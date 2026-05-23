Sul rooftop de Il Tornabuoni arriva la pizza d’autore di Manuel Maiorano

Il Tornabuoni, hotel della collezione VRetreats, brand di hotellerie di VOIhotels, già parte di The Unbound Collection by Hyatt, inaugura la stagione primavera-estate 2026 con una novità destinata a ridefinire l’esperienza gastronomica cittadina: la “Butterfly Contemporary Pizza”, il nuovo progetto firmato da Manuel Maiorano, uno dei più autorevoli interpreti dell’arte bianca contemporanea. Fino al 31 ottobre, The Butterfly Terrace, il rooftop dell’hotel con vista sui tetti di Firenze, presenterà un nuovo format dedicato a un concept innovativo di pizza che combina cucina d’eccellenza in chiave contemporanea e momenti di convivialità. L’iniziativa sarà aperta non solo agli ospiti dell’hotel, ma anche a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza gastronomica unica, rendendo Il Tornabuoni un punto di riferimento per la città e per il pubblico internazionale.

Il The Butterfly Terrace dell’hotel Il Tornabuoni

Il The Butterfly Terrace dell’hotel Il Tornabuoni

La firma di Manuel Maiorano arriva nel cuore di Firenze

Come detto, protagoniste assolute saranno le creazioni di Manuel Maiorano, maestro pizzaiolo e titolare de La Fenice Pizzeria Contemporanea di Pistoia, che ha firmato il menu con una collezione di piatti profondamente identitari. Pluripremiato da prestigiose guide di settore e riconosciuto per la sua visione innovativa, Maiorano è rinomato per la capacità di affiancare a tecnica e qualità delle materie prime una creatività peculiare e una ricerca costante. «Arrivare a Firenze con il mio concetto di pizza, che si fonda su innovazione, alta digeribilità e ricerca tecnica, rappresenta già un traguardo profondamente emozionante. Portarlo poi in una terrazza prestigiosa, situata in una delle vie più iconiche della città, è motivo di grande orgoglio. Inserire prodotti a base di pizza in un contesto raffinato e lussuoso significa, per me, dare valore ai sacrifici e al percorso fatto finora. Questo non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio: un progetto che unisce e valorizza tanto l’identità del food quanto l’eleganza della location, dando vita a un’esperienza unica e distintiva» ha dichiarato Maiorano.

Un menu che supera il concetto tradizionale di pizza

Il menu di Butterfly Contemporary Pizza si articola in diverse sezioni ideate da Manuel Maiorano, tra cui la Focaccia al vapore, la Croccaria, l’Uramaki Fusion, la Pizza in pala, i Fritti napoletani e il menu degustazione “Chiudi gli occhi”. In accompagnamento, una curatissima selezione di vini, birre artigianali e cocktail studiati per esaltare ogni proposta nel segno dell’eccellenza e della sperimentazione. «Siamo lieti di ospitare le creazioni di Manuel Maiorano e di presentare la Butterfly Contemporary Pizza, uno dei progetti più originali della stagione fiorentina 2026 - ha commentato Marco Del Lama, direttore de Il Tornabuoni. Ho desiderato fortemente questa iniziativa, che arricchisce la nostra proposta mettendo al centro la pizza, uno dei piatti italiani più apprezzati, ma reinterpretato in chiave contemporanea, come suggerisce il nome stesso. Con questa apertura il nostro rooftop diventa una vera meta gastronomica, ideale per accogliere sia i nostri ospiti sia il pubblico fiorentino e internazionale. Offriamo un’esperienza autentica e profondamente italiana, basata sulla qualità e sul valore della condivisione».

Manuel Maiorano, Marco Del Lama e Simone Tarchi

Manuel Maiorano, Marco Del Lama e Simone Tarchi

Il Tornabuoni amplia così la propria offerta gastronomica, invitando gli ospiti a scoprire Firenze attraverso esperienze culinarie di alto livello. Il nuovo menu estivo del ristorante Il Magnifico, curato dallo chef Simone Tarchi, celebra i sapori tipici della Toscana, reinterpretandoli con creatività e attenzione alle nuove tendenze gastronomiche. Ogni piatto riflette una ricerca attenta delle materie prime e un equilibrio tra tradizione e innovazione, offrendo un viaggio sensoriale unico nel cuore della città. Queste novità rafforzano il posizionamento de Il Tornabuoni come luogo d’incontro, dove eccellenza gastronomica, ospitalità toscana e atmosfera esclusiva si fondono per regalare esperienze memorabili sia agli ospiti sia ai cittadini fiorentini. Fatte le dovute premesse, non ci resta che raccontare la nostra esperienza diretta al The Butterfly Terrace, il rooftop dell’hotel.

L’esperienza diretta al The Butterfly Terrace

Manuel ci delizia partendo con un’entrée ad effetto: la Frittatina Classica, fatta con ragù di carne e piselli. Poi un giro in rapida successione di Uramaki Fusion, iniziando con Radici, ovvero battuta di manzo, cipolla croccante, fonduta di Pecorino di Grotta, salsa teriyaki e gocce di Sriracha; Marco Polo, con tartare di tonno marinato in salsa di soia, wakame, sesamo, majo all’erba cipollina e granella di pistacchio Mascialai; e Vegetale Lime, composto da avocado, cetriolo marinato al lime, gel di limone e mandorla tostata. Arriva poi forse il segmento più intrigante, la Degustazione Spicchi d’Aria. Croccaria Calamaro contiene San Marzano Dop confit, tagliatella di calamaro marinata, sale, olio, lime, pepe e prezzemolo, crumble di pane tostato con aglio, olio e peperoncino.

“Butterfly Contemporary Pizza” combina cucina d’eccellenza in chiave contemporanea e convivialità

“Butterfly Contemporary Pizza” combina cucina d’eccellenza in chiave contemporanea e convivialità

Spazio convincente anche per le Focacce al vapore. La Manzetta con picanha di Manzetta Prussiana, melanzana arrosto leggermente affumicata, perlage di vodka alla pesca e Provolone del Monaco. E la Parmigiana di Melanzane, fatta con melanzana affumicata, pomodoro arrosto, crema di anacardi e basilico fresco. Gran finale con uno spicchio di Pesca di Prato, ovvero un trancio di focaccia al vapore bagnata all’alchermes, scorza d’arancia, crema pasticciera, zucchero semolato e menta, chiaramente ispirata alle mitiche Pesche di Prato di Paolo Sacchetti. Una genialata che non ti aspetti. Lato vini, la proposta per questa serata prevedeva un Borgoluce Valdobbiadene Prosecco Docg, seguito dal Val delle Rose Litorale 2024, il 12/51 Volgare 2023, il Tenuta Il Quinto Zium 2024 e il Moscato d’Asti Bricco Quaglia La Spinetta 2025.

In alternativa, cocktail a tema zodiacale. Per i nati sotto il segno del Sagittario, Campari aromatizzato alla fragola, gin e vermouth dolce. Bilancia: mezcal, Aperol, sciroppo di carota e zenzero, succo di limone e ginger ale. Toro: whisky, limone, timo e sciroppo di citronella. Cancro: vodka aromatizzata alla vaniglia, mango, sciroppo e lime. Bilancia e Toro sono disponibili anche in versione zero alcol. In buona sostanza, Manuel ama lavorare con le eccellenze regionali: prodotti Dop e Igp della tradizione italiana. Tutti prodotti di nicchia, con una predilezione per la rete Slow Food delle piccole aziende locali selezionate nelle rispettive regioni di provenienza, principalmente Toscana, Campania ed Emilia-Romagna. Il comune denominatore è sempre la qualità eccellente. Si vede e si sente.