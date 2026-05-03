[cl/]Tra una città anticonvenzionale e per molti aspetti sorprendente quale è Belfast e scogliere battute dal vento, lIrlanda del Nord regala un viaggio capace di sorprendere anche il viaggiatore più esperto. Un viaggio che conduce tra le strade di Belfast, amata da giovani e viaggiatori anticonvenzionali, e la sua costa settentrionale, celebre per scenari di rara bellezza che non mancano mai di emozionare. Belfast e la Causeway Coast sono un invito a rallentare, a lasciarsi guidare da una terra dove storia e modernità dialogano continuamente, dove il verde morbido delle colline scende verso loceano e il blu profondo dellAtlantico si infrange su scogliere alte e frastagliate. Non è un caso se Belfast e la Causeway Coast sono state indicate da Lonely Planet nel 2018 come la regione turistica numero uno al mondo. Un riconoscimento che racconta bene il fascino di questa terra: una città vivacissima, giovane, in piena rinascita culturale e una costa tra le più spettacolari dEuropa. È un viaggio che resta negli occhi e nel cuore: quello verso lanima più autentica dellIrlanda del Nord, bellissimo da fare in ogni periodo dellanno, ma particolarmente affascinante in primavera, quando il verde di prati e colline brilla come uno smeraldo sullo sfondo del blu intenso del mare, e in estate quando tutta la zona è animata da festival, eventi, musica. Belfast, città in movimento dove risuona sempre la musica Il viaggio inizia inevitabilmente da Belfast , una città che merita di aver dedicati almeno tre giorni per essere davvero compresa. Qui convivono memorie complesse e una vitalità contemporanea sorprendente . Passeggiare tra le sue strade significa passare da eleganti edifici vittoriani a quartieri pieni di creatività, dove musica, arte e vita notturna animano ogni angolo. Non a caso Belfast è stata riconosciuta Città della Musica Unesco : dai pub storici alle sale da concerto, la musica risuona ovunque. Di sera le porte dei locali si aprono su sessioni spontanee di folk irlandese, mentre il brusio della gente si mescola alle note dei violini e delle chitarre. Il cuore più creativo della città è il Cathedral Quarter , quartiere artistico e anticonformista che negli ultimi ventanni ha conosciuto una straordinaria rinascita. Un tempo trascurata, questa zona storica è stata riscoperta da artisti, designer e ristoratori che ne hanno fatto il centro della vita culturale cittadina. Le sue stradine acciottolate sono animate da pub affollati, ristoranti alla moda, gallerie indipendenti e botteghe artigiane . Sui muri spiccano spettacolari murales che trasformano lintero quartiere in una galleria darte a cielo aperto. Tra i luoghi simbolo cè il MAC - Metropolitan Arts Centre , spazio dedicato a mostre, teatro e danza contemporanea. La domenica vale la pena di partecipare allo Seedhead Arts Street Art Tour , un itinerario guidato da artisti locali che raccontano la storia della street art di Belfast attraverso decine di opere disseminate nei vicoli del quartiere. Passeggiando tra i pub di Commercial Court , una sosta (quasi)obbligata è al Friend at Hand , locale storico che custodisce la più vasta collezione di whiskey irlandesi al mondo: oltre seicento etichette (fra cui i loro pregiati whisky invecchiati 13 anni) accompagnate da un piccolo museo dedicato alla tradizione della distillazione a Belfast Friend at Hand - 35-43 Hill St, Tel. +44 28 9032 9969 La Linen Hall Library e il St Georges Market Poco distante si apre Donegall Square , dominata dallimponente City Hall , elegante edificio neoclassico con una grande cupola di rame costruito allinizio del Novecento, quando Belfast era uno dei centri industriali più prosperi dellImpero britannico. Attorno alledificio si estendono curati giardini allinglese dove si trovano diversi memoriali, tra cui il Titanic Memorial Garden e il Cenotafio dedicato ai caduti delle guerre mondiali. Di fronte alla piazza si trova la Linen Hall Library, fondata nel 1788 e ancora oggi aperta gratuitamente al pubblico. Con la sua emeroteca e il caffè raccolto e silenzioso , rappresenta uno dei luoghi più affascinanti della città. Un altro punto di riferimento per la vita quotidiana dei cittadini è il St Georges Market, lultimo mercato coperto vittoriano rimasto a Belfast. Aperto nei fine settimana, ospita circa trecento bancarelle che offrono prodotti tipici, street food e artigianato locale. Il venerdì è dedicato al mercato tradizionale, il sabato al City Food and Craft Market, mentre la domenica tutto si mescola in unatmosfera vivace accompagnata da musica dal vivo. Titanic Quarter, dal museo immersivo alle distillerie Per comprendere davvero Belfast bisogna spingersi anche oltre il centro storico, fino allarea dei vecchi cantieri navali dove nacque il transatlantico più famoso della storia. Qui sorge oggi il Titanic Quarter , uno dei progetti di riqualificazione urbana più ambiziosi dEuropa. Il suo simbolo è il Titanic Belfast , un edificio spettacolare rivestito in alluminio la cui forma richiama la prua di una nave. Più che un museo, è unesperienza immersiva : nove gallerie interattive raccontano la storia del Titanic, dalla progettazione alla costruzione fino alla tragica notte dellaffondamento. Un piccolo trenino interno accompagna i visitatori in un percorso che ricostruisce il lavoro nei cantieri navali, mentre nuove installazioni digitali raccontano il tema della ricerca dei sogni, il filo conduttore della mostra. Nei vicini moli storici sono attraccate due autentiche testimonianze della storia navale britannica: la SS Nomadic , ultima nave rimasta della White Star Line, e la HMS Caroline , veterana della battaglia dello Jutland durante la Prima guerra mondiale. Sempre in tema di Titanic, imperdibile è un tour guidato con degustazione alle Titanic Distillers , le prime distillerie riaperte a Belfast dopo quasi 90 anni di Proibizionismo. Famose per i loro whiskeys (ad iniziare dai superlativi torbati), sono ricavate nel Thompson Dock, ultimo luogo dei cantieri dove si lavorò al Titanic prima del varo. Si può scegliere fra vari tour,comprensivi volendo anche di degustazione di wodka, e soffermarsi nello shop per acquistare bottiglie pregiate, bicchieri, oggettistica per la degustazione. Titanic Distillers - Thompson Dock & Pumphouse, Queens Rd, Tel. +44 28 9099 2992 I murales della memoria I murales sono una delle immagini più potenti di Belfast. Nel centro città raccontano la creatività della scena artistica contemporanea e sono Street art coloratissima e scenografica, alimentata di anno in anno dagli artisti che partecipano all Hit the North Festival organizzato dal collettivo Seedhead Arts. Nella West Belfast assumono invece un significato profondamente politico . Tra Falls Road e Shankill Road si trovano centinaia di dipinti murali che raccontano i Troubles , il conflitto che tra il 1969 e il 1998 ha segnato la storia dellIrlanda del Nord. Da una parte i murales repubblicani del quartiere cattolico, con immagini di Bobby Sands, simboli celtici e richiami alla lotta per lindipendenza. Dallaltra quelli lealisti del quartiere protestante, dove compaiono bandiere britanniche, figure paramilitari e riferimenti storici come la battaglia della Somme. Visitare questi quartieri con i celebri Black Taxi Tours, guidati da autisti che hanno vissuto in prima persona quel periodo, significa ascoltare storie intense e comprendere meglio la complessa identità della città. I più importanti Festival di musica e danza irlandesi Questa estate c'è un motivo in più per trascorrere qualche giorno a Belfast - Città della Musica dell'Unesco - visto che sono in programma numerosi e coinvolgenti eventi. Due in particolare sono veramente unici. Il Belfast TradFest (26 luglio - 2 agosto), una settimana che celebra la musica tradizionale irlandese e quella della tradizione scozzese dell'Ulster e celebra la diversità culturale delle diverse tradizioni presenti nell'Irlanda del Nord. Moltissimi ed animati gli appuntamenti dai workshop a un ricco calendario di concerti di livello mondiale, conferenze, lezioni, session, céilí (la forma di danza irlandese più nota) e anche una scuola estiva di musica tradizionale tra le più dinamiche e seguite dIrlanda. Dal 2 al 9 agosto Belfast ospiterà poi il Fleadh Cheoil na hÉireann , il più grande festival al mondo di musica, canto e danza irlandesi e tra gli eventi più spettacolari dellanno, che ospitato a turno in una città diversa. Una coinvolgente settimana di musica e divertimento, tra spettacoli con grandi nomi, sessioni live, artisti di strada, oltre 150 concorsi a cui partecipano i migliori talenti della musica tradizionale. Causeway Coast, fra le strade panoramiche più spettacolari del mondo Lasciata Belfast, il viaggio prosegue verso nord lungo la Causeway Coastal Route, una delle strade panoramiche più spettacolari del mondo . Il percorso collega Belfast a Derry-Londonderry seguendo fedelmente la costa tra villaggi di pescatori, castelli medievali e scogliere battute dallAtlantico. È una strada da percorrere lentamente, fermandosi spesso. Lungo il tragitto non mancano accoglienti bed & breakfast, cottage affacciati sul mare e alberghi storici, e anche per il mangiare non cè che limbarazzo della scelta fra locande tradizionali, pub, ristoranti di tendenza. Il ponte sospeso di Carrick-a-Rede Uno dei punti più emozionanti della costa è il Carrick-a-Rede Rope Bridge, un ponte di corda lungo appena venti metri che collega la terraferma alla minuscola Carrick Island . Sospeso a trenta metri sopra loceano, ondeggia leggermente sotto i passi dei visitatori. Fu costruito oltre due secoli fa dai pescatori di salmone che utilizzavano lisolotto come punto di osservazione privilegiato. Oggi sullisola rimangono solo un piccolo cottage e un prato verde affacciato sul mare, ma lemozione di attraversare il ponte resta intensa. Nelle giornate limpide, allorizzonte si intravede persino la costa della Scozia. La meraviglia Unesco della Giants Causeway Poco più avanti si trova una delle meraviglie naturali più straordinarie dEuropa: la Giants Causeway (Selciato del Gigante) Patrimonio mondiale Unesco . Qui, oltre sessanta milioni di anni fa, il raffreddamento improvviso della lava generò circa 40.000 colonne di basalto perfettamente geometriche , per lo più esagonali. Il risultato è un paesaggio quasi irreale: una scalinata di pietra che sembra scendere direttamente nel mare. Le rocce hanno forme curiose a cui la tradizione popolare ha dato nomi fantasiosi: il Cammello, lArpa, la Sedia dei Desideri . Non sorprende che la leggenda attribuisca la loro costruzione al gigante Fionn Mac Cumhaill, che avrebbe creato questo selciato per raggiungere la Scozia. Camminare tra queste colonne di pietra, con il vento dellAtlantico che soffia forte e le onde che si infrangono sugli scogli, è una delle esperienze più suggestive che lIrlanda possa offrire. Old Bushmills Distillery, la distilleria di whiskey più antica del mondo Poco distante dal Giant's Causeway, nel pittoresco villaggio di Bushmills, è dobbligo una visita alla Old Bushmills Distillery , la distilleria autorizzata di whiskey più antica del mondo . La sua storia affonda le radici in una tradizione centenaria: la distillazione in questarea è documentata fin dal 1276, quando il celebre liquido ambrato era impiegato per fortificare le truppe in battaglia. Il permesso ufficiale di distillazione venne concesso nel 1608 da re Giacomo I a Sir Thomas Phillips, segnando linizio di una produzione destinata a diventare celebre in tutto il mondo. La produzione del whiskey Bushmills si basa su ingredienti locali e metodi tradizionali: si utilizzano lacqua cristallina proveniente dal Saint Columbs Rill, un affluente del fiume Bush, e lorzo maltato della zona. Il processo produttivo segue la tradizione, grazie allimpiego di alambicchi in rame e alla tripla distillazione, che conferisce al whiskey un carattere unico e raffinato. Oggi la distilleria impiega dieci alambicchi e produce circa quattro milioni di litri di whiskey ogni anno, continuando a mantenere viva una tradizione che attraversa i secoli e rappresenta un autentico patrimonio irlandese. Visitare la Old Bushmills Distillery significa immergersi in un viaggio sensoriale e culturale. Partecipando a un tour guidato si scoprono tutte le fasi della produzione, lasciandosi coinvolgere dai profumi e dai sapori che caratterizzano la distilleria. Tra le esperienze proposte spiccano le degustazioni guidate di whiskey blended e single malt, accompagnate dalla possibilità di assaporare piatti tipici dellIrlanda del Nord rivisitati in stile Bushmills, nel ristorante interno annesso allelegante hotel a 4 stelle dove si pernotta in camere arredate in puro stile irlandese. Dunluce Castle, tra storia e leggenda Tornati verso la costa, si prosegue lungo la Causeway Coastal Route alla volta di uno dei promontori più suggestivi dellIrlanda del Nord, dove - sulle rocce a strapiombo per una trentina di metri sul mare - si ergono le rovine del trecentesco Dunluce Castle. Fra i luoghi più iconici lIrlanda del Nord, il castello domina il panorama circostante, offrendo ai visitatori una vista che lascia senza fiato (non è retorica). Nel corso dei secoli, le mura di Dunluce hanno assistito a storie affascinanti e misteriose. Si narra che tra le sue rovine riecheggino ancora i racconti di streghe urlanti, contrabbandieri astuti e amori segnati da un destino tragico. Questa aura leggendaria contribuisce a rendere il castello un luogo intriso di fascino e mistero, capace di stimolare limmaginazione di chiunque lo visiti. [stag]{ID:13541}[/stag] Un evento drammatico segnò la storia di Dunluce nel XVII secolo: durante una violenta tempesta, parte della struttura crollò rovinosamente in mare, lasciando il castello vulnerabile agli elementi. Da quel momento, la famiglia MacDonnell, ultimi abitanti e capi del clan di Antrim, decise di abbandonare la fortezza e trasferirsi nella più accessibile residenza di Glenarm. Dunluce venne così lasciato in balia delle intemperie e della potenza delloceano, diventando progressivamente una suggestiva rovina. [stag]{ID:13537}[/stag] Nonostante il passare del tempo, il fascino di Dunluce Castle è rimasto intatto. Oggi le sue rovine, protette dalla Northern Ireland Environment Agency , rappresentano una preziosa testimonianza storica e un irresistibile richiamo per gli amanti del mistero e della bellezza selvaggia. Una curiosità che aggiunge ulteriore prestigio a questo luogo riguarda le sue apparizioni nellimmaginario collettivo: Dunluce Castle è stato immortalato nel booklet dellalbum Houses of the Holy dei Led Zeppelin , pubblicato nel 1973, e secondo molti avrebbe ispirato la creazione di Cair Paravel , la maestosa capitale del Regno di Narnia nelle Cronache di C. S. Lewis. Portrush e Portstewart: vita di mare, golf, sapori autentici Lultimo tratto della Causeway Coastal Route prima di arrivare a Derry-Londonderry si snoda fra suggestive spiagge, pittoreschi borghi costieri, antichi siti archeologici. Portrush e Portstewart - con la loro atmosfera vivace e un ricco ventaglio di attività - sono due autentiche perle della costa nordirlandese. Pittoreschi villaggi costieri, sono famosi non solo per la loro bellezza naturale, ma anche per essere mete delezione degli appassionati di golf, grazie alla presenza di campi celebri in tutto il mondo. [stag]{ID:13542}[/stag] Portstewart ospita il celebre Portstewart Golf Course , noto per aver accolto gli Irish Open nel 2017. Questo percorso si distingue per la sua posizione panoramica e per le sfide tecniche che offre ai giocatori di ogni livello. A poca distanza, il Royal Portrush è invece uno dei campi links più impegnativi e iconici a livello internazionale, avendo ospitato gli Open nel 2019. La sua reputazione è legata non solo alla difficoltà del tracciato, ma anche al fascino selvaggio del paesaggio circostante, che contribuisce a rendere ogni partita unesperienza unica. Tuttavia, Portrush e Portstewart non sono soltanto sinonimo di golf: anche chi non pratica questo sport troverà motivi di interesse e piacere. Le ampie spiagge dorate invitano a rilassanti passeggiate e a momenti di relax, e interessante e gustosa è lofferta gastronomica delle cittadine, ricche di locali tipici e proposte di cucina tradizionale. [stag]{ID:13543}[/stag] Proseguendo, è dato per scontato un selfie davanti a uno degli edifici più amati e fotografati d'Irlanda, il Tempio di Mussenden che si trova sul bordo della scogliera, appollaiato sopra la spiaggia di Downhill vicino al centro abitato di Castlerock, con una vista panoramica sulle montagne di Donegal Town, sul mare e, nelle giornate più limpide, persino sulla costa scozzese. Fu costruito su modello del Tempio di Vesta di Roma, esempio di raffinata architettura classica. Il momento migliore per andarci il tramonto, quando il sole si abbassa dietro la sua sagoma. Fu costruito nel 1785 per volere di Frederick Hervey, Conte di Bristol e Arcivescovo di Derry, uomo vivace e di grande cultura. Hervey desiderava un rifugio nella sua tenuta sulla scogliera di Downhill: un luogo in cui potersi isolare con i suoi libri, i suoi pensieri e il suono incessante delloceano. Allepoca si ipotizzò che Frederick Hervey, soprannominato il Casanova inglese, avesse costruito il tempio per poter trascorrere momenti di solitudine con sua cugina, Lady Mussenden, dalla quale ledificio prende il nome. La verità rimane avvolta nel mistero. Derry-Londonderry, dove la Causeway Coastal Route incontra la Wild Atlantic Way La Causeway Coastal Route termina a Derry-Londonderry , vicino al confine con la Repubblica d'Irlanda, famosa per le sue mura inviolate di 400 anni. Il 30 gennaio 1972 - durante il tormentato periodo dei Troubles che dilaniò lIrlanda cel Nord - la polizia britannica uccise 14 manifestanti cattolici durante una manifestazione pacifica per i diritti civili: il Bloody Sunday (Domenica di sangue) ispirò la famosa canzone Sunday Bloody Sunday degli U2, inno pacifista che condanna la violenza e invoca la pace. Negli ultimi anni, la città ha iniziato una nuova fase storica, puntando sull'arte, la cultura, la vivacità della vita. Cosmopolita e creativa, oggi pulsa di vita, con musica tradizionale che si riversa da pub come il Peadar ODonnell's , una fiorente scena artistica, la gastronomia davanguardia, gallerie e musei, i murales nel quartiere di Bogside e molto altro ancora, tutto da scoprire facendosi coinvolgere nella vita dei local. A Derry-Londonderry la Causeway Coastal Route incontra la Wild Atlantic Way , altro mitico percorso costiero. Ma questa è unaltra storia . Dormire e mangiare a Belfast Hotel Europa Vicino alla stazione ferroviaria di Great Victoria Street e a due passi dal centro, l 'Europa Hotel è un pezzo di storia di Belfast, lhotel per eccellenza della città, luogo dincontri politici e diplomatici, dove alloggiavano (ed alloggiano) i più importanti ospiti stranieri, politici di alto profilo e star di fama mondiale, da Bill Clinton (nel 1995 il primo presidente americano in carica a visitare lIrlanda del Nord) a- venendo tempi più recenti - Brad Pitt, Julia Roberts, Bob Dylan, Victoria Beckham. [stag]{ID:13544}[/stag] Questa sua importanza, lo ha reso obiettivo sensibile durante il difficile periodo dei Troubles , tantè che gode del non invidiabile primato di essere stato lalbergo più bombardato dEuropa , con ben 36 attentati dinamitardi dal 1971, quando fu inaugurato, al 1994 quando lIRA depose le armi. Elegante e classico, con marmi e scalone, ha camere accoglienti e silenziose, un ottimo ristorante, 2 bar/lounge e la mattina vi si serve una gustosa prima colazione. Accanto si trova la Grand Opera House (Patrimonio Unesco) e di fronte i due Pub storici d epoca vittoriana più famosi di Belfast, il Crown Liquour Saloon (1885) e il Robinson's Bar (1895), rispettivamente al 46 e al 38-40 di Great Victoria Street. [cartigliock]1[/cartigliock] The Bedford Hotel Belfast Questo raffinato boutique hotel a 5 Stelle è stato appena inaugurato in una posizione centralissima e vicina alla stazione. Frutto della ristrutturazione di un importate edificio storico, l'iconico Scottish Mutual Building, è stato realizzato con il 90% di materiali riciclati. Dalle elaborate decorazioni in pietra alle raffinate finiture interne, agli arredi con legni e tessuti pregiati, l'hotel coniuga la grandiosità edoardiana con i più moderni standard internazionali. [stag]{ID:13545}[/stag] Con lhotel ha preso vita anche un nuovo polo gastronomico a Donegall Square. Il suo ristorante gourmet, Nineteen Hundred , rende omaggio all'epoca in cui l edificio aprì i battenti: guidato dal celebre chef nordirlandese Noel McMeel, celebra con creatività il meglio dei prodotti stagionali dell'Irlanda del Nord. Il Café Bar è guidato dallo chef Noel McMeel, famoso per il suo lavoro al vertice del G8. [cartigliock]2[/cartigliock] Robinson's Bar Fondato nel 1895, il Robinson's è uno dei pub più antichi e grandi di Belfast. Ospita infatti sotto il medesimo tetto ben 5 locali : Saloon (con cimeli originali del Titanic, tra cui la famosa bambola Philomena recuperata dal relitto), Fibbers ( immerso nella tradizione irlandese e ricco di cimeli storici, è uno dei più rinomati locali di Belfast per la musica folk irlandese dal vivo), Bistro, Pool Loft e Lounge . [stag]{ID:13546}[/stag] Frequentatissimo, tanto che negli orari di punta si fa fatica ad entrarvi, si può scegliere fra un ricco menu di cocktail classici e distillati pregiati, con particolare attenzione al whisky , degustazioni di Scotch e Irish, pinte di birra di ogni tipo e ogni genere di liquori e distillati. Cè anche un Cigar club . Nel Bistrot del primo piano con una bella vista sulla città, si gustano prodotti e piatti tradizionali irlandesi. Si può mangiare anche al Robinsons Pool Loft , tradizionale sport bar con tavoli da biliardo e maxi-schermi per seguire gli eventi sportivi in diretta. [cartigliock]3[/cartigliock] James Street James St. è nato dalla fusione di due tra i migliori ristoranti di Belfast , James Street South Restaurant e The Bar and Grill at James St, e offre una cucina informale ma raffinata con piatti classici da bistrot e carni alla griglia , che ne sono la specialità. Fulcro del locale è la griglia a carbone, dove vengono cucinate non solo alcune delle migliori bistecche e tagli pregiati dell'Irlanda del Nord (come il controfiletto della contea di Tyrone), ma anche pesce intero fresco, maiale e verdure. [stag]{ID:13547}[/stag] Cotte sul Josper, le carni sono servite su taglieri e accompagnate da una golosa selezione di salse: volendo - come nel caso del Tomahawk o lo Chateaubriand - può essere condivisa. Il tutto accompagnato da uneccellente selezione di vini, con birre, sidri, gin e e whisky di produzione locale che occupano un posto d'onore nel menu delle bevande. Tra le proposte, granchio su pane tostato con maionese al granchio, calamari croccanti con fonduta di pomodoro e chorizo, oltre ai classici della griglia accompagnati da contorni come le deliziose patatine fritte al tartufo. [cartigliock]4[/cartigliock] Sawers Belfast Icona della città, la gastro-salumeria Sawers Belfast , a conduzione familiare fin dal 1897, offre una sterminata gamma di prodotti alimentari di qualità locali e internazionali. Rinomata a Belfast come il Titanic (a cui, fra laltro, aveva fornito olive, formaggi ed altro) ha di tutto, dai salumi alle spezie, da uninfinità di proposte gastronomiche con piatti già pronti a dolci di ogni tipo. [stag]{ID:13548}[/stag] Fra i suoi vanti, gli oltre 200 tipi di formaggi selezionati da tutto il mondo e da produttori locali. Il banco del pesce offre tagli freschi e frutti di mare crudi e cotti, mentre quello dei salumi include il meglio dei prodotti stagionati europei come prosciutto Parma, Serrano e Iberico. Per una sosta golosissima ed appagante, il bar gastronomico serve focacce, wrap, bagel, insalate gourmet e dolci italiani, accompagnati da tè e caffè internazionali. [cartigliock]5[/cartigliock] Dormire e mangiare Causeway Coastal Route Harbourview Hotel A Ballymena, sulla costa lungo la Causeway Coastal Route, questo pittoresco e confortevole albergo di charme, recentemente rinnovato radicalmente, è il primo hotel irlandese interamente dedicato al whisky, di cui ha uneccezionale selezione e a cui riserva eventi e degustazioni che spaziano dai marchi più antichi a quelli più recenti. Si può scegliere fra ben 11 diverse degustazioni di whisky. [stag]{ID:13549}[/stag] Ottimo anche il ristorante , che da pranzo a cena propone abbondanti e gustosi piatti unici, sia di carne che di pesce. Per rimanere in tema di whisky, fra i must il Whiskey Chicken Stack ( pollo arrosto in padella, champignon, salsa al whisky Limavady, anelli di cipolla). E poi, eccellenti sono il Daube di manzo irlandese brasato con salsa al vino rosso, purè di patate, carote glassate e broccoli a gambo e le Ostriche di Sardini provenienti dal Larne Lough, nella contea di Antrim, con vinaigrette al limone, Tabasco, whisky irlandese Limavady e dragoncello. [cartigliock]6[/cartigliock] Causeway Hotel Per visitare il Giants Causeway niente di più comodo e suggestivo dello storico Causeway Hotel , affacciato sul mare a ridosso del Centro Visite da cui si accede per inoltrarsi verso le famose formazioni rocciose, dichiarate dall'Unesco Patrimonio dellUmanità. Costruito nel 1836 e oggi di proprietà del National Trust e classificato come monumento storico, è stato il primo albergo con vista sullo spettacolare Selciato del Gigante. [stag]{ID:13550}[/stag] Ovattate atmosfere daltri tempi, arredi depoca, 28 camere con vista sull'Oceano Atlantico o con terrazza privata rivolta al tramonto, ha un accogliente bar dove sorseggiare un drink o una birra, ma anche gustare uno spuntino leggero o un pasto a base di semplici e gustosi piatti con ottimi prodotti locali. Nel ristorante vengono proposti piatti tradizionali, anche di pesce, rigorosamente stagionali. [cartigliock]7[/cartigliock] Bushmills Inn Hotel Se siete appassionati di whiskey, questo raffinato hotel che fa per voi! È stato infatti ricavato da una locanda di posta seicentesca annessa al complesso della Old Bushmills Distillery, la più antica al mondo. Poco distante dal Giant's Causeway. Caldo, accogliente, in puro stile irlandese, è oggi un Luxury Boutique Hotel a 4 stelle in cui pare che il tempo sia rimasto in sospeso, con camini sempre accesi, salottini, angoli appartati dove rifugiarsi dal mondo. Vale la pena di concedersi un pasto nel suo ristorante pluripremiato guidato dallExecutive chef Gordon McGladdery , sia per il fascino dellambiente che per leccellente cucina a base dei migliori prodotti locali per garantire qualità eccezionale, tracciabilità e uniformità, e spesso insaporita dal whisky. [stag]{ID:13551}[/stag] Eccellente il pane della locanda (rotolo di whisky e formaggio affumicato, pane di frumento con stout e melassa, soda bread con pesto di basilico e burro al tartufo). Da provare le Bistecche nordirlandesi frollate cotte nel forno a legna insaporite da una deliziosa crema al pepe nero e whisky Bushmills (si può scegliere fra filetto, controfiletto, costata di manzo) e per finire il Caffè Bushmills con una dose generosa di Bushmills Original, guarnito con panna montata e una spolverata di cioccolato) e una Degustazione di whisky Bushmills ( whisky di malto Black Bush, Bushmills invecchiato 10 anni e Bushmills invecchiato 12 anni). Piatti veloci, formaggi ed altri prodotti locali si gustano nel Gas Bar , dove si possono degustare i migliori whisky di malto della distilleria. [cartigliock]8[/cartigliock] Harry's Shack Sul lungomare di Portstewart Strand, è dobbligo una sosta in questo popolare locale con una posizione invidiabile sulla spiaggia, che offre piatti a base di pesce locale e cocktail, con patio dalla vista panoramica e musica rock di sottofondo. Lambiente è semplice e informale ( è una sorta di spartano cottage in legno), ma è molto frequentato sia dai bagnanti che dagli abitanti del posto per la sua gustosa cucina. [stag]{ID:13552}[/stag] Atmosfera rilassata, ha menu diversi per brunch, pranzo e cena adatti a tutti i gusti, compresi i vegetariani. Eccellenti i prodotti (per lo più locali), dal pesce sempre fresco, alla carne, alle verdure. La sua zuppa di merluzzo affumicato e mais è secondo molti la migliore dIrlanda ed eccezionale è laragosta di Portrush. [cartigliock]9[/cartigliock] Walled City Brewery Volete immergervi nel più autentico (e gaudente) spirito irlandese e vivere a pieno la città di Derry/Londonderry? Lindirizzo giusto è quello di Walled City Brewery , birrificio e gastropub a conduzione familiare fondato nel 2015 da James (birraio con diploma) e Louise Huey, la cui famiglia gestisce tutte le attività, dalla produzione di birra alla cucina ( anche l'interior design è stato curato da una sorella, Yvonne). [stag]{ID:13553}[/stag] Ospitato nell'edificio originale del 1872, vi si gustano birre artigianali fresche prodotte in piccoli lotti piatti stagionali con ingredienti locali, pensati per essere abbinati perfettamente alle loro birre, oltre ad eclettici piatti internazionali ( rinomati gli arrosti, che vengono serviti solo la domenica). Fra le varie esperienze che vi si possono fare, tour di degustazione, masterclass sulla birra (con la possibilità di creare anche una mini birra), Earhart Gin School (in cui ci si cimenta nella distillazione e si crea un gin personalizzato). [cartigliock]10[/cartigliock] Per maggiori informazioni: www.irlanda.com