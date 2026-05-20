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mercoledì 20 maggio 2026  | aggiornato alle 12:54 | 119315 articoli pubblicati

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Non solo ospitalità: in Sri Lanka c’è un resort che aiuta anche la comunità

Al Sun Siyam Pasikudah, sulla costa orientale dello Sri Lanka, il lusso diventa strumento di rinascita. Tra design sostenibile, cucina locale e esperienze autentiche, il resort sostiene comunità e biodiversità, dall’artigianato ai piccoli produttori fino alla tutela degli elefanti. Un modello di ospitalità che supera l’idea di enclave e trasforma il viaggio in valore condiviso

di Brian Vavassori
20 maggio 2026 | 12:34
Non solo ospitalità: come il Sun Siyam Pasikudah aiuta davvero la comunità
Non solo ospitalità: come il Sun Siyam Pasikudah aiuta davvero la comunità

Non solo ospitalità: in Sri Lanka c’è un resort che aiuta anche la comunità

Al Sun Siyam Pasikudah, sulla costa orientale dello Sri Lanka, il lusso diventa strumento di rinascita. Tra design sostenibile, cucina locale e esperienze autentiche, il resort sostiene comunità e biodiversità, dall’artigianato ai piccoli produttori fino alla tutela degli elefanti. Un modello di ospitalità che supera l’idea di enclave e trasforma il viaggio in valore condiviso

di Brian Vavassori
20 maggio 2026 | 12:34
 

Indice dei Contenuti

Ci sono viaggi che non si limitano alla visita di un luogo o ad un semplice svago dalla vita quotidiana, ma ridefiniscono il senso di ospitalità. Nella costa nordorientale dello Sri Lanka, a Kalkudah lungo una delle baie più incontaminate e suggestive del Paese, si trova il Sun Siyam Pasikudah. Questo boutique resort a cinque stelle, parte della Privé Collection del gruppo maldiviano Sun Siyam, non è solo un rifugio di lusso per viaggiatori esigenti, ma un modello di rinascita economica e sociale per una nazione che sta cercando di riconquistare a fatica la sua centralità nelle rotte del turismo internazionale.

Il Sun Siyam Pasikudah, un boutique hotel a cinque stelle lungo una delle baie più suggestive dello Sri Lanka
Il Sun Siyam Pasikudah, un boutique hotel a cinque stelle lungo una delle baie più suggestive dello Sri Lanka

Siamo in un contesto socio-economico complesso, che si trascina anni passati ad affrontare disastri ambientali, come il maremoto del 2004, guerre civili e cause giudiziarie sulle proprietà terriere. La vulnerabilità del territorio richiede un approccio protettivo e consapevole e la filosofia del resort scardina il vecchio concetto di "enclave turistica isolata".

Arshed Refai, general manager del Sun Siyam Pasikudah
Arshed Refai, general manager del Sun Siyam Pasikudah

A tracciare questa visione è in prima persona Arshed Refai, general manager della struttura, che sottolinea come l'impegno della struttura sia radicato nel profondo rispetto del tessuto locale. In questo modo il lusso non è una bolla che chiude fuori il resto del mondo, ma un ponte teso verso le comunità locali, che trasforma il soggiorno in un circolo virtuoso di sostegno, conservazione e valorizzazione culturale.

Il progetto architettonico: la valorizzazione dell’artigianato locale

Riaperto nel novembre 2023 dopo un decisivo intervento di rinnovamento, il Sun Siyam Pasikudah ha cambiato il concetto di'interior design legato all'hotellerie d'alta gamma, che gli è valso il titolo di Best Global Hotel Design agli Homes & Gardens Design Awards 2025. Lo Studio Sixty7 di Londra, sotto la direzione creativa di Lee McNichol e Jose Rivero, ha operato la ristrutturazione seguendo principi di sostenibilità ed economia circolare.

Arredi restaurati e materiali a chilometro zero, lavorati dagli artigiani della regione si vedono nella lobby del Sun Siyam Pasikudah
Arredi restaurati e materiali a chilometro zero, lavorati dagli artigiani della regione si vedono nella lobby del Sun Siyam Pasikudah

Invece di importare materiali, il progetto ha valorizzato l'artigianato locale: la maggior parte degli arredi originali è stata restaurata, mentre i nuovi elementi sono stati tutti reperiti e lavorati da falegnami, ceramisti e tessitori della regione. Il risultato visivo è un trionfo di legni nobili (come il tek locale), bambù, lino intrecciato a mano e tonalità calde che richiamano gli ambienti dell'isola.

Camere, suite e spazi privati

Il resort è concepito per offrire privacy in un contesto di isolamento e comfort “sartoriale” (lo stile "pieds nus" tipico della Privé Collection). La struttura dispone di sole 34 suite, i Pavilion. Sono strutture indipendenti circondate da vegetazione tropicale, alcune con vista oceano. Dispongono tutte di ampie vetrate e una zona esterna, una terrazza per quelle al piano superiore. Gli interni sono disposti su due piani sfalsati. Il design contemporaneo dialoga con il calore del tek e divani angolari disposti nella zona giorno, che è collegata alla zona notte rialzata, rigorosamente con letti king-size.

Alcune hanno la stanza da bagno all'aperto (open air bathroom), uno spazio con due lavelli, wc riparato, doccia chiusa e vasca idromassaggio jacuzzi direttamente sotto il cielo aperto, ma ci sono anche i Pavillon con piscina privata: Il loro punto di forza è la piscina interna rivestita in ardesia. Sotto i raggi del sole tropicale, la pietra cattura il calore mantenendo l'acqua a una temperatura ideale.

Filosofia di cucina e proposta di ristorazione

La sostenibilità sociale del Sun Siyam Pasikudah si riflette anche e soprattutto nella sua proposta culinaria firmata dallo chef Awarawickrama Lasantha per valorizzare la filiera corta e i produttori della regione.

La cucina si basa sul rispetto della materia prima. Tra le proposte  vasti assortimenti di Curry dello Sri Lanka (di pesce della baia, di carne o vegetariani con dhal di lenticchie), serviti con riso e papadams, e i famosissimi Hoppers (frittelle sottili a forma di ciotola a base di farina di riso e latte di cocco), spesso arricchiti con un uovo al centro (Egg Hoppers) e accompagnati da pol sambol (un trito piccante di cocco fresco, peperoncino e lime). Accanto alla tradizione, il menu propone piatti contemporanei di terra e di mare che esaltano le materie prime locali, come il tonno scottato a tataki e teneri tagli di agnello, fino a una selezione di dessert internazionali, come cheesecake o crème brûlée.

  • The Kitchen: il cuore della ristorazione del resort, dove la cucina tipica dello Sri Lanka viene reinterpretata dallo chef. Qui le materie prime locali, i frutti tropicali e il pescato del giorno acquistato direttamente dai pescatori della baia sono i protagonisti.
  • The Bar: dall'atmosfera raffinata e rilassata a bordo piscina, ideale per aperitivi, pranzi leggeri e cene gourmet che fondono sapori internazionali e spezie locali.
  • The Cellar: un tavolo privato all’interno della cantina del resort, la più grande e fornita dell'intera costa orientale dello Sri Lanka.
  • The Tea House: un omaggio alla cultura dell'isola. In questo spazio, gli ospiti possono immergersi nel rito del tè di Ceylon, scoprendone le diverse varietà e i metodi di infusione tradizionali.
  • The Beach Shack: il bar integrato tra l'area della piscina e la spiaggia. Il suo tratto distintivo sono le sedute ad altalena sospese, che permettono di sorseggiare un cocktail tropicale, un distillato locale o un succo di frutta esotica dondolandosi dolcemente a pochi passi dal bagnasciuga.

Le esperienze enogastronomiche

Servizi, benessere e sport

Oltre al relax balneare, il resort offre una gamma di servizi speculari e perfettamente bilanciati per la cura del corpo, dello spirito e del divertimento di tutta la famiglia:

La piscina: impossibile non notarla, è l'elemento visivo più centrale del resort. Circondata dalla vegetazione del resort e lettini prendisole, ospita sul bordo il Latitude per il relax pomeridiano o un aperitivo per i momenti più fotografati del soggiorno.

Impossibile non notarla: la splendida piscina centrale, circondata dal verde
Impossibile non notarla: la splendida piscina centrale, circondata dal verde

L’area bambini: il resort offre un'area riservata ai più piccoli. Questo spazio recintato comprende una piscina dedicata e poco profonda dove i bambini possono giocare in sicurezza, affiancata da attività ricreative pensate per avvicinarli, in modo giocoso, alla natura e alla cultura dell'isola.

La SPA Ayurvedica: qui, terapisti professionisti ed esperti offrono tradizionali massaggi ayurvedici, trattamenti di bellezza e percorsi di ringiovanimento personalizzati. Ogni trattamento utilizza oli essenziali biologici e rimedi autoctoni estratti dalle piante medicinali dello Sri Lanka, seguendo rituali curativi millenari.

Nella SPA terapisti esperti offrono massaggi ed esperienze ayurvediche personalizzate
Nella SPA terapisti esperti offrono massaggi ed esperienze ayurvediche personalizzate

Palestra e attività sportive: per chi non rinuncia all’attività fisica neanche in vacanza, il resort disonestammo di una palestra modernamente attrezzata e campi regolamentari all'aperto per il tennis e il badminton (uno degli sport più amati e praticati nel Paese). La baia protetta è perfetta anche per praticare kayak, catamarano, jet ski o per esplorare la barriera corallina naturale.

Esperienze sul territorio