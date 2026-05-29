Val di Fassa tutto l’anno: perché non esiste più la “bassa stagione” in montagna

Cammina, respira e osserva: ogni stagione è ideale per passare delle meravigliose vacanze in Val di Fassa. Contro i picchi stagionali si può vivere la montagna tutto l’anno. Nella Val di Fassa ogni stagione è ideale per trascorrere meravigliose giornate: in primavera dopo che la neve si è sciolta; durante le giornate estive, piene di luce; in autunno con i suoi colori caldi e d’inverno sulle piste innevate.

La Val di Fassa accoglie i visitatori in ogni stagione dell‘anno, offrendo paesaggi dolomitici unici dal fascino senza tempo (Foto Patricia Ramirez)

Tutte e quattro le stagioni sono un invito a ritrovare l’essenziale, là dove la natura diventa guida e alleata. La valle dolomitica offre momenti ideali per tutti tra sport, benessere e silenzi d’alta quota. Cammina, respira, osserva: ogni esperienza si trasforma in un’occasione per riscoprire noi stessi, da soli o con chi si ama.

Cosa fare in Val di Fassa tra escursioni e benessere

Circondata dai gruppi del Sella, Sassolungo, Catinaccio e Marmolada, la Val di Fassa è il luogo perfetto per liberarsi dallo stress cittadino. La scelta è varia: passeggiate panoramiche, trekking e hiking in quota, escursioni in bici, mtb ed e-bike. Lontano dal ritmo frenetico della quotidianità si può trovare il benessere con pratica yoga e meditazione nel verde, oppure lasciarsi avvolgere dal bosco che libera la mente.

Rigenerarsi nella natura con escursioni tra i boschi e le vette della Val di Fassa (foto: Federico Modica)

Impianti di risalita Val di Fassa: date di apertura 2026

Perché dunque non giocare in anticipo, preparando il fisico ad affrontare lunghe gite o scalate? Nella valle si può salire in funivia ai 2950 metri del Sass Pordoi e dal 30 maggio raggiungere la quota grazie a diversi impianti di risalita: da Passo Sella arrivi fino alla Forcella del Sassolungo, da Vigo vai nella conca panoramica del Ciampedie, ingresso privilegiato al Catinaccio che raggiungi anche grazie a quattro impianti del Carezza. Tutti gli altri impianti - oltre trenta tra funivie, cabinovie e seggiovie da San Pellegrino e Alpe Lusia di Moena entrano in funzione tra il 13 e il 20 giugno, confermando la Val di Fassa come la destinazione alpina con il maggior numero di impianti aperti durante la stagione estiva.

aggiungere la quota: uno splendido rifugio alpino tra le vette della Val di Fassa (foto: Federico Modica)

Panorama Pass e mobilità sostenibile con la Guest Card

Per usufruire comodamente degli impianti, dal 30 maggio all’11 ottobre, è conveniente il Panorama Pass, biglietto unico che si può acquistare in diverse versioni (3 giorni su 6, 6 giorni su 6 e 7 giorni su 13) per organizzare le più belle escursioni delle tue vacanze. Si può richiedere gratuitamente la Val di Fassa Guest Card che consente di lasciare l'auto parcheggiata e spostarti, gratuitamente, con i mezzi pubblici per raggiungere le diverse località della valle. Non solo, offre altri vantaggi, basta informarsi: www.fassa.com

Certificazione GSTC e progetti di rimboschimento nelle Dolomiti

Per gli amanti della natura la Val di Fassa ha, da poco, ottenuto la certificazione GSTC - Global Sustainable Tourism Council, uno standard internazionale che promuove la sostenibilità e la responsabilità sociale nel turismo - che conferma la bontà del percorso intrapreso dal territorio verso la sostenibilità.

Rispetto per l'ambiente e armonia con la natura: la Val di Fassa promuove un turismo sostenibile certificato GSTC a tutela del territorio (foto: Mattia Rizzi)

In val di Fassa la valorizzazione dell’albero si celebra con eventi come la Festa degli Alberi, che include la piantumazione di nuovi alberi per ogni bambino. La cura del territorio passa attraverso questa manifestazione che prevede il rimboschimento con abeti, larici e cirmolo. Potrebbe essere una bella idea coinvolgere altre città con un gemellaggio, per coinvolgere tutti i bambini ad amare la natura e a rispettarla.

Stagione Bike 2026 in Val di Fassa: tutte le novità

La stagione bike 2026 in Val di Fassa si presenta con un’offerta ancora più ampia e articolata, capace di accompagnare gli appassionati delle due ruote lungo un arco temporale sempre più esteso. Tra grandi eventi internazionali, infrastrutture rinnovate e servizi dedicati, la valle conferma il proprio ruolo di destinazione ciclistica di riferimento nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Unesco.

In Val di Fassa la stagione bike prende il via già nella seconda metà di aprile, quando alle strade dei passi dolomitici si aggiunge la Pista Ciclabile di Fassa e Fiemme (una ciclopedonale), offrendo condizioni ideali per vivere la montagna in bicicletta in un contesto di grande tranquillità e bellezza paesaggistica. L’apertura degli impianti di risalita prevista, per i primi, il 30 maggio per proseguire fino al 20 giugno con l’entrata in funzione della stragrande maggioranza di cabinovie, funivie e seggiovie, segna l’avvio della stagione estiva dedicata alla mountain bike e al gravity, ampliando ulteriormente le opportunità di fruizione del territorio.

Calendario Eventi Sportivi 2026 in Val di Fassa

Marcialonga Cycling Craft - Cycling Race - 31 maggio - Valli di Fassa e Fiemme

- Cycling Race - - Valli di Fassa e Fiemme Sella Ronda Bike Day - Cycling Day - 6 giugno e 12 settembre - Passi Sella, Pordoi, Gardena e Campolongo. Il momento più felice per gli appassionati di bici, da qualche anno a questa parte raddoppia, con un appuntamento a giugno e uno a settembre

- Cycling Day - e - Passi Sella, Pordoi, Gardena e Campolongo. Il momento più felice per gli appassionati di bici, da qualche anno a questa parte raddoppia, con un appuntamento a giugno e uno a settembre Hero Südtirol Dolomites - MTB Marathon - 14 giugno - Passi Sella, Pordoi, Duron, Gardena e Campolongo

- MTB Marathon - - Passi Sella, Pordoi, Duron, Gardena e Campolongo UCI Enduro World Series Val di Fassa Trentino - Mtb Enduro Race - 26 - 28 giugno - Canazei

- Mtb Enduro Race - - Canazei Genoa CFC - Football Club Preseason - luglio - Moena e Soraga

- Football Club Preseason - - Moena e Soraga Val di Fassa Running - Running race - 21- 26 giugno - Val di Fassa

- Running race - - Val di Fassa Maratona dles Dolomites - Cycling Race - 6 luglio - Passi Pordoi, Sella, Gardena e Campolongo

- Cycling Race - - Passi Pordoi, Sella, Gardena e Campolongo DoloMyths Run - Trail Races - 11 - 12 luglio - Canazei. Tre gare in due giorni

- Trail Races - - Canazei. Tre gare in due giorni Giro delle Dolomiti - Cycling Race - 13-14 luglio - Val di Fassa e Dolomiti

- Cycling Race - - Val di Fassa e Dolomiti Marcialonga Running - Running Race - 5 settembre - Moena

Eventi Culturali, tradizioni e festival gastronomici