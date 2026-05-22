La Svizzera più autentica passa dai suoi parchi naturali: eccone cinque da scoprire

I parchi naturali della Svizzera coprono circa il 15% della superficie nazionale e rappresentano un modello di sviluppo basato sulla valorizzazione del territorio, della biodiversità, delle tradizioni locali e delle produzioni gastronomiche. Sono 20 le aree protette riconosciute nel Paese e al loro interno nascono oltre 2.500 prodotti contrassegnati dal marchio “Parchi Svizzeri”, dai formaggi ai salumi, dalle confetture ai vini. Tra sentieri, borghi, paesaggi alpini e specialità regionali, ecco cinque parchi da scoprire: la Valle di Binn, lo Jura Vaudois, il Chasseral, il Gantrisch e la Diemtigtal.

Il Parco naturale della Valle di Binn

La Valle di Binn (Binntal), laterale della regione del Goms, era un tempo percorsa dai contrabbandieri che sfruttavano l’isolamento e la conformazione impervia del territorio. Oggi è conosciuta soprattutto per i tulipani selvatici che in primavera colorano i prati attorno a Grengiols, per i giacimenti minerari e per il patrimonio architettonico conservato nei suoi villaggi. A Ernen, noto come “villaggio della musica” per il festival di musica da camera che si svolge ogni estate, si trova la Tellenhaus, edificio che custodisce una delle più antiche raffigurazioni di Guglielmo Tell. Costruita nel 1576 come abitazione e locanda, presenta sulla facciata affreschi realizzati nel 1578 che raffigurano la celebre scena della mela, il giuramento del Grütli e la sconfitta di Gessler.

La Valle di Binn conserva antiche case in legno e miniere

La Valle di Binn conserva antiche case in legno e miniere

Gli appassionati di escursionismo possono percorrere il sentiero geologico tra Imfeld e la miniera di Lagenbach, dove è possibile osservare specie vegetali e animali tipiche della valle, oltre a minerali come pirite e ametista. Il capoluogo Binn conserva antiche abitazioni in legno scurite dal sole, il ponte ad arco del 1564 e lo storico hotel Belle Époque Ofenhorn. Poco distante si trova Mühlebach, che ospita il più compatto nucleo di edifici in legno della Svizzera: numerose costruzioni risalgono infatti tra il XIV e il XVIII secolo e sono visitabili attraverso un percorso segnalato che ne racconta la storia.

Il Parco naturale Jura Vaudois

Il Parco naturale Jura Vaudois si estende dalla vetta della Dôle fino alla cittadina medievale di Romainmôtier. Boschi, paludi, pascoli delimitati da muri a secco e formazioni carsiche caratterizzano un paesaggio particolarmente adatto alle escursioni a piedi e in mountain bike. Le tradizionali buvettes d’alpage permettono di degustare prodotti locali, mentre il patrimonio culturale del territorio è strettamente legato all’orologeria. Nella Vallée de Joux questa attività si è sviluppata a partire dal XVII secolo e oggi vi hanno sede circa venti manifatture, tra cui Audemars Piguet, che qui ha realizzato sia il proprio museo sia l’Hôtel des Horlogers.

Il Parco naturale Jura Vaudois è ideale per escursioni a piedi e in mountain bike

Il Parco naturale Jura Vaudois è ideale per escursioni a piedi e in mountain bike

Il parco conserva inoltre numerose competenze artigianali tradizionali, dalla lavorazione del legno di risonanza alla costruzione dei muri a secco. Nei pressi di Aubonne si trova l’Arboreto nazionale, un’area di 130 ettari che ospita oltre 4mila varietà di alberi e arbusti provenienti da tutti i continenti, insieme a un museo dedicato alla lavorazione del legno. Tra gli itinerari più conosciuti figura “Au Sommet du Jura”, percorso che collega Le Sentier a Montricher attraversando il lago di Joux, zone umide, pascoli alberati e il Mont Tendre, con i suoi 1.679 metri la vetta più alta del Giura svizzero. Dalla cima il panorama si apre sul lago di Ginevra, sulle Alpi e sulla foresta del Risoux.

Il Parco naturale del Chasseral

Situato tra Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds e Bienne, il Parco naturale del Chasseral è legato a diverse specialità gastronomiche regionali. Tra queste figurano il formaggio Tête de Moine, il cioccolato Camille Bloch, il vino ottenuto da uve chasselas e la tradizionale salsiccia all’acquavite.

Il Parco naturale del Chasseral unisce natura, escursioni e gastronomia regionale

Il Parco naturale del Chasseral unisce natura, escursioni e gastronomia regionale

L’area coincide con il punto più elevato del Giura svizzero e promuove progetti dedicati alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione delle produzioni locali. Numerosi itinerari escursionistici e ciclabili conducono alle Métairie, le tipiche fattorie di montagna dove vengono proposti piatti della tradizione e prodotti del territorio. In occasione del venticinquesimo anniversario del parco sono inoltre previsti laboratori, visite guidate, corsi di giardinaggio dedicati alla biodiversità ed eventi musicali distribuiti sul territorio.

Il Parco naturale del Gantrisch

Il Parco naturale del Gantrisch si trova tra le città di Berna, Thun e Friburgo. Il territorio comprende ampie aree boschive, prati, gole e paesaggi montani raggiungibili in breve tempo dai principali centri urbani. I percorsi più frequentati includono il sentiero panoramico, il sentiero in quota della Gürbetal, il percorso naturalistico di Grasburg, il paesaggio della Brecca e le gole dei fiumi Sense e Schwarzwasser. Per chi cerca attività più dinamiche sono disponibili il parco avventura del Gantrisch e il percorso di arrampicata del Gurnigel.

Il Gantrisch tra boschi, gole, sentieri e oltre 200 specialità regionali

Il Gantrisch tra boschi, gole, sentieri e oltre 200 specialità regionali

L’offerta gastronomica ruota attorno ai prodotti del territorio. È possibile visitare il caseificio alpino della famiglia Mäder e degustare formaggi d’alpeggio oppure fermarsi al bistrot Irmas Mahlwerk presso la Dittligmühle. Oltre duecento specialità regionali sono commercializzate con il marchio del parco. Per le famiglie è stato realizzato il sentiero tematico del Gäggersteg, dotato di passerelle tra gli alberi e postazioni interattive dedicate alla formazione dei boschi, oltre al sentiero degli gnomi di Schwarzenburg. Grazie alla ridotta presenza di illuminazione artificiale, il Gantrisch è stato riconosciuto come Dark Sky Park. Dal 2023 ospita inoltre lo Space Eye, centro astronomico progettato da Mario Botta e dotato del più grande telescopio pubblico della Svizzera.

Il Parco naturale della Diemtigtal

Con 135 chilometri quadrati di estensione e 19 chilometri di lunghezza, la Diemtigtal è la valle laterale più ampia della Simmental ed è considerata una delle principali aree di economia alpestre della Svizzera. Nel 1986 il comune di Diemtigen è stato il primo dell’Oberland bernese a ricevere il premio Henri-Louis-Wakker della Heimatschutz Svizzera per la conservazione del paesaggio, dell’architettura tradizionale e delle numerose abitazioni decorate presenti nella valle. L’area dispone di oltre 200 chilometri di sentieri segnalati, itinerari tematici, laghi alpini, percorsi per biciclette e monopattini, aree picnic e visite guidate. Una delle esperienze più caratteristiche consiste nella possibilità di conoscere da vicino la vita d’alpeggio visitando i villaggi della valle, i caseifici di montagna o partecipando alle attività quotidiane di una fattoria.

La Diemtigtal è una delle principali aree di economia alpestre della Svizzera

La Diemtigtal è una delle principali aree di economia alpestre della Svizzera

Sulla Grimmialp, a 1.840 metri di quota, si trovano torbiere, specie floreali alpine e sorgenti ferruginose. Alla fine del XIX secolo l’acqua ricca di ferro veniva utilizzata dagli ospiti del Grand Hotel Grimmialp. Gli alpeggi di Menigwald, Stierenseeberg, Ausser Mittelberg e Wysshalti/Hösel permettono inoltre di trascorrere la notte in quota e prendere parte ai lavori tradizionali legati alla mungitura, alla produzione del formaggio e alla gestione dei pascoli. La valle è nota anche per le sue costruzioni in legno, alcune delle quali risalgono al XVI secolo. Diversi percorsi tematici conducono alle abitazioni storiche più isolate, testimonianza di una tradizione architettonica che continua ancora oggi a ispirare le nuove costruzioni in stile chalet. Accanto a queste testimonianze materiali sopravvive un ricco patrimonio di leggende popolari, tramandate di generazione in generazione dagli abitanti della valle.