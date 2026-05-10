In viaggio a Delhi da sola: gli sguardi, la notte e la città che non si spegne mai

Prima di partire avevo letto molto. Forse troppo. Guide, forum, articoli, racconti di viaggio. Tutti più o meno dicevano la stessa cosa: Delhi è intensa, complicata, a tratti difficile - soprattutto per una donna sola. Non ero terrorizzata. Ma tranquilla nemmeno. È anche per questo che ho voluto scrivere questo articolo: per capire cosa c’è di vero, cosa è esagerato e cosa, invece, va semplicemente messo nel giusto contesto. Perché Delhi non la capisci leggendo. La capisci quando ci sei dentro. E quando ci sei, smette di essere teoria. Diventa caldo. Polvere. Traffico. Occhi addosso. Contraddizioni.

Delhi ti vede prima che tu veda lei

Non è una città neutra. Se sei una donna occidentale e sei sola, si nota subito. Prima ancora che tu abbia deciso dove andare o come muoverti. Ti guardano. Non sempre male. Spesso per curiosità. A volte con insistenza. A volte con quella distanza difficile da definire.

Un vagone riservato alle donne sulla metropolitana di Delhi

Un vagone riservato alle donne sulla metropolitana di Delhi

La prima vera esperienza non sono i monumenti. Sono gli sguardi. Alcuni scivolano via. Altri restano un po’ troppo. Altri ancora mettono a disagio senza un motivo preciso. Nella metropolitana esiste un vagone riservato alle donne. Non è folklore. È una soluzione pratica che racconta una realtà semplice: lo spazio pubblico non è ancora vissuto allo stesso modo da tutti.

Vestirsi a Delhi: più contesto che regole

La domanda è sempre quella: come mi vesto? La risposta è meno rigida di quanto sembri. Non serve trasformarsi in qualcun’altra. Non serve nemmeno ignorare il contesto. Sì, alcuni abiti attirano più attenzione, come minigonne, vestiti aderenti, pelle scoperta. È un dato reale. Ma Delhi non è uniforme. Personalmente ho indossato anche jeans aderenti e canottiera. E non ero un’eccezione. Nei quartieri giovani, nei locali, tra studenti e professionisti, l’atmosfera è più internazionale.

Nei locali notturni di Delhi l'atmosfera è molto internazionale

Nei locali notturni di Delhi l'atmosfera è molto internazionale

Molti giovani vivono codici più occidentali, più fluidi. Le ragazze indiane stesse spesso vestono in modo moderno, urbano. Il punto è che la città cambia faccia in fretta. Quello che funziona in un contesto può risultare fuori posto poco più in là. Per questo la regola non è coprirsi sempre. La regola è osservare. Adattarsi non significa sparire. Significa evitare di complicarsi la giornata in una città che non ne ha bisogno.

La notte: niente panico, ma nemmeno ingenuità

La mia unica esperienza davvero molesta è successa di notte, intorno alle due, all’uscita da un cocktail bar. Un uomo ubriaco. Una sigaretta data per chiudere la situazione. Lui che non se ne voleva andare. A quel punto ho richiamato l’italiano con cui ero uscita e gli ho chiesto di scendere dal locale per venirmi incontro. È finita lì. Niente di grave. Ma abbastanza per capire che, a quell’ora, stare completamente da sole non è sempre la scelta migliore.

Per una donna sola camminare a Delhi di notte può essere pericoloso

Per una donna sola camminare a Delhi di notte può essere pericoloso

Poi ci sono i racconti delle altre. Donne che si sono trovate, di notte, con uomini che tentavano di salire sul loro taxi senza invito. Episodi improvvisi, sgradevoli. Non la regola, ma nemmeno qualcosa da liquidare con leggerezza. La differenza non è tra sicurezza e pericolo. È tra attenzione e distrazione.

Taxi, tuk-tuk e Uber: fidarsi sì, ma non dormire

Taxi e tuk-tuk funzionano. Si trovano facilmente e fanno parte della vita quotidiana della città. Io ho scelto di usare sempre Uber. Offre la garanzia di un tragitto tracciato, un nome, una targa: elementi semplici, ma fondamentali quando sei sola. Questo però non significa che tutto fili sempre liscio. Una volta il conducente si è messo a guardare una partita di cricket durante il tragitto. Dopo oltre un’ora e quaranta mi ha lasciata in un “Global Center” diverso da quello richiesto.

I Tuk Tuk sono un mezzo molto comodo e diffuso per spostarsi a Delhi

I Tuk Tuk sono un mezzo molto comodo e diffuso per spostarsi a Delhi

Niente di pericoloso. Ma abbastanza surreale. E molto Delhi. Perché anche quando fai tutto nel modo giusto, la città può comunque trovare una deviazione, una distrazione, un autista appassionato di cricket e una destinazione sbagliata. La regola resta una: controllare sempre. Seguire la mappa. Verificare dove si sta andando. A Delhi il pilota automatico non esiste. Anche quando vorresti solo arrivare.

Una città difficile, ma vera

Non è una città facile. Non è comoda. Non è lineare. È intensa, rumorosa, contraddittoria. Ti stanca e poi ti incuriosisce. Ti respinge e poi ti resta addosso. Non ha senso idealizzarla. E nemmeno demonizzarla. Ha senso capirla mentre la vivi. Se ti aspetti che sia semplice, ti mette in difficoltà. Se accetti che non lo sia, inizi a muoverti meglio dentro di lei. E magari, a modo suo, anche ad amarla.

Informazioni pratiche, senza panico

Per viaggiare da sola a Delhi serve più attenzione che coraggio. I taxi e i tuk-tuk funzionano, ma meglio usarli tramite Uber, così hai sempre un riferimento chiaro. Di notte, quando puoi, rientra accompagnata: non è una paranoia, è solo evitare perdite di tempo inutili. La metropolitana è efficiente e il vagone femminile può essere una piccola salvezza nelle ore di punta.

Le rovine del Purana Qila (che significa "Vecchio Forte") a Nuova Delhi Ugrasen ki Baoli, un antico e suggestivo pozzo a gradini di Delhi La metropolitana di Delhi: nelle ore di punta il vagone riservato alle donne può essere una salvezza ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Le rovine del Purana Qila (che significa "Vecchio Forte") a Nuova Delhi Ugrasen ki Baoli, un antico e suggestivo pozzo a gradini di Delhi La metropolitana di Delhi: nelle ore di punta il vagone riservato alle donne può essere una salvezza

Considerati i costi, per molti occidentali può valere la pena usare i taxi al posto della metropolitana. Per vestirsi, niente drammi: abiti leggeri, comodi, un minimo di contesto - e sei a posto. Il caldo invece non si negozia: a fine aprile ho trovato 42 gradi. Quindi acqua, pazienza e la consapevolezza che a Delhi anche arrivare nel posto giusto, ogni tanto, è già una piccola vittoria.