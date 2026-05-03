L’hotel di Rimini dove ogni servizio sembra uscito da un futuro già arrivato

All’ingresso si intuisce che il design futurista è il comune denominatore dell'i-SUITE hotel di Rimini. La hall minimal, total white, con innesti verde lime che si sposano con i tronchi di betulla argentata a simulare un bosco urbano nord Europeo; poltrone, chaise longue di design estremo e tavolini Japan-style fanno da cornice perfetta ad un banco reception che sembra estratto dalla consolle di una nave spaziale.

All'i-SUITE Hotel Rimini natura e design si fondono in un ambiente minimal e scenografico

All'i-SUITE Hotel Rimini natura e design si fondono in un ambiente minimal e scenografico

Le pareti sono caratterizzate da schermi integrati che catturano l‘attenzione con video emozionali dedicati alla stagionalità, come del resto gli elementi coordinati di arredo. Particolare l’inverno: si trovano orsi bianchi, blocchi di ghiaccio dove sedersi e il nuovo i-GLOO riscaldato esterno dove potersi rilassare con un drink o una cena di fronte alla piscina.

Accoglienza minimal ma in stile romagnolo

Procedure di check-in rapide, supportate da sistemi integrati di intelligenza artificiale che in pochi minuti permettono di avere le indicazioni essenziali sui servizi offerti dalla struttura. Pochi i minuti necessari per il check in e dall’i-BAR (in tutto l’hotel ricorre la nomenclatura “i-...”) viene offerto un welcome drink per sentirsi coinvolti nel progetto i-SUITE.

Spa fra cielo e mare

La SPA, i-FEEL GOOD si trova al settimo piano, uno spazio imponente che grazie a ampie vetrate ricurve fino al cielo, permette una vista mozzafiato sull‘intero Sky-Line della riviera. Piscina, idromassaggio, sauna, bagno turco, fontana di ghiaccio, cabine massaggi ed una sala relax con camino centrale ove potersi godere la vista del mare.

La SPA i-FEEL GOOD dell’i-SUITE Hotel Rimini si affaccia sulla riviera

La SPA i-FEEL GOOD dell’i-SUITE Hotel Rimini si affaccia sulla riviera

Fra le nuove iniziative della struttura, troviamo la possibilità di prenotare la SPA per uso personale durante tutta la notte: viene appositamente allestita una chaise longue matrimoniale e il servizio ristorazione e tutti gli spazi e servizi sono a completa disposizione per un’esperienza unica.

Un nuovo concetto di suite

Le stanze, o meglio “suite open space” come piace definirle al direttore Gabriele Natale, tutte e 52 con vista mare, dotate di standard di alto livello, sempre con un design moderno ma caldo, con innesti di vari materiali che insieme ricordano la cabina di un lussuoso yacht ma con le dimensioni di una suite.

Le suite dell’i-SUITE Hotel Rimini reinterpretano il concetto di camera d’albergo come open space contemporaneo

Le suite dell’i-SUITE Hotel Rimini reinterpretano il concetto di camera d’albergo come open space contemporaneo

Sono di varie dimensioni e con peculiarità diverse, come ad esempio l’idromassaggio centrale alla stanza e fronte mare, con vetrata cielo-terra che porta gli ospiti a vivere il calore dell’acqua massaggiante, i colori della cromoterapia, la musica del sofisticato impianto audio praticamente immersi nel tramonto sul mare.

Ristorazione: tradizione romagnola e modernità

Al ristorante i-FAME, si trovano tre tipi di menu degustazione: terra, mare e vegetariano. Come spiega lo chef Daniele Succi, veterano della struttura che guida la parte ristorativa della struttura fin dall’apertura, la sua missione è cercare di proporre innovazione nei piatti, cercando di valorizzare gli ingredienti e le ricette del territorio con tecniche e presentazioni originali e talvolta eccentriche.

Il ristorante i-FAME dell’i-SUITE Hotel Rimini unisce tradizione romagnola e creatività contemporanea

Il ristorante i-FAME dell’i-SUITE Hotel Rimini unisce tradizione romagnola e creatività contemporanea

Il servizio è accurato, nel pieno stile della struttura, con garbo e gentilezza e un pizzico di ironia “Made in Romagna”. Due sale: la principale che può accogliere fino a 70 coperti che possono diventare 130 in estate sfruttando l’i-GARDEN fronte mare e la sala ”privè“ più intima, prenotabile anche per una cena a lume di candela, affacciata sulla piscina interna riscaldata.

364 giorni di i-CE age pool

Non capita spesso di trovare piscine riscaldate esterne aperte 24 ore su 24, con cascate massaggianti, piccoli laghetti idromassaggio, cromoterapia, musica in tutte le zone, ma soprattutto servizio bar in acqua. Colazione, aperitivo o un drink, possono essere degustati in piscina, grazie ai vassoi galleggianti realizzati appositamente per la piscina, o meglio i-CE AGE POOL.

i-BREAKFAST: colazione ovunque, come vuoi

All‘i-SUITE, la colazione non poteva essere banale e infatti c’è il buffet alla carte, con oltre 250 preparazioni divise fra menu colazione guidati, suddivisi fra diverse proposte come stagionali, salutiste e di tempo, es.: il menu 3 minuti. Ma a sorprendere è la possibilità di scegliere liberamente fra le oltre 250 preparazioni offerte dal buffet virtuale chiaramente proposto dall’i-menu. Qualsiasi sia la scelta dei menu, la colazione può essere consumata in ogni zona dell’hotel: sala principale, privè, giardino, in stanza, ma anche in SPA e in piscina riscaldata sui vassoi galleggianti.

La colazione i-BREAKFAST dell’i-SUITE Hotel Rimini può essere consumata ovunque

La colazione i-BREAKFAST dell’i-SUITE Hotel Rimini può essere consumata ovunque

Visione e futuro dell’i-SUITE

Creare, gestire e continuamente innovare, dal 2009, non è gioco facile. L‘intuito è della famiglia Ermeti, proprietaria indipendente di diverse strutture nella zona e al timone nella gestione. Come ci racconta la proprietà, è servito coraggio nel proporre sul mercato una struttura vocata all’innovazione. Ma il motto della struttura è mettere al centro l‘ospite, cercando sempre di sviluppare idee innovative affiancate dall’ospitalità romagnola. Il riconoscimento migliore, ci racconta il Direttore, è la soddisfazione degli ospiti, grazie alle oltre 2800 recensioni, che pongono la struttura fra le Best of the Best con 4.8 su Tripadvisor e al primo posto a Rimini secondo la piattaforma. In fine ci svelano che sono in cantiere nuove idee per il prossimo anno... non vediamo l’ora di scoprirle!