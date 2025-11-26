Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 26 novembre 2025  | aggiornato alle 15:38 | 115969 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Buon Ricordo 2026: sono cinque i nuovi ristoranti e quattro le specialità rinnovate

Alle Officine del Volo di Milano si è tenuta la consueta presentazione della Guida Buon Ricordo. Annunciati cinque nuovi ristoranti, quattro piatti rinnovati e il Piatto d’Oro 2025 assegnato alla campionessa paralimpica Giulia Ghiretti, celebrata per la sua forza e il suo esempio. La serata si è svolta nel clima di amicizia che riflette lo spirito dell’associazione più longeva d’Italia

di Brian Vavassori
26 novembre 2025 | 12:37
Buon Ricordo 2026: sono cinque i nuovi ristoranti e quattro le specialità rinnovate
Buon Ricordo 2026: sono cinque i nuovi ristoranti e quattro le specialità rinnovate

Buon Ricordo 2026: sono cinque i nuovi ristoranti e quattro le specialità rinnovate

Alle Officine del Volo di Milano si è tenuta la consueta presentazione della Guida Buon Ricordo. Annunciati cinque nuovi ristoranti, quattro piatti rinnovati e il Piatto d’Oro 2025 assegnato alla campionessa paralimpica Giulia Ghiretti, celebrata per la sua forza e il suo esempio. La serata si è svolta nel clima di amicizia che riflette lo spirito dell’associazione più longeva d’Italia

di Brian Vavassori
26 novembre 2025 | 12:37
 

Anche quest’anno la grande famiglia dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo si è ritrovata alle Officine del Volo di Milano per una serata che, più che una presentazione ufficiale, somiglia a un abbraccio collettivo. Da oltre 60 anni (62 per la precisione), l’associazione gastronomica più longeva d’Italia riunisce ristoratori che condividono lo stesso amore per il proprio territorio e per le sue specialità: ed è proprio questo spirito, sincero e contagioso, che si percepisce appena si viene accolti in sala.

Buon Ricordo 2026: sono cinque i nuovi ristoranti e quattro le specialità rinnovate

I vecchi associati che hanno cambiato la specialità del Buon Ricordo
 

Volti che si conoscono da una vita, strette di mano che raccontano stima reciproca, racconti di piatti e ricordi che scorrono come se il tempo non avesse mai scalfito niente. In questo clima di amicizia, di legami veri e di entusiasmo, è stata svelata la Guida Buon Ricordo 2026, con i nuovi ingressi, i piatti rinnovati e il riconoscimento speciale del Piatto d'Oro del Buon Ricordo che ha emozionato tutti. La nuova edizione della guida raccoglie in totale 111 ristoranti, di cui 8 all’estero distribuiti tra Europa, Stati Uniti e Giappone, e accompagna appassionati e viaggiatori alla scoperta di un percorso che unisce cucina, ospitalità ed esperienza.

I cinque nuovi ingressi della Guida Buon Ricordo 2026

Il momento più atteso della serata è stata la proclamazione dei 5 nuovi ristoranti che sono entrati a far parte dell’associazione, incoronata dalla consegna dell'iconico piatto in ceramica personalizzato dagli artigiani della Ceramiche Artistiche Solimene di Vietri sul Mare, famiglia di ceramisti della Costiera Amalfitana. Come da rito ogni ristorante ha assegnato al Piatto del Buon Ricordo una specialità iconica pensata per rappresentare il proprio territorio.

Quattro ristoranti cambiano la loro specialità per il 2026

Lo Statuto dell’associazione, però, prevede che i ristoranti possano aggiornare periodicamente il proprio Piatto del Buon Ricordo. Da gennaio 2026 sono quattro le insegne che presenteranno una nuova ricetta, portando in tavola specialità fortemente radicate nelle filiere locali:

Il Piatto del Buon Ricordo d’Oro 2025 a Giulia Ghiretti

Durante la serata è stato assegnato anche il Piatto del Buon Ricordo d’Oro 2025, riconoscimento che celebra personalità capaci di portare il nome dell’Italia nel mondo attraverso diverse discipline o arti, non sono con la cucina. Le precedenti edizioni del premio hanno visto come protagonisti Gerry Scotti (2023) e la Famiglia Santini del ristorante Dal Pescatore (2024).

Buon Ricordo 2026: sono cinque i nuovi ristoranti e quattro le specialità rinnovate

Giulia Ghiretti premiata da Luciano Spigaroli e Cesare Carbone

La premiata di quest’anno è la nuotatrice parmense Giulia Ghiretti, campionessa paralimpica a Parigi 2024, medaglia d’oro e vincitrice di 31 medaglie internazionali tra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei, oltre a una cinquantina di titoli italiani. Paralizzata alle gambe dall’età di 16 anni dopo un incidente durante un allenamento di trampolino, si è laureata in Ingegneria biomedica al Politecnico di Milano ed è oggi attiva in progetti sociali e incontri pubblici nelle scuole e nelle aziende.

Il premio è stato consegnato dal Segretario Generale Operativo Luciano Spigaroli e dal Presidente Cesare Carbone per i seguenti motivi:«Nel mondo della cucina, come nello sport, i grandi risultati nascono da ingredienti semplici ma essenziali: impegno, costanza, dedizione. Giulia Ghiretti incarna questi valori con purezza e forza straordinarie. Per aver dimostrato che il coraggio può diventare esempio, che la passione può diventare ispirazione e che il talento può diventare orgoglio collettivo, l’Associazione Ristoranti del Buon Ricordo le assegna il Piatto del Buon Ricordo d’Oro 2025, tributo alla sua storia e alla sua energia contagiosa, un vero sapore d’Italia».

Dove trovare la Guida Buon Ricordo 2026 e come funziona l’associazione

Per scoprire da vicino i Ristoranti del Buon Ricordo e le loro specialità regionali, è possibile consultare il sito ufficiale buonricordo.it oppure sfogliare la Guida Buon Ricordo 2026, disponibile gratuitamente da gennaio nei locali associati. La guida segnala anche gli hotel che ospitano un ristorante Buon Ricordo e dedica a ogni indirizzo una pagina completa di QR Code, che rimanda direttamente al sito del ristorante per avere tutte le informazioni a portata di click.

Buon Ricordo 2026: sono cinque i nuovi ristoranti e quattro le specialità rinnovate

La Guida Buon Ricordo 2026

Il cuore dell’associazione è il suo piatto-simbolo, dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica Artistica Solimene di Vietri sul Mare. Ogni ristorante ne possiede uno diverso, raffigurante la propria ricetta rappresentativa. Il piatto viene donato agli ospiti che scelgono il Menu del Buon Ricordo, un percorso gastronomico creato liberamente da ciascun ristoratore per raccontare i sapori del territorio. È un omaggio che consente a chi cena di portare con sé non solo un oggetto unico, ma soprattutto il ricordo autentico di un’esperienza culinaria significativa.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Buon Ricordo ristoranti Piatto d’Oro 2025Officine del Volo Milano piatti riconoscimenti ristorazione italianaGiulia Ghiretti cesare carbone luciano spigaroli
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Molino Grassi
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Mangilli Caffo
Ristorexpo
Molino Grassi
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Mangilli Caffo
Ristorexpo
Galbani Professionale
Quattroerre Group

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025