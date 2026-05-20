Non solo ospitalità: in Sri Lanka c’è un resort che aiuta anche la comunità

Ci sono viaggi che non si limitano alla visita di un luogo o ad un semplice svago dalla vita quotidiana, ma ridefiniscono il senso di ospitalità. Nella costa nordorientale dello Sri Lanka, a Kalkudah lungo una delle baie più incontaminate e suggestive del Paese, si trova il Sun Siyam Pasikudah. Questo boutique resort a cinque stelle, parte della Privé Collection del gruppo maldiviano Sun Siyam, non è solo un rifugio di lusso per viaggiatori esigenti, ma un modello di rinascita economica e sociale per una nazione che sta cercando di riconquistare a fatica la sua centralità nelle rotte del turismo internazionale.

Il Sun Siyam Pasikudah, un boutique hotel a cinque stelle lungo una delle baie più suggestive dello Sri Lanka

Il Sun Siyam Pasikudah, un boutique hotel a cinque stelle lungo una delle baie più suggestive dello Sri Lanka

Siamo in un contesto socio-economico complesso, che si trascina anni passati ad affrontare disastri ambientali, come il maremoto del 2004, guerre civili e cause giudiziarie sulle proprietà terriere. La vulnerabilità del territorio richiede un approccio protettivo e consapevole e la filosofia del resort scardina il vecchio concetto di "enclave turistica isolata".

Arshed Refai, general manager del Sun Siyam Pasikudah

Arshed Refai, general manager del Sun Siyam Pasikudah

A tracciare questa visione è in prima persona Arshed Refai, general manager della struttura, che sottolinea come l'impegno della struttura sia radicato nel profondo rispetto del tessuto locale. In questo modo il lusso non è una bolla che chiude fuori il resto del mondo, ma un ponte teso verso le comunità locali, che trasforma il soggiorno in un circolo virtuoso di sostegno, conservazione e valorizzazione culturale.

Adottare un elefante: la storia di Kalo Nel marzo 2024, all'età di soli 8 mesi, un elefantino è stato salvato dopo essere caduto in un pozzo abbandonato nella foresta di Galenbidunuwewa. Battezzato Kalo, è stato accolto all'Elephant Transit Home di Udawalawe, un centro etico dove gli orfani vengono curati con l'obiettivo di essere reinseriti in natura. Attraverso il progetto CarePhant, da maggio 2024, il Sun Siyam Pasikudah ha adottato ufficialmente Kalo. Il resort finanzia interamente le sue cure quotidiane, la nutrizione e l'assistenza medica fino al 2029, anno in cui Kalo sarà pronto per tornare a vivere come un elefante libero Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Adottare un elefante: la storia di Kalo Nel marzo 2024, all'età di soli 8 mesi, un elefantino è stato salvato dopo essere caduto in un pozzo abbandonato nella foresta di Galenbidunuwewa. Battezzato Kalo, è stato accolto all'Elephant Transit Home di Udawalawe, un centro etico dove gli orfani vengono curati con l'obiettivo di essere reinseriti in natura. Attraverso il progetto CarePhant, da maggio 2024, il Sun Siyam Pasikudah ha adottato ufficialmente Kalo. Il resort finanzia interamente le sue cure quotidiane, la nutrizione e l'assistenza medica fino al 2029, anno in cui Kalo sarà pronto per tornare a vivere come un elefante libero

Il progetto architettonico: la valorizzazione dell’artigianato locale

Riaperto nel novembre 2023 dopo un decisivo intervento di rinnovamento, il Sun Siyam Pasikudah ha cambiato il concetto di'interior design legato all'hotellerie d'alta gamma, che gli è valso il titolo di Best Global Hotel Design agli Homes & Gardens Design Awards 2025. Lo Studio Sixty7 di Londra, sotto la direzione creativa di Lee McNichol e Jose Rivero, ha operato la ristrutturazione seguendo principi di sostenibilità ed economia circolare.

Arredi restaurati e materiali a chilometro zero, lavorati dagli artigiani della regione si vedono nella lobby del Sun Siyam Pasikudah

Arredi restaurati e materiali a chilometro zero, lavorati dagli artigiani della regione si vedono nella lobby del Sun Siyam Pasikudah

Invece di importare materiali, il progetto ha valorizzato l'artigianato locale: la maggior parte degli arredi originali è stata restaurata, mentre i nuovi elementi sono stati tutti reperiti e lavorati da falegnami, ceramisti e tessitori della regione. Il risultato visivo è un trionfo di legni nobili (come il tek locale), bambù, lino intrecciato a mano e tonalità calde che richiamano gli ambienti dell'isola.

Camere, suite e spazi privati

Il resort è concepito per offrire privacy in un contesto di isolamento e comfort “sartoriale” (lo stile "pieds nus" tipico della Privé Collection). La struttura dispone di sole 34 suite, i Pavilion. Sono strutture indipendenti circondate da vegetazione tropicale, alcune con vista oceano. Dispongono tutte di ampie vetrate e una zona esterna, una terrazza per quelle al piano superiore. Gli interni sono disposti su due piani sfalsati. Il design contemporaneo dialoga con il calore del tek e divani angolari disposti nella zona giorno, che è collegata alla zona notte rialzata, rigorosamente con letti king-size.

I Pavilion Garden del Sun Siyam Pasikudah: rifugi indipendenti avvolti dalla vegetazione tropicale Il design dei Pavilion Ocean unisce la zona giorno e la zona notte per un soggiorno fronte mare Il bagno open-air dei Pavilion ridefinisce il concetto di relax La piscina privata, una vasca interna rivestita in ardesia ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): I Pavilion Garden del Sun Siyam Pasikudah: rifugi indipendenti avvolti dalla vegetazione tropicale Il design dei Pavilion Ocean unisce la zona giorno e la zona notte per un soggiorno fronte mare Il bagno open-air dei Pavilion ridefinisce il concetto di relax La piscina privata, una vasca interna rivestita in ardesia

Alcune hanno la stanza da bagno all'aperto (open air bathroom), uno spazio con due lavelli, wc riparato, doccia chiusa e vasca idromassaggio jacuzzi direttamente sotto il cielo aperto, ma ci sono anche i Pavillon con piscina privata: Il loro punto di forza è la piscina interna rivestita in ardesia. Sotto i raggi del sole tropicale, la pietra cattura il calore mantenendo l'acqua a una temperatura ideale.

Filosofia di cucina e proposta di ristorazione

La sostenibilità sociale del Sun Siyam Pasikudah si riflette anche e soprattutto nella sua proposta culinaria firmata dallo chef Awarawickrama Lasantha per valorizzare la filiera corta e i produttori della regione.

Lo chef Awarawickrama Lasantha Teneri tagli di agnello cucinati nel rispetto della materia prima Il mare nel piatto. Freschissimo tonno della baia scottato a tataki La cheescake. Accanto ai sapori tradizionali, si trova una proposta di dessert internazionali ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Lo chef Awarawickrama Lasantha Teneri tagli di agnello cucinati nel rispetto della materia prima Il mare nel piatto. Freschissimo tonno della baia scottato a tataki La cheescake. Accanto ai sapori tradizionali, si trova una proposta di dessert internazionali

La cucina si basa sul rispetto della materia prima. Tra le proposte vasti assortimenti di Curry dello Sri Lanka (di pesce della baia, di carne o vegetariani con dhal di lenticchie), serviti con riso e papadams, e i famosissimi Hoppers (frittelle sottili a forma di ciotola a base di farina di riso e latte di cocco), spesso arricchiti con un uovo al centro (Egg Hoppers) e accompagnati da pol sambol (un trito piccante di cocco fresco, peperoncino e lime). Accanto alla tradizione, il menu propone piatti contemporanei di terra e di mare che esaltano le materie prime locali, come il tonno scottato a tataki e teneri tagli di agnello, fino a una selezione di dessert internazionali, come cheesecake o crème brûlée.

The Cellar, la cantina più grande e fornita dell'intera costa orientale dello Sri Lanka A The Tea House potrai scoprire le diverse varietà e i metodi di infusione tradizionali A The Beach Shack ci si dondola dolcemente a pochi passi dal bagnasciuga ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): The Cellar, la cantina più grande e fornita dell'intera costa orientale dello Sri Lanka A The Tea House potrai scoprire le diverse varietà e i metodi di infusione tradizionali A The Beach Shack ci si dondola dolcemente a pochi passi dal bagnasciuga

The Kitchen: il cuore della ristorazione del resort, dove la cucina tipica dello Sri Lanka viene reinterpretata dallo chef. Qui le materie prime locali, i frutti tropicali e il pescato del giorno acquistato direttamente dai pescatori della baia sono i protagonisti.

il cuore della ristorazione del resort, dove la cucina tipica dello Sri Lanka viene reinterpretata dallo chef. Qui le materie prime locali, i frutti tropicali e il pescato del giorno acquistato direttamente dai pescatori della baia sono i protagonisti. The Bar: dall'atmosfera raffinata e rilassata a bordo piscina, ideale per aperitivi, pranzi leggeri e cene gourmet che fondono sapori internazionali e spezie locali.

dall'atmosfera raffinata e rilassata a bordo piscina, ideale per aperitivi, pranzi leggeri e cene gourmet che fondono sapori internazionali e spezie locali. The Cellar: un tavolo privato all’interno della cantina del resort, la più grande e fornita dell'intera costa orientale dello Sri Lanka.

un tavolo privato all’interno della cantina del resort, la più grande e fornita dell'intera costa orientale dello Sri Lanka. The Tea House: un omaggio alla cultura dell'isola. In questo spazio, gli ospiti possono immergersi nel rito del tè di Ceylon, scoprendone le diverse varietà e i metodi di infusione tradizionali.

un omaggio alla cultura dell'isola. In questo spazio, gli ospiti possono immergersi nel rito del tè di Ceylon, scoprendone le diverse varietà e i metodi di infusione tradizionali. The Beach Shack: il bar integrato tra l'area della piscina e la spiaggia. Il suo tratto distintivo sono le sedute ad altalena sospese, che permettono di sorseggiare un cocktail tropicale, un distillato locale o un succo di frutta esotica dondolandosi dolcemente a pochi passi dal bagnasciuga.

Le esperienze enogastronomiche

Il rituale della colazione tipica Gli ospiti sono invitati a sperimentare la colazione nativa nel modo più autentico: rigorosamente con le mani. Piatti come gli String Hoppers (nidi di spaghettini di riso al vapore) o i classici Hoppers vengono spezzati con le dita, intinti nei curry aromatizzati e nel sambol, e portati alla bocca usando la mano destra (come vuole la tradizione locale). Per facilitare l'esperienza, al tavolo viene sempre fornita una raffinata finger bowl d'acqua tiepida. È un atto che riconnette al cibo in modo tattile e affascinante Cooking class sulla spiaggia L’esperienza inizia la mattina presto accompagnando lo chef al mercato locale per selezionare le verdure più fresche, le radici e le spezie dell'isola. Subito dopo di rientra in resort per la cooking class vera e propria in una postazione di cucina allestita all'aperto sulla spiaggia privata del resort. Sotto la guida dello chef Lasantha si impara a bilanciare cannella, cipolle, aglio, peperoncino verde e cardamomo e, al termine, si assapora il risultato in un pranzo sulla spiaggia. La spesa mattutina sostiene direttamente l'economia dei piccoli coltivatori e commercianti al dettaglio della zona, mentre l'esperienza culinaria valorizza e tramanda la cultura immateriale dell'isola La cena sulla piattaforma nel mare Per un'esperienza romantica, il resort offre la possibilità di prenotare una cena privata sopra una piattaforma di legno posizionata direttamente sul mare (Floating Deck Dining). Circondati dal suono delle onde, illuminati dalle torce e coccolati dal servizio su misura, mentre i piedi quasi sfiorano l'acqua della baia ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il rituale della colazione tipica Gli ospiti sono invitati a sperimentare la colazione nativa nel modo più autentico: rigorosamente con le mani. Piatti come gli String Hoppers (nidi di spaghettini di riso al vapore) o i classici Hoppers vengono spezzati con le dita, intinti nei curry aromatizzati e nel sambol, e portati alla bocca usando la mano destra (come vuole la tradizione locale). Per facilitare l'esperienza, al tavolo viene sempre fornita una raffinata finger bowl d'acqua tiepida. È un atto che riconnette al cibo in modo tattile e affascinante Cooking class sulla spiaggia L’esperienza inizia la mattina presto accompagnando lo chef al mercato locale per selezionare le verdure più fresche, le radici e le spezie dell'isola. Subito dopo di rientra in resort per la cooking class vera e propria in una postazione di cucina allestita all'aperto sulla spiaggia privata del resort. Sotto la guida dello chef Lasantha si impara a bilanciare cannella, cipolle, aglio, peperoncino verde e cardamomo e, al termine, si assapora il risultato in un pranzo sulla spiaggia. La spesa mattutina sostiene direttamente l'economia dei piccoli coltivatori e commercianti al dettaglio della zona, mentre l'esperienza culinaria valorizza e tramanda la cultura immateriale dell'isola La cena sulla piattaforma nel mare Per un'esperienza romantica, il resort offre la possibilità di prenotare una cena privata sopra una piattaforma di legno posizionata direttamente sul mare (Floating Deck Dining). Circondati dal suono delle onde, illuminati dalle torce e coccolati dal servizio su misura, mentre i piedi quasi sfiorano l'acqua della baia

Servizi, benessere e sport

Oltre al relax balneare, il resort offre una gamma di servizi speculari e perfettamente bilanciati per la cura del corpo, dello spirito e del divertimento di tutta la famiglia:

La piscina: impossibile non notarla, è l'elemento visivo più centrale del resort. Circondata dalla vegetazione del resort e lettini prendisole, ospita sul bordo il Latitude per il relax pomeridiano o un aperitivo per i momenti più fotografati del soggiorno.

Impossibile non notarla: la splendida piscina centrale, circondata dal verde

Impossibile non notarla: la splendida piscina centrale, circondata dal verde

L’area bambini: il resort offre un'area riservata ai più piccoli. Questo spazio recintato comprende una piscina dedicata e poco profonda dove i bambini possono giocare in sicurezza, affiancata da attività ricreative pensate per avvicinarli, in modo giocoso, alla natura e alla cultura dell'isola.

La SPA Ayurvedica: qui, terapisti professionisti ed esperti offrono tradizionali massaggi ayurvedici, trattamenti di bellezza e percorsi di ringiovanimento personalizzati. Ogni trattamento utilizza oli essenziali biologici e rimedi autoctoni estratti dalle piante medicinali dello Sri Lanka, seguendo rituali curativi millenari.

Nella SPA terapisti esperti offrono massaggi ed esperienze ayurvediche personalizzate

Nella SPA terapisti esperti offrono massaggi ed esperienze ayurvediche personalizzate

Palestra e attività sportive: per chi non rinuncia all’attività fisica neanche in vacanza, il resort disonestammo di una palestra modernamente attrezzata e campi regolamentari all'aperto per il tennis e il badminton (uno degli sport più amati e praticati nel Paese). La baia protetta è perfetta anche per praticare kayak, catamarano, jet ski o per esplorare la barriera corallina naturale.

Esperienze sul territorio