equilibrio tra elementi storici e interventi contemporanei. L’impianto originario del palazzo è stato conservato, a partire dai grandi saloni centrali e dalla distribuzione tipica delle residenze veneziane.

A Venezia un palazzo del ’600 diventa un nuovo hotel di lusso firmato Elizabeth Group

Per il restyling sono stati scelti materiali tradizionali

Materiali tradizionali come seminato veneziano, marmorino e legno di noce vengono reinterpretati all’interno di un progetto cromatico articolato su tre tonalità principali. L’illuminazione e gli arredi introducono elementi di design contemporaneo, mantenendo una continuità con il contesto architettonico.

Camere, arte e progetto culturale

La struttura prevede 14 camere e suite, pensate come ambienti distinti più che come unità standardizzate. Alcune sistemazioni si affacciano direttamente sul Canale di Cannaregio, elemento che diventa parte integrante dell’esperienza di soggiorno.

A Venezia un palazzo del ’600 diventa un nuovo hotel di lusso firmato Elizabeth Group

La struttura prevede 14 camere e suite

Accanto alla funzione ricettiva, il progetto include una componente artistica stabile. In collaborazione con la Galleria Russo di Roma, gli spazi ospiteranno opere di artisti contemporanei italiani, con una distribuzione che coinvolge aree comuni e camere.

Il ristorante Da GrandMa e la proposta gastronomica

All’interno della struttura sarà attivo anche il ristorante Da GrandMa, collocato in un giardino interno. Il concept si basa su una cucina che richiama la tradizione domestica italiana, riletta in chiave contemporanea. La proposta gastronomica si sviluppa a partire da ricette regionali e prodotti stagionali, con un’impostazione che punta sulla semplicità delle preparazioni e sulla memoria culinaria. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un’esperienza legata a una cucina essenziale, più che a un formato ristorativo convenzionale.

A Venezia un palazzo del ’600 diventa un nuovo hotel di lusso firmato Elizabeth Group

Elizabeth Unique Venice si affaccia sul canale nel sestriere di Cannareggio

Cannaregio come scelta di posizionamento

La scelta del sestiere di Cannaregio si inserisce in una strategia che privilegia aree meno centrali rispetto ai flussi turistici principali, mantenendo comunque la prossimità ai poli storici della città. Per il gruppo, la posizione rappresenta un elemento funzionale al tipo di esperienza proposta, orientata a un’idea di soggiorno più raccolta e meno esposta alla pressione dei percorsi turistici tradizionali.

Elizabeth Unique Venice
Fondamenta Cannaregio 1061 30121 Venezia
Tel +39 041 2994199

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Venezia Cannaregio Elizabeth Group hotel lusso hospitality design hotel restauro turismo arte
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
TeamSystem
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Parmigiano Reggiano
Sorì
ROS
TeamSystem
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Parmigiano Reggiano
Sorì
Sagna
Cinzano

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026