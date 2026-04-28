Flavio Briatore porta Crazy Pizza agli Internazionali di tennis d’Italia

Dopo il recente annuncio della nuova apertura estiva a Savelletri (in Puglia), Crazy Pizza - il format di ristorazione del Gruppo Majestas fondato nel 2019 dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa che unisce pizza e spettacolo - accelera ancora e sbarca anche agli Internazionali di tennis d’Italia. Il brand sarà infatti presente dall’1 al 17 maggio con un pop-up esclusivo all’interno del Fan Village del torneo romano.

Dopo Savelletri, Crazy Pizza punta sul tennis: apertura al Foro Italico

Dopo Savelletri, Crazy Pizza punta sul tennis: apertura al Foro Italico

Al Foro Italico i big del tennis mondiale

L’edizione 2026 del Masters 1000 del Foro Italico, ricordiamo, si preannuncia fra le più attese degli ultimi anni: in campo ci saranno infatti l’italiano e attuale numero uno del mondo Jannik Sinner, il numero due del ranking Atp e campione in carica a Roma Carlos Alcaraz e praticamente tutti gli attuali top 10 del ranking mondiale, tra cui il numero dieci Lorenzo Musetti. Attesa anche per Novak Djokovic e per gli altri italiani protagonisti del tabellone: Flavio Cobolli (numero 12 al mondo), Luciano Darderi (19) e Lorenzo Sonego (66).

Da Milano al Foro Italico: la storia (in breve) del torneo Nati nel 1930 al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, gli Internazionali BNL d'Italia rappresentano uno dei tornei più prestigiosi sulla terra rossa mondiale. Dopo le prime edizioni milanesi, dal 1935 la manifestazione si è trasferita stabilmente al Foro Italico, diventando un appuntamento fisso del calendario internazionale. Il torneo è stato sospeso solo durante la Seconda guerra mondiale, per poi ripartire nel 1950. Negli anni ha visto trionfare leggende come Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams e Chris Evert, diventando oggi uno degli eventi simbolo del tennis mondiale.

Da Milano al Foro Italico: la storia (in breve) del torneoNati nel 1930 al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, gli Internazionali BNL d'Italia rappresentano uno dei tornei più prestigiosi sulla terra rossa mondiale. Dopo le prime edizioni milanesi, dal 1935 la manifestazione si è trasferita stabilmente al Foro Italico, diventando un appuntamento fisso del calendario internazionale. Il torneo è stato sospeso solo durante la Seconda guerra mondiale, per poi ripartire nel 1950. Negli anni ha visto trionfare leggende come Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams e Chris Evert, diventando oggi uno degli eventi simbolo del tennis mondiale.

Pizza, show e lifestyle nel Fan Village

In uno degli appuntamenti sportivi più seguiti del calendario internazionale, Crazy Pizza punta così ad arricchire l’esperienza del pubblico con un format che mescola, come detto, ristorazione e intrattenimento, trasformando ogni pausa tra un match e l’altro in un momento da vivere. Un incontro naturale fra due mondi che condividono ritmo, precisione e spettacolo: come nel tennis, anche nella pizza ogni gesto conta (dalla lavorazione dell’impasto alla cottura, fino al famosissimo Spinning Pizza Show).

«Essere presenti al Fan Village degli Internazionali d’Italia significa entrare in un contesto iconico, dove sport e lifestyle si incontrano. Crazy Pizza porta qui la sua energia, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice dining e diventa parte del momento» ha commentato, per l’occasione, Flavio Briatore.

L’imprenditore Flavio Briatore

L’imprenditore Flavio Briatore

La proposta gastronomica pensata per il Foro Italico accompagnerà i diversi momenti della giornata, dal match pomeridiano all’after game serale, mantenendo l’identità del brand. Fra un set e l’altro, il pop-up punta così a diventare un punto di ritrovo dove il gusto italiano incontra il ritmo del tennis e l’atmosfera internazionale del torneo.