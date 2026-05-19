Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 19 maggio 2026  | aggiornato alle 10:52 | 119285 articoli pubblicati

Brodetto Fest
Unilever Food Solutions
Brodetto Fest

in galleria

Dume è la trattoria torinese (imperfetta) che trasforma il Tamango in un risotto

In Galleria Umberto I, Dume propone una cucina piemontese contemporanea che lavora sulla materia del territorio senza replicarne i classici. Nel menu anche un risotto ispirato al Tamango, cocktail torinese nato negli anni ’80

di Piera Genta
 
19 maggio 2026 | 08:30

Dume è la trattoria torinese (imperfetta) che trasforma il Tamango in un risotto

In Galleria Umberto I, Dume propone una cucina piemontese contemporanea che lavora sulla materia del territorio senza replicarne i classici. Nel menu anche un risotto ispirato al Tamango, cocktail torinese nato negli anni ’80

di Piera Genta
19 maggio 2026 | 08:30
 

Indice

A Torino, dentro la Galleria Umberto I, fra Porta Palazzo e il Quadrilatero, Dume Trattoria Imperfetta lavora su un equilibrio non semplice: fare cucina contemporanea in uno spazio che porta addosso una memoria popolare molto forte. La Galleria, inaugurata alla fine dell'Ottocento e intitolata a Umberto I di Savoia, resta infatti uno dei luoghi più particolari della città: un passaggio coperto elegante e irregolare insieme, sospeso tra il mercato di Porta Palazzo e il centro storico, che negli ultimi anni ha lentamente ritrovato vitalità con l'apertura di nuovi locali.

Un angolo della sala del ristorante Dume Trattoria Imperfetta
Un angolo della sala del ristorante Dume Trattoria Imperfetta

In cucina il giovane (ma già rodato) Jacopo Capelli

Il progetto è di Edoardo Dumeri, con il figlio Giacomo e la compagna Anna. Al centro resta la materia piemontese, senza però replicare i classici. Molto passa dallo chef Jacopo Capelli, ventisette anni, formazione costruita tra cucine di peso europeo: Atman con Igles Corelli, il Gran Caffè Quadri della famiglia Alajmo e soprattutto Azurmendi, nei Paesi Baschi. Un percorso tecnico importante.

Lo chef Jacopo Capelli
Lo chef Jacopo Capelli

Il racconto del menu di primavera di Dume Trattoria Imperfetta

La degustazione del menu di primavera offre uno spaccato abbastanza chiaro della direzione del ristorante. Si parte con la Tartare di Fassona con emulsione di tuorlo marinato, salsa tartara e sedano agrodolce. Il piatto lavora più sul contrasto vegetale e acido che sulla carne: il sedano resta molto presente e sposta quasi il baricentro della preparazione, lasciando la Fassona - ottima, proveniente dalla Macelleria Tibaldi di Bra (Cn) - in una posizione più arretrata.

La Tartare di Fassona con emulsione di tuorlo marinato, salsa tartara e sedano agrodolce
La Tartare di Fassona con emulsione di tuorlo marinato, salsa tartara e sedano agrodolce

Più centrato l'"Omaggio a Torino", con spuma di patate, ragù di nocciole, funghi e cacao. Il riferimento estetico al "turet", la tipica fontanella torinese, evita di restare semplice citazione grafica: dietro il gioco visivo c'è una costruzione di sapori coerente, giocata sulle tostature e sulle note terrose. Il risotto ispirato al Tamango - cocktail simbolo della notte torinese - è probabilmente il piatto che racconta meglio la cucina di Capelli: hibiscus, scorzanera e riduzione d'arancia, cottura impeccabile, ma spinto verso una dolcezza aromatica quasi esotica che divide. Un piatto che cerca personalità più che rassicurazione.

Il risotto ispirato al Tamango
Il risotto ispirato al Tamango

Più immediato l'agnello con camomilla e vignarola, dove la componente vegetale primaverile accompagna il piatto senza complicarlo. In chiusura, il latte in piedi con caramello al miso lavora bene sulla memoria e sulle note sapide, lontano dagli eccessi zuccherini. Restano alcune oscillazioni tra il desiderio di stupire e la necessità di rendere i piatti immediatamente leggibili. Ma questa imperfezione controllata sembra oggi il tratto più autentico di Dume.

Dume Trattoria Imperfetta
Galleria Umberto I 10/13 10122 Torino
Tel +39 011 1962 0740

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Torino Dume Trattoria Imperfetta Piemonte cucina piemontese ristorante menu primaveraEdoardo Dumeri Giacomo Dumeri Jacopo Capelli
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Parmigiano Reggiano
Galbani
Caviar Import
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Parmigiano Reggiano
Galbani
Caviar Import
Salomon
Gastronomia Emiliana

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026