Non il solito hotel, sul Garda esiste un countryside resort: ecco dove si trova

C’è un Garda che tutti conoscono, fatto di lungolaghi affollati, barche, locali e turismo internazionale. E poi c’è un Garda più intimo, raccolto, quasi sospeso, che si svela solo a chi sceglie di allontanarsi di qualche minuto dalle rive per immergersi nelle colline della Valtènesi. È qui che abbiamo vissuto il soggiorno al Gabbiano Park Residence del Gruppo Vacanze col Cuore di Moniga del Garda (Bs), una struttura quattro stelle che rappresenta un modo diverso - e sempre più attuale - di intendere l’ospitalità. Non un hotel tradizionale, ma un countryside: un grande spazio diffuso nel verde, dove il concetto di relax non è costruito, ma naturale. Fin dall’ingresso si percepisce una sensazione precisa: quella di entrare in un luogo pensato per rallentare.

Il Gabbiano Park Residence, parte del gruppo Vacanze col Cuore, interpreta un nuovo modo di vivere il Garda

Il Gabbiano Park Residence, parte del gruppo Vacanze col Cuore, interpreta un nuovo modo di vivere il Garda

Un residence immerso nella natura, dove il silenzio è un valore

Il Gabbiano Park Residence si sviluppa all’interno di un parco privato di oltre sessantamila metri quadrati. Un dato che, più che impressionare, aiuta a comprendere la filosofia della struttura: qui lo spazio è parte integrante dell’esperienza. Non ci sono edifici imponenti o concentrazioni di camere. Al contrario, villette e appartamenti sono distribuiti tra alberi, prati e vialetti, con una disposizione studiata per garantire privacy, tranquillità e una connessione continua con l’ambiente naturale.

Nel Gabbiano Park Residence la natura è parte integrante del soggiorno

Nel Gabbiano Park Residence la natura è parte integrante del soggiorno

È una scelta precisa, che si traduce in quella che viene definita “hotellerie orizzontale”: un modello che porta i servizi di un hotel di alto livello all’interno di una struttura a bassa densità, immersa nel verde. Il risultato è un equilibrio raro tra libertà e comfort. La posizione contribuisce a rafforzare questa identità. Il lago è a poco più di un chilometro, facilmente raggiungibile, ma sufficientemente distante da preservare il silenzio e la dimensione privata del soggiorno. È un dettaglio che fa la differenza, soprattutto in una zona così frequentata.

Appartamenti e villette in Valtènesi: comfort e autonomia

Le soluzioni abitative sono diverse tra loro - trilocali, quadrilocali, villette fino a sei posti - e si inseriscono in edifici dal carattere distinto: Casa del Bosco, Casa Edera, Antico Casale. Ogni struttura ha una propria identità, ma tutte condividono un elemento comune: la cura per il dettaglio. Gli interni sono eleganti senza essere formali, funzionali senza risultare freddi.

Gli interni del Gabbiano Park Residence combinano funzionalità ed eleganza

Gli interni del Gabbiano Park Residence combinano funzionalità ed eleganza

Le cucine attrezzate permettono una gestione autonoma del soggiorno, mentre le zone living invitano alla convivialità. Le camere, luminose e silenziose, sono pensate per garantire un riposo reale. All’esterno, il rapporto con la natura diventa ancora più diretto. Giardini privati, terrazze, patio arredati: ogni spazio è progettato per essere vissuto, non solo utilizzato.

Ogni unità del Gabbiano Park Residence dispone di spazi esterni privati come terrazze e patio

Ogni unità del Gabbiano Park Residence dispone di spazi esterni privati come terrazze e patio

In alcune soluzioni, la presenza della Jacuzzi privata aggiunge un elemento di comfort che si integra perfettamente con il contesto. È una struttura che riesce a parlare a pubblici diversi: famiglie con bambini, coppie in cerca di tranquillità, ospiti internazionali abituati a standard elevati ma alla ricerca di autenticità.

Servizi completi, ma senza eccessi

Il Gabbiano Park Residence offre tutto ciò che ci si aspetta da una struttura quattro stelle, ma lo fa con discrezione. Due piscine esterne immerse nel verde, perfette per le giornate estive; una piscina coperta riscaldata, ideale nelle mezze stagioni; un’area wellness con sauna e trattamenti, pensata per rigenerare corpo e mente. Tutto è presente, ma nulla è invadente. È questa la cifra stilistica del residence: offrire molto, senza mai ostentare.

L’accoglienza come esperienza

Ciò che rende davvero distintivo il soggiorno è l’atmosfera. Non si tratta solo di comfort o servizi, ma di un’accoglienza che riesce a essere al tempo stesso professionale e familiare. Il Gabbiano Park Residence accoglie ospiti da tutta Europa, e questa dimensione internazionale si riflette nella capacità di interpretare esigenze diverse senza perdere identità. L’ospite viene accompagnato, non guidato; ascoltato, non standardizzato. È un equilibrio difficile, ma qui sembra funzionare con naturalezza.

Nel Gabbiano Park Residence l’ospitalità si esprime attraverso spazi aperti e naturali come i gazebo immersi nel verde

Nel Gabbiano Park Residence l’ospitalità si esprime attraverso spazi aperti e naturali come i gazebo immersi nel verde

È l'unica proprietà di questo genere countryside del Gruppo Vacanze col Cuore, nove resort tra Italia e Olanda con ospiti da oltre settanta paesi. Un'anomalia voluta, all'interno di un portfolio costruito in quarant'anni da Loek van de Loo, l'olandese che nel 1986 posizionò la prima tenda safari con vasca freestanding a San Felice del Benaco, introducendo in Italia il concetto di glamping prima che esistesse la parola.

La cucina della Locanda 4 Stagioni: tradizione e racconto

All’interno del residence, la Locanda 4 Stagioni rappresenta il cuore gastronomico dell’esperienza. Qui la cucina non è un servizio accessorio, ma parte integrante del soggiorno. Lo chef Antonio Marro guida una proposta che affonda le radici nella tradizione italiana, ma con una consapevolezza precisa: quella di rivolgersi a un pubblico internazionale. «Molti dei nostri ospiti arrivano dall’estero e conoscono solo una parte della cucina italiana - spiega lo chef campano Antonio Marro -. Il nostro compito è accompagnarli in un percorso più autentico, far capire cosa c’è dietro ogni piatto: la materia prima, il lavoro, la stagionalità». Una visione che si traduce in scelte quotidiane. «Qui non utilizziamo semilavorati. - spiega lo chef - Pane e pasta vengono preparati ogni giorno in struttura. Le carni arrivano da filiere controllate, come quella della Fattoria La Granda. Ogni ingrediente viene scelto con attenzione, perché è da lì che nasce tutto».

Fish & chips di lago Hacè di manzo Tortelli di lago Petto d'anatra allo spiedo Cheescake Brownie ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Fish & chips di lago Hacè di manzo Tortelli di lago Petto d'anatra allo spiedo Cheescake Brownie

Ma c’è anche un altro aspetto, più culturale. «Non vogliamo adattare la nostra cucina al gusto internazionale - prosegue Antonio Marro -. Vogliamo fare il contrario: raccontare la vera cucina italiana agli ospiti stranieri. Quando un cliente torna e ti dice che ha scoperto un piatto che non conosceva, che ha capito qualcosa in più della nostra tradizione, allora significa che abbiamo fatto centro». Nei piatti si percepisce questa coerenza: preparazioni che richiedono tempo, come i risotti, il petto d’anatra “allo spiedo”, il filetto di maiale cotto a bassa temperatura, o proposte più semplici come il fish & chips di lago o l’haché di manzo. È una cucina che non cerca scorciatoie, e che proprio per questo riesce a distinguersi. Anche il cocktail bar segue questa filosofia, con una carta ispirata al territorio: gin del Garda, erbe mediterranee, fiori eduli. Ogni drink diventa un’estensione del racconto gastronomico.

Cosa vedere in Valtènesi: Vittoriale, Rocca di Manerba e Salò

Dal Gabbiano Park Residence, il territorio si apre con facilità. In pochi minuti si raggiungono alcuni dei luoghi più iconici della sponda lombarda del Garda. Il Vittoriale degli Italiani, a Gardone Riviera, è uno dei più sorprendenti: la dimora di Gabriele D’Annunzio è un complesso che unisce arte, architettura e paesaggio in modo unico. La nave Puglia, incastonata nella collina, è forse l’elemento più iconico, ma l’intero sito è un viaggio nella visione del poeta. Per chi ama la natura, la Rocca di Manerba offre un percorso immerso nella macchia mediterranea, tra profumi e panorami. Il sentiero conduce fino al “Sasso”, un punto panoramico da cui si domina una vasta porzione di lago: uno di quei luoghi che restano impressi. Salò, con il suo lungolago elegante, rappresenta invece il lato più urbano e vivace del Garda. Qui la passeggiata si intreccia con la storia, raccontata anche dal MuSa - Museo di Salò.

Costaripa e il rosé della Valtènesi: identità e viticoltura dedicata

Il viaggio nella Valtènesi non può prescindere dal vino. E la visita alla cantina Costaripa rappresenta uno dei momenti più significativi. Ad accoglierci è Nicole Vezzola, quarta generazione della famiglia. «La nostra storia parte da lontano, ma è sempre stata guidata da un’idea chiara: valorizzare il territorio attraverso il rosé», racconta. Costaripa non produce rosé come alternativa, ma come scelta identitaria.

Costaripa è immersa nelle colline moreniche del Garda

Costaripa è immersa nelle colline moreniche del Garda

«Noi parliamo di viticoltura dedicata - sottolinea -. Partiamo a un progetto che nasce già pensando al rosé. È un approccio completamente diverso». La cantina, immersa nelle colline moreniche della Valtènesi, riflette questa filosofia: attenzione al dettaglio, rispetto della materia prima, equilibrio tra tradizione e innovazione. «Il Lago di Garda è un elemento fondamentale - continua Nicole Vezzola -. Il microclima, le brezze, la luce: tutto contribuisce a creare le condizioni ideali per vini eleganti, complessi, con una grande capacità di evoluzione». La degustazione è un percorso che racconta questa identità.

La degustazione alla Costaripa racconta l’evoluzione del rosé di Valtènesi: dal RosaMara al Molmenti fino ai Metodo Classico

La degustazione alla Costaripa racconta l’evoluzione del rosé di Valtènesi: dal RosaMara al Molmenti fino ai Metodo Classico

Il RosaMara 2025 si apre con freschezza e immediatezza: note di piccoli frutti rossi, agrumi, una sapidità che richiama il lago. Il RosaMara 2024 mostra già una maggiore profondità, con sentori floreali e una struttura più definita. Con il Molmenti 2019 si entra in un’altra dimensione: un rosé da invecchiamento, complesso, con note di spezie, frutta matura e una tessitura che evolve nel tempo. «Il Molmenti è la dimostrazione che il rosé può essere un grande vino - spiega Nicole Vezzola -. Non deve essere per forza immediato. Può avere struttura, profondità, longevità». Le bollicine curate da papà Mattia completano il quadro: il Brut Rosé Metodo Classico, fine ed elegante, e la Grande Annata Rosé, che esprime tutta la capacità evolutiva della cantina. Il remuage viene ancora fatto tutto rigorosamente a mano, una particolarità che dimostra l’artigianalità di fare vino.

Olio Garda Dop e frantoio Avanzi: eccellenza del territorio

Il percorso si conclude al frantoio Avanzi a Manerba del Garda, dove l’olio Garda Dop racconta un’altra sfumatura del territorio. Prodotto solo nelle annate migliori, si distingue per equilibrio e delicatezza, con note di mandorla e una struttura che lo rende versatile. L’olio Estivo, più giovane, esprime invece freschezza e profumi erbacei.

Valtènesi: un invito alla scoperta tra natura, gusto e ospitalità

Il Gabbiano Park Residence non è solo un luogo dove soggiornare, ma un punto di partenza per entrare in contatto con un territorio che sa raccontarsi con discrezione. La Valtènesi non cerca effetti speciali. Si lascia scoprire poco alla volta, tra paesaggi, sapori e incontri. E forse è proprio questo il suo fascino più grande: la capacità di sorprendere senza alzare la voce. Un invito a rallentare, a vivere il tempo in modo diverso, a riscoprire il valore delle cose fatte bene.