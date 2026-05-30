Il tramezzino del Caffè Mulassano compie 100 anni: l’omaggio di Paolo Griffa

Cent'anni dopo la nascita del tramezzino del Caffè Mulassano, la storica insegna di Torino festeggia l'anniversario con un nuovo assaggio dedicato alla donna che quella storia l'ha resa possibile. Si chiama "Angela by Paolo Griffa" ed è il tramezzino che lo chef stellato Paolo Griffa ha ideato per il Mulassano, in omaggio ad Angela Demichelis Nebiolo, nome poco conosciuto al grande pubblico, ma fondamentale per la storia del locale.

Il tramezzino Angela by Paolo Griffa

Il tramezzino Angela by Paolo Griffa

Angela Demichelis Nebiolo, la donna dietro la nascita del tramezzino

Angela Demichelis Nebiolo partì giovanissima per Detroit all'inizio del Novecento e fu tra le prime donne italiane a guidare un'auto negli Stati Uniti. Durante il proibizionismo attraversava il confine canadese per rifornire di alcolici i locali gestiti con il marito Onorino Nebiolo. Tornata a Torino nel 1926, rilevò il Mulassano e intuì che quel piccolo pane morbido usato per accompagnare il vermouth poteva trasformarsi in qualcosa di diverso.

La sala del Caffè Mulassano

La sala del Caffè Mulassano

Nacque così il "paninetto", poi ribattezzato "tramezzino" da Gabriele D'Annunzio. Un'idea semplice ma destinata a entrare nella cultura gastronomica torinese: pane dalla particolare maglia glutinica e farciture che guardavano ai gusti della città, dalla bagna cauda al tartufo.

Il tramezzino di Paolo Griffa per i 100 anni del Mulassano

Il tramezzino nasce da ingredienti legati al territorio alpino: pane integrale, trota salmonata della Dora affumicata al ginepro, maionese all'erba cipollina, insalata croccante e semi di girasole tostati. Sopra, scaglie dorate che richiamano le squame del pesce. Gli ingredienti guardano al confine tra Piemonte e Valle d'Aosta, il territorio dove Griffa lavora oggi con il suo ristorante stellato all'interno del Caffè Nazionale.

Lo chef Paolo Griffa

Lo chef Paolo Griffa

“Angela by Paolo Griffa” firmato dallo chef stellato viene servito in abbinamento con il Vermouth Mulassano Rosso oppure con l'Orange Sour, cocktail preparato con il Vermouth Mulassano Hampden, etichetta affinata in botti di rum giamaicano Hampden.

Un omaggio alla storia del Caffè Mulassano

Per il Mulassano, locale che appartiene all'associazione dei Locali storici d'Italia, è anche un modo per riportare l'attenzione su uno dei simboli più riconoscibili dell'aperitivo torinese, proprio mentre il tramezzino vive una nuova stagione di interesse, fra reinterpretazioni gourmet e recupero della tradizione cittadina.