A Roma il tiramisù si fa spettacolo: arriva la versione “cinema” con popcorn

Compie 10 anni Merisù, il tempio romano del tiramisù: il sontuoso dolce ha sbaragliato tutti gli altri nelle pasticcerie e nei menu dei ristoranti. A celebrarli, insieme all'affezionata clientela del locale di Trastevere, è stata l'edizione speciale firmata dal maestro pasticcere Tommaso Foglia, battezzata "Ti porto al cinema". Il nuovo tiramisù sfiora la ricetta classica, ma i savoiardi sono sostituiti dai biscotti e il gioco è sulle consistenze cremose che diventano crunchy con il pop corn e intriganti sul finale per una spruzzata di sale affumicato on the top. Il dolce, fatto di contrasti, cremosità e croccantezza, dolcezza e sapidità, affiancherà per un anno altri 12 già in menu.

Ti porto al cinema, il nuovo tiramisù di Merisù

Ti porto al cinema, il nuovo tiramisù di Merisù

Un format costruito sul tiramisù tra memoria e spettacolo

Entusiasti gli ospiti della festa nello store di Via di San Francesco a Ripa 29, aperto dal 2016, quando l'ideatore del format e titolare Antonio Zullo decise di dedicarsi esclusivamente a questo dolce, che non ha avuto bisogno di una storia o di una ricetta blindata per conquistare tutti. Per questo Zullo ha voluto, nella proposta e nel racconto, riconoscergli un'identità più autentica, partendo dalla preparazione domestica che, come tutto ciò che viene preparato in casa, ha il valore di una felice flessibilità identitaria. E anche qui, dai sapori della memoria, spunta una nonna: è Meri, ed è a lei che è dedicata l'insegna Merisù.

Tommaso Foglia e Antonio Zullo

Tommaso Foglia e Antonio Zullo

La preparazione avviene sempre al momento, a vista, ed è definita "Tirami-show", perché attraverso lo specchio dietro al bancone se ne può seguire ogni fase: la crema che si stende, il caffè che bagna i biscotti, la polvere di cacao che cade. Tommaso Foglia - pasticciere dell'anno 2022 per il Gambero Rosso e docente di In Cibum - ha guidato gli ospiti attraverso ogni passaggio della preparazione, ispiratagli da una sua precedente creazione di successo. «Il tiramisù piace a tutti - ha detto - e l’idea di poter dare il mio tocco a un dolce così goloso mi ha divertito e stimolato fin da subito, facendomi venire voglia di mettermi in gioco e sperimentare».

Varianti in menu ed espansione del brand

Oltre alla degustazione del nuovissimo tiramisù, gli ospiti hanno gustato le altre variazioni in menu: primo fra tutti il Merisù Signature, con doppia crema di mascarpone e zabaione, il Tiramisù Classico, quello con le nocciole di Giffoni e il Romano con biscotti Gentilini. Un altro must è il Delimisù, che interpreta la stagionalità attraverso ingredienti e sapori che cambiano durante l’anno, dalle fragole d’estate alla castagna in autunno. Non mancano proposte dedicate a chi ha intolleranze o esigenze particolari, come l’opzione vegana, senza glutine, senza lattosio e anche decaffeinata.

Gli interni di Merisù a Roma Il menu di Merisù a Roma Uno dei tiramisù di Merisù ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Gli interni di Merisù a Roma Il menu di Merisù a Roma Uno dei tiramisù di Merisù

Zullo ha anche colto l'occasione per anticipare i prossimi passi del brand: dopo l'apertura nel 2025 dello store di Madrid, entro l'anno punta ad espandersi con un punto vendita a Napoli; poi, tra primavera ed estate, in Polonia ed entro fine anno negli Stati Uniti. In questo percorso di crescita è affiancato da In Cibum, in particolare per valutare come portare le proposte al pubblico estero mantenendo la qualità degli ingredienti e la preparazione espressa. Il tiramisù è disponibile in tre formati: piccolo, medio e grande. Nel 2026 è stata inoltre introdotta la Merisù Cake da 5/6 porzioni, un nuovo formato pensato per la condivisione e l’asporto.