Gòodurie Soresina apre anche la sera: il menu dello chef stellato punta sui formaggi Dop

Ha aperto ufficialmente anche per cena con un nuovo menu per un’esperienza gastronomica dalla colazione al bicchiere della staffa, dove qualità, convivialità e creatività si incontrano. «Il nostro obiettivo? Valorizzare le eccellenze casearie italiane attraverso piatti contemporanei, pensati per sorprendere ma restare accessibili», commenta Antonio Pavone, project manager. Con l’apertura dalle 19:00 alle 23:00, Gòodurie Soresina (con due sedi a Milano, in via Alessio di Toqueville 10 e via Orobia 16) accompagna l’ospite locale in uno spazio conviviale e contemporaneo, fino a 50 i coperti, dove il design urbano dialoga con il calore della tradizione italiana, pensato per chi cerca gusto e qualità in un’atmosfera rilassata.

Gòodurie Soresina può ospitare fino a 50 i coperti

Gòodurie Soresina può ospitare fino a 50 i coperti

Gòodurie Soresina, tradizione e creatività

A firmare il nuovo menu, lo chef Andrea Incerti Vezzani, co-titolare di Ca’ Matilde (1 stella Michelin) a Rubbianino di Quattro Castella (Re). La sua cucina, sperimentazione nel rispetto della tradizione, si traduce in piatti che partono dalle eccellenze del territorio per trasformarle in chiave contemporanea, valorizzando i grandi formaggi Dop attraverso abbinamenti equilibrati e riconoscibili, ricette che si arricchiscono di dettagli e contrasti.

Lo chef Andrea Incerti Vezzani

Lo chef Andrea Incerti Vezzani

Si parte da proposte calde e avvolgenti come il rösti di patate con cipolla caramellata e una salsa fondente di Montasio Dop, o le morbide polpettine di manzo accompagnate da una spuma delicata di Taleggio Dop, arricchita da note aromatiche di alloro e nocciole.

Gòodurie Soresina: polpettine di manzo, spuma di Taleggio Dop, alloro e nocciola tostata

Gòodurie Soresina: polpettine di manzo, spuma di Taleggio Dop, alloro e nocciola tostata

Per la stagione calda, anche piatti più freschi ed equilibrati, come il carpaccio di roastbeef con senape dolce, nocciole e crema di Parmigiano, dove la sapidità della carne incontra la rotondità del formaggio, e il baccalà mantecato con pomodorini e stracciatella, una proposta che gioca su cremosità e freschezza.

Latteria Soresina, il primo produttore mondiale di Grana Padano Da oltre un secolo Latteria Soresina, primo produttore mondiale di Grana Padano, rappresenta un’eccellenza nella filiera che ha il latte come unica, preziosa, materia prima. Grazie ai soci allevatori vengono prodotti latte, burro e formaggi di altissima qualità da generazioni. Una sapienza che nasce a Soresina, nel cuore verde della Pianura Padana, in provincia di Cremona.

Latteria Soresina, il primo produttore mondiale di Grana PadanoDa oltre un secolo Latteria Soresina, primo produttore mondiale di Grana Padano, rappresenta un’eccellenza nella filiera che ha il latte come unica, preziosa, materia prima. Grazie ai soci allevatori vengono prodotti latte, burro e formaggi di altissima qualità da generazioni. Una sapienza che nasce a Soresina, nel cuore verde della Pianura Padana, in provincia di Cremona.

Tra i primi, gli agnolotti al brasato si distinguono per intensità e profondità di gusto, completati da una leggera neve di Parmigiano Reggiano Dop e timo, mentre il risotto al salto allo zafferano conquista con la consistenza croccante e la cremosità della salsa al Provolone, rifinita da una fresca gremolada.

Gòodurie Soresina: riso allo zafferano, fonduta di Provolone e gremolada

Gòodurie Soresina: riso allo zafferano, fonduta di Provolone e gremolada

I secondi piatti raccontano una cucina più strutturata e conviviale: dal brisket di manzo, accompagnato da una maionese di Robiola, fino alle preparazioni più ricche e appaganti. A completare l’esperienza, il piatto unico dei ravioli di ossobuco affumicati, serviti con crema di Caciocavallo e midollo, che rappresenta una sintesi intensa e contemporanea della tradizione.

Accanto alle nuove creazioni, restano centrali i grandi classici, selezione di formaggi e salumi accompagnati da una selezione di vini e beverage, per esaltare ogni abbinamento. Il concept “market-bistrot” unisce ristorazione e retail, permettendo agli ospiti di degustare i prodotti e acquistarli per prolungare l’esperienza a casa propria.