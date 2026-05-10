Vacanza alle Eolie? Gli hotel e ristoranti più glam da non perdere

Dichiarate Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco, le isole Eolie (o Lipari), sono uno dei gioielli del Mediterraneo e si preannunciano anche quest’anno fra le mete più trendy dell’estate. Lipari, Vulcano, Stromboli, Salina, Filicudi, Alicudi e Panarea: sono sette le isole che formano questo incantevole arcipelago nel Tirreno, al largo della Sicilia, dove anche la gastronomia (e i vini) sono una scoperta.
Ogni isola un mondo a sé
Ogni isola dell’arcipelago è un mondo a sé, in cui ciascuno può trovare il suo luogo di vacanza ideale: anima, paesaggi, architetture, tradizioni unici, accomunati dall’abbagliante luce mediterranea e dal colore intenso, dalle mille sfumature, del loro mare. Tutte le isole sono di origine vulcanica, e Stromboli e Vulcano sono ancora attivi.
Anche il vulcano di Monte Pilato, a Lipari, è ritenuto tale, anche se le ultime eruzioni risalgono al IV e V secolo: nel suo insieme, l’arcipelago costituisce la parte emersa di un vasto complesso vulcanico, che si estende sott’acqua per centinaia di chilometri quadrati. Ulisse, bello di fama e di sventura, fu il primo grande viaggiatore che secondo l’Odissea, approdò sulle isole Eolie. Omero ci racconta che fu proprio l’eroe a ricevere lì da Eolo l’otre che conteneva i venti che lo avrebbero riportato a Itaca. La letteratura settecentesca e ottocentesca di viaggio è ricca di racconti sui paesaggi selvaggi e il profondo mare di queste incantevoli isole: da Dumas a Maupassant, moltissimi sono gli scrittori e i viaggiatori rimasti stregati da una sorta d’incantesimo fra i flutti di questo mare di Sicilia.
Lipari, la più grande e popolata
La più grande e popolata delle sette sorelle è Lipari. Ricca di insenature e spiaggette incantevoli, una magnifica e lussureggiante natura, possiede anche alcuni inaspettati tesori artistici. La parte più antica dell’isola, il castello, è una fortezza naturale costruita su una rocca circondata da bastioni spagnoli del Cinquecento. Qui sorgeva il primitivo centro abitato, che risale a tempi antichi, come testimonia la torre greca del IV secolo prima di Cristo. La cattedrale d’origine normanna ricostruita nel Cinquecento domina col castello il paese, caratteristico e animato, che si è sviluppato tutt’attorno, col palazzo municipale e la magnifica spiaggia di Marina lunga.
Da visitare, il piccolo ma prezioso Museo archeologico, che conserva reperti greci e romani presentati in un suggestivo allestimento e il Parco archeologico del castello, con resti di capanne dell’età del bronzo e di costruzioni che risalgono all’impero romano. Lipari è anche famosa per la Forgia vecchia, una colata di ossidiana coperta dalla fitta vegetazione, e per le sue cave di pomice: a Canneto è di grande effetto il contrasto tra la nera sabbia vulcanica e la pomice bianca, polverizzata.
Vulcano e i suoi fanghi benefici
L’isola di Vulcano è un’emozione, un luogo unico al mondo. Seppure non erutti dalla fine dell’800, continua ancor oggi l’attività vulcanica in quest’isola che gli antichi elessero a sede dei Ciclopi. L’intenso odore di zolfo sprigionato dalle fumarole si mescola a quello delle ginestre: spiagge di straordinaria bellezza di sabbia vulcanica e il Gran cratere sono meta di alcune delle più belle escursioni che si possono fare sull’isola.