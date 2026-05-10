Vacanza alle Eolie? Gli hotel e ristoranti più glam da non perdere

Dichiarate Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco, le isole Eolie (o Lipari), sono uno dei gioielli del Mediterraneo e si preannunciano anche quest’anno fra le mete più trendy dell’estate. Lipari, Vulcano, Stromboli, Salina, Filicudi, Alicudi e Panarea: sono sette le isole che formano questo incantevole arcipelago nel Tirreno, al largo della Sicilia, dove anche la gastronomia (e i vini) sono una scoperta.

Ogni isola un mondo a sé

Ogni isola dell’arcipelago è un mondo a sé, in cui ciascuno può trovare il suo luogo di vacanza ideale: anima, paesaggi, architetture, tradizioni unici, accomunati dall’abbagliante luce mediterranea e dal colore intenso, dalle mille sfumature, del loro mare. Tutte le isole sono di origine vulcanica, e Stromboli e Vulcano sono ancora attivi.

Le Eolie, tutte di origine vulcanica, emergono dal Tirreno come un arcipelago unico al mondo

Le Eolie, tutte di origine vulcanica, emergono dal Tirreno come un arcipelago unico al mondo

Anche il vulcano di Monte Pilato, a Lipari, è ritenuto tale, anche se le ultime eruzioni risalgono al IV e V secolo: nel suo insieme, l’arcipelago costituisce la parte emersa di un vasto complesso vulcanico, che si estende sott’acqua per centinaia di chilometri quadrati. Ulisse, bello di fama e di sventura, fu il primo grande viaggiatore che secondo l’Odissea, approdò sulle isole Eolie. Omero ci racconta che fu proprio l’eroe a ricevere lì da Eolo l’otre che conteneva i venti che lo avrebbero riportato a Itaca. La letteratura settecentesca e ottocentesca di viaggio è ricca di racconti sui paesaggi selvaggi e il profondo mare di queste incantevoli isole: da Dumas a Maupassant, moltissimi sono gli scrittori e i viaggiatori rimasti stregati da una sorta d’incantesimo fra i flutti di questo mare di Sicilia.

Lipari, la più grande e popolata

La più grande e popolata delle sette sorelle è Lipari. Ricca di insenature e spiaggette incantevoli, una magnifica e lussureggiante natura, possiede anche alcuni inaspettati tesori artistici. La parte più antica dell’isola, il castello, è una fortezza naturale costruita su una rocca circondata da bastioni spagnoli del Cinquecento. Qui sorgeva il primitivo centro abitato, che risale a tempi antichi, come testimonia la torre greca del IV secolo prima di Cristo. La cattedrale d’origine normanna ricostruita nel Cinquecento domina col castello il paese, caratteristico e animato, che si è sviluppato tutt’attorno, col palazzo municipale e la magnifica spiaggia di Marina lunga.

Lipari è la più grande e popolata delle isole Eolie

Lipari è la più grande e popolata delle isole Eolie

Da visitare, il piccolo ma prezioso Museo archeologico, che conserva reperti greci e romani presentati in un suggestivo allestimento e il Parco archeologico del castello, con resti di capanne dell’età del bronzo e di costruzioni che risalgono all’impero romano. Lipari è anche famosa per la Forgia vecchia, una colata di ossidiana coperta dalla fitta vegetazione, e per le sue cave di pomice: a Canneto è di grande effetto il contrasto tra la nera sabbia vulcanica e la pomice bianca, polverizzata.

Vulcano e i suoi fanghi benefici

L’isola di Vulcano è un’emozione, un luogo unico al mondo. Seppure non erutti dalla fine dell’800, continua ancor oggi l’attività vulcanica in quest’isola che gli antichi elessero a sede dei Ciclopi. L’intenso odore di zolfo sprigionato dalle fumarole si mescola a quello delle ginestre: spiagge di straordinaria bellezza di sabbia vulcanica e il Gran cratere sono meta di alcune delle più belle escursioni che si possono fare sull’isola.

Il gran cratere di Vulcano