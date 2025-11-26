Buon Ricordo 2026: sono cinque i nuovi ristoranti e quattro le specialità rinnovate

Anche quest’anno la grande famiglia dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo si è ritrovata alle Officine del Volo di Milano per una serata che, più che una presentazione ufficiale, somiglia a un abbraccio collettivo. Da oltre 60 anni (62 per la precisione), l’associazione gastronomica più longeva d’Italia riunisce ristoratori che condividono lo stesso amore per il proprio territorio e per le sue specialità: ed è proprio questo spirito, sincero e contagioso, che si percepisce appena si viene accolti in sala.

I vecchi associati che hanno cambiato la specialità del Buon Ricordo

Volti che si conoscono da una vita, strette di mano che raccontano stima reciproca, racconti di piatti e ricordi che scorrono come se il tempo non avesse mai scalfito niente. In questo clima di amicizia, di legami veri e di entusiasmo, è stata svelata la Guida Buon Ricordo 2026, con i nuovi ingressi, i piatti rinnovati e il riconoscimento speciale del Piatto d'Oro del Buon Ricordo che ha emozionato tutti. La nuova edizione della guida raccoglie in totale 111 ristoranti, di cui 8 all’estero distribuiti tra Europa, Stati Uniti e Giappone, e accompagna appassionati e viaggiatori alla scoperta di un percorso che unisce cucina, ospitalità ed esperienza.

I cinque nuovi ingressi della Guida Buon Ricordo 2026

Il momento più atteso della serata è stata la proclamazione dei 5 nuovi ristoranti che sono entrati a far parte dell’associazione, incoronata dalla consegna dell'iconico piatto in ceramica personalizzato dagli artigiani della Ceramiche Artistiche Solimene di Vietri sul Mare, famiglia di ceramisti della Costiera Amalfitana. Come da rito ogni ristorante ha assegnato al Piatto del Buon Ricordo una specialità iconica pensata per rappresentare il proprio territorio.

L'uovo della serra Specialità del Buon Ricordo: L’uovo della Serra Situato all’interno dell’Agriturismo Diffuso Castello di Vezio, sopra Varenna, ambiente raffinato e splendida vista sul Lago di Como, La Serra Bistrot è un indirizzo imperdibile per gli amanti della buona cucina e della natura. La sua filosofia gastronomica si basa sull’utilizzo di ingredienti freschi e locali, molti dei quali prodotti direttamente in agriturismo, come l’olio extravergine di oliva e le uova di giornata. I piatti, omaggio alla natura in cui è immerso, valorizzano la tradizione culinaria locale, senza rinunciare a un tocco di creatività: la Specialità del Buon Ricordo, “L’uovo della Serra”, ne è un esempio emblematico. Articolato in una luminosa sala interna e un’area esterna immersa nel verde, ha una suggestiva terrazza panoramica ideale per godersi il tramonto sul lago e per cene romantiche.

La Serra Bistrot Via del Castellano, 16 Vezio di Perledo (Lc) Tel. 334 3270345 chiamate solo WhatsApp prenotazioni@laserrabistrot.it www.laserrabistrot.it Chef: Maurizio Lazzarin Linguine allo scucchiarì Specialità del Buon Ricordo: Linguine allo Scucchiarì Al Ristorante Al Capitano - nel cuore del suggestivo borgo antico di Porto San Giorgio, affacciato su uno dei suoi corsi più vivaci - la tradizione marinara incontra la creatività contemporanea. La sala, impreziosita da dettagli nautici e luci soffuse, accoglie gli ospiti in un ambiente estremamente curato che richiama il calore e l’autenticità delle antiche osterie di mare. Ricercatezza e semplicità sono le parole d’ordine, e ogni piatto racconta la storia del territorio attraverso ingredienti freschi e selezionati con cura. Protagonista della tavola è il pescato locale del giorno, cucinato con leggerezza e rispetto: piatti semplici ma ben calibrati, capaci di esaltare il gusto del mare senza artifici inutili. Tra le proposte più apprezzate spiccano il tataki di tonno dell’Adriatico e i piatti simbolo del locale: le linguine allo Scucchiarì, e la Carbo(mari)nara, celebre carbonara di pesce, entrambe specialità uniche di Nerio Cameli.

Ristorante Al Capitano Corso Castel San Giorgio, 31 Porto San Giorgio (Fm) Tel. 0734 340354 lucia@alcapitanonerio.it Proprietari: Lucia Di Giovanni e Nerio Cameli Chef: Riccardo Leoni Il cappuccio del monaco Specialità del Buon Ricordo: Il cappuccino del monaco Nel cuore di Agerola, all’interno dello storico Palazzo Acampora, La Corte degli Dei offre un’esperienza di fine dining che unisce tradizione campana e creatività contemporanea. La cucina, guidata dallo chef stellato Vincenzo Guarino, celebra il territorio attraverso ingredienti locali e stagionali reinterpretati con eleganza e tecnica raffinata. Tre menu degustazione ispirati alla terra, al mare e alla natura, e un ambiente di charme che fonde storia e gusto, La Corte degli Dei è un viaggio sensoriale nel cuore autentico dei Monti Lattari.

Ristorante La Corte degli Dei Via Armando Diaz, 26 Agerola (Na) Cel. 324 8437579 info@lacortedeglidei.it www.lacortedeglidei.it Proprietario: Giovanni Paone Chef: Vincenzo Guarino Cavato allo stracotto di pomodoro e cacioricotta di capra Specialità del Buon Ricordo: Cavato allo stracotto di pomodoro e cacioricotta di capra Il Ristorante La Rosa Bianca è una vera oasi di genuinità ed etica gastronomica immersa nel verde della località Piano. Qui la cucina parla il linguaggio della terra: i piatti sono espressione autentica della tradizione cilentana, arricchiti dall’estro della chef e proprietaria Bianca Mucciolo. La Rosa Bianca è il luogo ideale per chi cerca sapori genuini e un’atmosfera familiare, dove ogni dettaglio racconta la passione per la ruralità e il rispetto delle radici locali. “Il nostro è un credo contadino, siamo custodi delle tradizioni e della ruralità - racconta Bianca - Siamo a capo di un’azienda agricola circolare e di prossimità, siamo allevatori di capre e produttori di olio, verdure dell’orto e esperti di erbe spontanee. Abbiamo seminato e protetto grani antichi e produciamo pasta nel nostro micro pastificio agricolo”.

Ristorante La Rosa Bianca Località Piano Aquara (Sa) Cel. 366 3426062 bianca.mucciolo@icloud.com Proprietaria e Chef: Bianca Mucciolo Insalata Nostrana Specialità del Buon Ricordo: Insalata Nostrana Nostrana è l'amato e frequentatissimo ristorante italiano di Portland, gestito da Cathy Whims, sei volte finalista del James Beard Foundation Award. Dal 2005, Nostrana è un luogo di ritrovo per chi ama una cucina basata sull’eccellenza degli ingredienti, radicata nella generosità stagionale dell'Oregon e nelle tradizioni regionali italiane. Accanto al ristorante, l'Enoteca Nostrana propone una vasta carta dei vini con oltre 3.000 bottiglie, mentre il vicino giardino, l'Orto Nostrano, offre fiori e prodotti agricoli ed un ambiente vivace per ospitare eventi privati all’aperto, happy hour, degustazioni di vini, spritz al tramonto.

Ristorante Nostrana 1401 SE Morrison St. 101 Portland (Oregon) - Stati Uniti www.nostrana.com Proprietari: Cathy Whims & David West Chef: Cathy Whims; Executive Chef: Bryan Alan Donaldson ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L'uovo della serra Specialità del Buon Ricordo: L’uovo della SerraSituato all’interno dell’Agriturismo Diffuso Castello di Vezio, sopra Varenna, ambiente raffinato e splendida vista sul Lago di Como, La Serra Bistrot è un indirizzo imperdibile per gli amanti della buona cucina e della natura. La sua filosofia gastronomica si basa sull’utilizzo di ingredienti freschi e locali, molti dei quali prodotti direttamente in agriturismo, come l’olio extravergine di oliva e le uova di giornata. I piatti, omaggio alla natura in cui è immerso, valorizzano la tradizione culinaria locale, senza rinunciare a un tocco di creatività: la Specialità del Buon Ricordo, “L’uovo della Serra”, ne è un esempio emblematico. Articolato in una luminosa sala interna e un’area esterna immersa nel verde, ha una suggestiva terrazza panoramica ideale per godersi il tramonto sul lago e per cene romantiche.La Serra BistrotVia del Castellano, 16Vezio di Perledo (Lc)Tel. 334 3270345 chiamate solo WhatsAppprenotazioni@laserrabistrot.it www.laserrabistrot.itChef: Maurizio Lazzarin Linguine allo scucchiarì Specialità del Buon Ricordo: Linguine allo ScucchiarìAl Ristorante Al Capitano - nel cuore del suggestivo borgo antico di Porto San Giorgio, affacciato su uno dei suoi corsi più vivaci - la tradizione marinara incontra la creatività contemporanea. La sala, impreziosita da dettagli nautici e luci soffuse, accoglie gli ospiti in un ambiente estremamente curato che richiama il calore e l’autenticità delle antiche osterie di mare. Ricercatezza e semplicità sono le parole d’ordine, e ogni piatto racconta la storia del territorio attraverso ingredienti freschi e selezionati con cura. Protagonista della tavola è il pescato locale del giorno, cucinato con leggerezza e rispetto: piatti semplici ma ben calibrati, capaci di esaltare il gusto del mare senza artifici inutili. Tra le proposte più apprezzate spiccano il tataki di tonno dell’Adriatico e i piatti simbolo del locale: le linguine allo Scucchiarì, e la Carbo(mari)nara, celebre carbonara di pesce, entrambe specialità uniche di Nerio Cameli.Ristorante Al CapitanoCorso Castel San Giorgio, 31Porto San Giorgio (Fm)Tel. 0734 340354lucia@alcapitanonerio.itProprietari: Lucia Di Giovanni e Nerio CameliChef: Riccardo Leoni Il cappuccio del monaco Specialità del Buon Ricordo: Il cappuccino del monacoNel cuore di Agerola, all’interno dello storico Palazzo Acampora, La Corte degli Dei offre un’esperienza di fine dining che unisce tradizione campana e creatività contemporanea. La cucina, guidata dallo chef stellato Vincenzo Guarino, celebra il territorio attraverso ingredienti locali e stagionali reinterpretati con eleganza e tecnica raffinata. Tre menu degustazione ispirati alla terra, al mare e alla natura, e un ambiente di charme che fonde storia e gusto, La Corte degli Dei è un viaggio sensoriale nel cuore autentico dei Monti Lattari.Ristorante La Corte degli DeiVia Armando Diaz, 26 Agerola (Na)Cel. 324 8437579info@lacortedeglidei.it www.lacortedeglidei.it Proprietario: Giovanni Paone Chef: Vincenzo Guarino Cavato allo stracotto di pomodoro e cacioricotta di capra Specialità del Buon Ricordo: Cavato allo stracotto di pomodoro e cacioricotta di capraIl Ristorante La Rosa Bianca è una vera oasi di genuinità ed etica gastronomica immersa nel verde della località Piano. Qui la cucina parla il linguaggio della terra: i piatti sono espressione autentica della tradizione cilentana, arricchiti dall’estro della chef e proprietaria Bianca Mucciolo. La Rosa Bianca è il luogo ideale per chi cerca sapori genuini e un’atmosfera familiare, dove ogni dettaglio racconta la passione per la ruralità e il rispetto delle radici locali. “Il nostro è un credo contadino, siamo custodi delle tradizioni e della ruralità - racconta Bianca - Siamo a capo di un’azienda agricola circolare e di prossimità, siamo allevatori di capre e produttori di olio, verdure dell’orto e esperti di erbe spontanee. Abbiamo seminato e protetto grani antichi e produciamo pasta nel nostro micro pastificio agricolo”.Ristorante La Rosa BiancaLocalità Piano Aquara (Sa)Cel. 366 3426062bianca.mucciolo@icloud.com Proprietaria e Chef: Bianca Mucciolo Insalata Nostrana Specialità del Buon Ricordo: Insalata NostranaNostrana è l'amato e frequentatissimo ristorante italiano di Portland, gestito da Cathy Whims, sei volte finalista del James Beard Foundation Award. Dal 2005, Nostrana è un luogo di ritrovo per chi ama una cucina basata sull’eccellenza degli ingredienti, radicata nella generosità stagionale dell'Oregon e nelle tradizioni regionali italiane. Accanto al ristorante, l'Enoteca Nostrana propone una vasta carta dei vini con oltre 3.000 bottiglie, mentre il vicino giardino, l'Orto Nostrano, offre fiori e prodotti agricoli ed un ambiente vivace per ospitare eventi privati all’aperto, happy hour, degustazioni di vini, spritz al tramonto.Ristorante Nostrana1401 SE Morrison St. 101Portland (Oregon) - Stati Unitiwww.nostrana.comProprietari: Cathy Whims & David WestChef: Cathy Whims; Executive Chef: Bryan Alan Donaldson

Quattro ristoranti cambiano la loro specialità per il 2026

Lo Statuto dell’associazione, però, prevede che i ristoranti possano aggiornare periodicamente il proprio Piatto del Buon Ricordo. Da gennaio 2026 sono quattro le insegne che presenteranno una nuova ricetta, portando in tavola specialità fortemente radicate nelle filiere locali:

La nuova specialità Ristorante Località Coniglio di Carmagnola ripieno della nonna Dantina Osteria La Lanterna Cressogno (Co) Gnocchi di patate ripieni al bitto DOP con bresaola IGP Hotel Sassella - Ristorante Jim Grosio (So) Purea di fave con cavatelli ai frutti di mare Il Poeta Contadino Alberobello (Ba) Cinghiale “Genuino” delle Mainarde alla Tintilia Locanda Belvedere Rocchetta Volturno (Is)

Il Piatto del Buon Ricordo d’Oro 2025 a Giulia Ghiretti

Durante la serata è stato assegnato anche il Piatto del Buon Ricordo d’Oro 2025, riconoscimento che celebra personalità capaci di portare il nome dell’Italia nel mondo attraverso diverse discipline o arti, non sono con la cucina. Le precedenti edizioni del premio hanno visto come protagonisti Gerry Scotti (2023) e la Famiglia Santini del ristorante Dal Pescatore (2024).

Giulia Ghiretti premiata da Luciano Spigaroli e Cesare Carbone

La premiata di quest’anno è la nuotatrice parmense Giulia Ghiretti, campionessa paralimpica a Parigi 2024, medaglia d’oro e vincitrice di 31 medaglie internazionali tra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei, oltre a una cinquantina di titoli italiani. Paralizzata alle gambe dall’età di 16 anni dopo un incidente durante un allenamento di trampolino, si è laureata in Ingegneria biomedica al Politecnico di Milano ed è oggi attiva in progetti sociali e incontri pubblici nelle scuole e nelle aziende.

Il premio è stato consegnato dal Segretario Generale Operativo Luciano Spigaroli e dal Presidente Cesare Carbone per i seguenti motivi:«Nel mondo della cucina, come nello sport, i grandi risultati nascono da ingredienti semplici ma essenziali: impegno, costanza, dedizione. Giulia Ghiretti incarna questi valori con purezza e forza straordinarie. Per aver dimostrato che il coraggio può diventare esempio, che la passione può diventare ispirazione e che il talento può diventare orgoglio collettivo, l’Associazione Ristoranti del Buon Ricordo le assegna il Piatto del Buon Ricordo d’Oro 2025, tributo alla sua storia e alla sua energia contagiosa, un vero sapore d’Italia».

Dove trovare la Guida Buon Ricordo 2026 e come funziona l’associazione

Per scoprire da vicino i Ristoranti del Buon Ricordo e le loro specialità regionali, è possibile consultare il sito ufficiale buonricordo.it oppure sfogliare la Guida Buon Ricordo 2026, disponibile gratuitamente da gennaio nei locali associati. La guida segnala anche gli hotel che ospitano un ristorante Buon Ricordo e dedica a ogni indirizzo una pagina completa di QR Code, che rimanda direttamente al sito del ristorante per avere tutte le informazioni a portata di click.

La Guida Buon Ricordo 2026

Il cuore dell’associazione è il suo piatto-simbolo, dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica Artistica Solimene di Vietri sul Mare. Ogni ristorante ne possiede uno diverso, raffigurante la propria ricetta rappresentativa. Il piatto viene donato agli ospiti che scelgono il Menu del Buon Ricordo, un percorso gastronomico creato liberamente da ciascun ristoratore per raccontare i sapori del territorio. È un omaggio che consente a chi cena di portare con sé non solo un oggetto unico, ma soprattutto il ricordo autentico di un’esperienza culinaria significativa.