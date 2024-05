 Viaggio in Svizzera tra treni storici, battelli a vapore e percorsi di trekking

Dopo trent’anni Svizzera Turismo abbandona l’effige del fiore dorato. La lettera “T” all’interno del marchio “Switzerland” è stata sostituita con una croce svizzera, ampliata e dotata di cinque diverse tonalità di rosso. «L’obiettivo - sottolinea Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo - è avere un’immagine più visibile e più facile da ricordare a livello internazionale. Per questo abbiamo optato per un’unica lingua e per una strategia di one brand». Ma non solo, sostenibilità è il comune denominatore delle mete turistiche che offre la Svizzera. Scopriamone alcune.

In vacanza in Svizzera dove la natura è sovrana

Viaggio sostenibile? Vai in Svizzera

L’obiettivo è lo sviluppo sostenibile della Svizzera come destinazione turistica. Da sempre il turismo svizzero è attento a creare un rapporto armonico tra le esigenze di ospiti, popolazione locale e ambiente. Non è solo uno slogan, ma un modo di vivere della popolazione. La Svizzera è campione a livello dei trasporti, del riciclo di materie di scarto, nella produzione di energia grazie alla conformazione del suo territorio, con 1.500 fiumi e corsi d’acqua che vanno ad alimentare con l’energia idroelettrica i treni. Vanta 65mila itinerari a piedi, dove la natura la fa da protagonista, ma nell’offerta della destinazione c’è anche tanta cultura, tra città medievali come Thun e festival come quello che segna l’arrivo della primavera a Zurigo, e tanto sport, con eventi come il campionato Mondiale Uci di ciclismo e paraciclismo (21-29 settembre a Zurigo) o la finale delle Golden Series di Trail Running in Ticino dal 17 al 20 ottobre.

La Svizzera è un modello per la mobilità sostenibile

La Svizzera è una destinazione di viaggio nota per le sue montagne spettacolari, le gole selvagge e i boschi. Proprio per il rispetto per la natura viaggiare in modo sostenibile, è pratico, comodo, semplice e con costi contenuti. Con il treno, bus o battello si possono raggiungere così gli angoli più lontani del Paese, senza pericolo di traffico congestionato.

Svizzera: il nuovo percorso di trekking Parc Ela Trek

In nome di tutto questo in Svizzera c’è un nuovo percorso trekking. Chi è alla ricerca di solitudine, paesaggi incantevoli e tappe impegnative, lo troverà nei Grigioni, sul nuovo sentiero escursionistico a lunga distanza Parc Ela Trek.

Il nuovo percorso di trekking Parc Ela Trek. Foto: www.myswitzerland.com

In 17 tappe giornaliere, il Parc Ela Trek attraversa i passi alpini intorno al Parco Ela, il più grande parco naturale della Svizzera. Si pernotta immersi nella natura, in semplici alloggi a 2000 metri di altitudine.

Svizzera: sul lago in battello a vapore

E per gli amati dei laghi? Da non perdere Interlaken. Interlaken si trova nell'Oberland Bernese, su una pianura alluvionale fra il lago di Thun e il lago di Brienz. Per tutto l’anno è possibile navigare su questi laghi con battelli a vapore o moderni motoscafi. Nel lago di Brienz il battello a vapore a pale Lötschberg ereditato dalla Belle Époque (anno di costruzione 1914) affascina i passeggeri con la splendida atmosfera nostalgica che vi regna. Già in passato è stata meta di vacanza che ha visto ospiti illustri, come Johann Wolfgang von Goethe e Felix Mendelssohn Bartholdy, per la bellezza del paesaggio alpino.

Il battello a vapore sul lago di Thun

Interlaken è il punto di partenza ideale per innumerevoli escursioni. Grazie a più di 45 impianti di risalita (ferrovie di montagna, funicolari, cabinovie) è collegata a 200 km di piste da sci, d’inverno, e ad una fitta rete di sentieri escursionistici. Partendo da Brienz, la ferrovia a cremagliera a vapore più antica della Svizzera, con il trenino Brienz-Rothorn, vi conduce alla cima del Rothorn di Brienz (2350 m). Da lì, avrete una magnifica veduta panoramica sui laghi sottostanti e le Alpi.

Interlaken si trova nell'Oberland Bernese, su una pianura alluvionale fra il lago di Thun e il lago di Brienz

Il lago Thun incanta i turisti con il suo colore blu, edifici storici, suggestivi marciapiedi alti che parlano di storia, il castello bianco che sorge sulla montagna e la splendida vista sul lago e le imponenti Alpi bernesi sullo sfondo. L’emblema della città è l’imponente Castello di Thun con la torre edificata fra il 1180 e il 1190 che oggi sovrasta maestosamente il centro storico. Thun si potrebbe anche definire la capitale dell’estate svizzera: un vero paradiso per gli sportivi amatoriali, gli innamorati del sole e dei bagni. In piena città si pratica persino surf. La zona dei laghi vanta ben 200 strutture alberghiere, 40 alloggi per gruppi e diversi campeggi.

Dall’Italia alla Svizzera con il Trenino verde delle Alpi

Per chi volesse trascorrere una vacanza giornaliera, in sole tre ore e mezz’ora di treno da Milano via Domodossola. Da Briga si prende il Trenino verde delle Alpi e trascorrere un’esperienza unica. Il Trenino offre l’opportunità di esplorare le meraviglie naturali e culturali delle Alpi Svizzere attraverso un viaggio lento e sostenibile. L’itinerario su rotaia parte dalla città di Domodossola (Vb) e si dirige verso Berna, capitale della Svizzera, in poco più di due ore, effettuando tappe lungo il percorso. Il villaggio alpino di Kandersteg, ad esempio, è il punto di partenza ideale per bellissime escursioni grazie alla sua rete di sentieri panoramici che offrono viste mozzafiato sulle montagne circostanti.

Il Trenino verde delle Alpi

Da qui i viaggiatori possono raggiungere località come il lago di Oeschinen, patrimonio mondiale Unesco, con la possibilità di affittare una barca a remi. Proseguendo lungo il percorso si incontra la storica cittadina di Thun con il suo pittoresco centro storico, dominato dal castello medievale. Per scoprire il territorio attraversato dal Trenino verde delle Alpi e i suoi tesori nascosti, la soluzione ideale è la Carta giornaliera BLS Trenino Verde, al costo di 62 CHF (63 euro circa). Consente di salire e scendere dal treno e dai battelli sul lago di Thun per l'intera giornata. Il documento di viaggio - Carta giornaliera BLS Trenino Verde - valida 1 o 2 giorni è acquistabile su bls.ch/treninoverde o tramite i rivenditori ufficiali, permette di salire e scendere liberamente dai nostri treni e battelli sul lago di Thun.

Zurigo, la città da non perdere in Svizzera

La regione di Zurigo è un'oasi del tempo libero e dei divertimenti. Assaporate il pittoresco centro storico, il nuovo quartiere trendy di Zurigo ovest e il fantastico lago. Non lasciatevi sfuggire gli interessanti highlight offerti da rappresentazioni e spettacoli di ogni tipo, quali opere, balletti e prime teatrali, nonché esposizioni artistiche in più di 50 musei e 100 gallerie.

Zurigo

Non solo ha circa 1700 ristoranti dove vengono serviti le specialità della cucina zurighese. Dolci colline, boschi tranquilli, laghi e fiumi puliti, paesi pittoreschi - e il tutto non affatto distante dalle Alpi. Zurigo è il punto di partenza ideale per le gite più svariate.

Svizzera e l’altopiano del Montoz

Altra meta da non perdere in Svizzera è l’altopiano di Montoz. La cima si presenta sotto forma di altopiano ondulato, circondato da una cintura di boschi. Col bel tempo la vista si estende fino alle Alpi. La sua cima a 1300 metri di altitudine è la meta ideale per chi è alla ricerca di splendidi paesaggi e panorami.

L’altopiano del Montoz

Come tante altre montagne della regione, anche il Montoz è piuttosto ripido sui due versanti, ma la sua cima è più ampia e piatta. Un luogo ideale per piacevoli passeggiate che permettono di godersi appieno il paesaggio. La vista spazia sull'Altopiano e nelle giornate soleggiate si estende fino alla catena delle Alpi. Poco dopo la Métairie de Werdtberg inizia la discesa verso Tavannes, in un alternarsi di boschi e pascoli alberati. Tavannes, con il suo ricco patrimonio architettonico, industriale e urbano, merita una visita.