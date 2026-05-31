L’hotel di Abano con un parco termale da 20.000 mq nel centro città

L’interessante quattrostelle completamente restaurato si trova nel centro di Abano Terme (Pd), a pochi passi dalla zona pedonale. Vanta oltre un secolo di tradizione nell’ospitalità termale ed è anche una ottima base di partenza per visitare con calma i Colli Euganei ed il relativo Parco Naturale da poco riconosciuto dall’Unesco come Riserva della Biosfera. Abano Terme è il più importante e antico centro termale d'Europa. Si trova in posizione incantevole al centro del Veneto. Il suo nome deriva dal greco “à ponos” e significa “colui che libera dal dolore”. Grazie al suo enorme potenziale ricettivo grazie ad un significativo numero di hotel tutti dotati di di un reparto termale è diventata la più grande città termale del mondo.

Tra Montegrotto Terme e i Colli Euganei si sviluppa un paesaggio unico fatto di acque termali, natura vulcanica e testimonianze storiche

Tra Montegrotto Terme e i Colli Euganei si sviluppa un paesaggio unico fatto di acque termali, natura vulcanica e testimonianze storiche

Non è da meno Montegrotto Terme, un popolare centro termale da almeno 2000 anni. Il nome della città deriva dal toponimo romano “Mons Aegrotorum”, cioè montagna degli ammalati. Infatti nel centro della cittadina c'è un colle dove gli ammalati, in epoca antica, si andavano a curare beneficiando degli effetti terapeutici del fango e dell'acqua termale che saliva, e continua farlo, dalle viscere della terra per sgorgare ad una temperatura di oltre 80°C. In questa terra nel corso dei secoli si sono incrociate antiche culture ed alcuni resti (ahimè troppo pochi) del loro artigianato ricordano oggi del loro passaggio.

Colli Euganei: il cuore verde del Veneto

Entrambe le cittadine sono adagiate ai piedi dei Colli Euganei, dolci rilievi dal fascino senza tempo, che si innalzano improvvisi nella pianura veneta. Questo è il cuore verde del Veneto punteggiato da boschi, prati, vigneti, uliveti e frutteti. Visti dall’alto i circa 19.000 ettari del Parco Regionale dei Colli Euganei somigliano ad un armonioso mosaico paesaggistico. Incastonati qua e là, sorgono piccoli borghi, ville, castelli, monasteri ed eremi. L’intero territorio del Parco, composto da 15 comuni ed oltre 80 colline vulcaniche è stato ufficialmente riconosciuto come Riserva della Biosfera all'interno del programma mondiale Mab (Man and the Biosphere) dell'Unesco. Questo prestigioso titolo certifica l'area come modello di agricoltura sostenibile ed ecoturismo per gettare le basi per una coesistenza armoniosa tra le attività economiche umane e la conservazione dell’ambiente.

Tra colline vulcaniche, ville storiche e monasteri, il Parco Regionale dei Colli Euganei rappresenta un modello di equilibrio tra natura, agricoltura e presenza umana.

Tra colline vulcaniche, ville storiche e monasteri, il Parco Regionale dei Colli Euganei rappresenta un modello di equilibrio tra natura, agricoltura e presenza umana.

Il più grande polo termale d’Europa

Le due cittadine fanno parte delle Terme Euganee, il più grande polo termale d’Europa specializzato nella fango-balneo-terapia. Oltre ad Abano e Montegrotto ricomprende Galzignano Terme, Battaglia Terme e Teolo ed è riconosciuto a livello internazionale per i trattamenti di prevenzione e curativi effettuati con le acque ipertermali ed i fanghi di qualità certificata e brevettata. Le Terme Euganee sono considerate meta privilegiata per chi desidera una vacanza rilassante in un’atmosfera speciale a contatto con la natura.

Hotel Mioni Pezzato & Spa: rifugio rigenerante per corpo e mente

Per visitare con calma questo interessante territorio si può tranquillamente scegliere come base l’Hotel Mioni Pezzato & Spa un quattro stelle all’avanguardia che si trova in via Marzia, nel centro di Abano Terme, a pochi passi dalla zona pedonale. L’hotel vanta oltre un secolo di tradizione nell’ospitalità termale e, fin dalla sua nascita, agli inizi del secolo scorso, è stato sempre della stessa famiglia, prima Mioni e poi Mioni Pezzato. Oggi nella cabina di comando siede Giovanni Mioni, quinta generazione di famiglia, che guida l’hotel con la moglie Cyrielle Tordjman. Entrambi si sono formati alla prestigiosa ’École Hôtelière de Lausanne e perfezionati alla Cornell School of Hotel Administration.

L'Hotel Mioni Pezzato & Spa rappresenta una delle strutture di riferimento per l’ospitalità termale nel Veneto

L'Hotel Mioni Pezzato & Spa rappresenta una delle strutture di riferimento per l’ospitalità termale nel Veneto

La struttura aperta tutto l’anno è molto gradevole anche nell’aspetto esteriore. Nel pozzo di pietra, sotto al faggio davanti all’entrata dell’hotel, si trova ed è visibile ancora oggi l’antica fonte che diede inizio all’avventura di questa famiglia di albergatori. Appena si varca la porta a vetri si viene accolti da una hall Spaziosa e luminosa, con design elegante e funzionale. Un bell’equilibrio tra estetica e identità.

Il Thermal Garden uno dei suoi punti di forza

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente il “Thermal Garden”. È immerso in un grande e lussureggiante giardino di circa 20.000 metri quadri con 16 vasche, diverse per dimensioni e temperatura dell’acqua e più di 110 postazioni idromassaggio alimentate dalle acque dei Colli Euganei per rilassare e decontrarre le varie parti del corpo. Ad esempio la Piscina Veranda, composta da quattro vasche interne ed esterne collegate tra loro e ricche di idromassaggi, diventa particolarmente suggestiva nelle ore serali, quando le luci della cromoterapia illuminano le vasche di diversi colori, creando un’atmosfera magica e ancora più rilassante. Invece la Piscina Panoramica, immersa nel verde del parco termale, è perfetta per una tonificante nuotata estiva. È accessibile in ogni stagione grazie a un tunnel con entrata riscaldata che la collega alla sala relax Rifugio di Quiete e alla Piscina Veranda.

Di sera, le piscine termali si trasformano in un’esperienza immersiva creando atmosfere suggestive tra luci, acqua e relax profondo

Di sera, le piscine termali si trasformano in un’esperienza immersiva creando atmosfere suggestive tra luci, acqua e relax profondo

Da provare anche “I Ruscelli dell’Orto”, un percorso giocoso e rilassante articolato in otto vasche di acqua termale con diverse tipologie di idromassaggi e getti d’acqua dall’effetto tonificante, decontratturante e rilassante. Ci si può cimentare in tre diversi percorsi studiati per garantire un’azione specifica su diverse zone del corpo: tonificante e decontratturante per gambe e glutei; terapeutico per la zona cervicale e lombare; rilassante per tutto il corpo, con particolare attenzione per testa e collo.

Tea Rose Spa: trattamenti benessere e terapeutici e percorsi relax

La rinomata Tea Rose Spa offre un percorso benessere esclusivo che integra l’offerta termale vera e propria con proposte di trattamenti estetici e di bellezza, una vasta gamma di massaggi mirati in particolare a decontratturare la schiena, percorsi relax e una palestra attrezzata. «All’Hotel Mioni Pezzato & Spa - racconta il Ceo Giovanni Mioni - abbiamo studiato dei massaggi terapeutici esclusivi, per prevenire ed alleviare i problemi più comuni della schiena. All’interno della nostra squadra abbiamo selezionato i terapisti più esperti qualificandoli attraverso uno specifico percorso di formazione interna, all’esecuzione di questi trattamenti altamente specializzati. Poi nel 2025 abbiamo avviato il progetto Fango Lab con un investimento assolutamente identitario di circa 2,5 milioni euro per garantire ai nostri ospiti un fango ancora più efficace rispetto a quello tradizionale. I risultati sono assolutamente positivi».

La Tea Rose Spa propone un percorso benessere completo che unisce trattamenti estetici, massaggi terapeutici e programmi dedicati alla salute della schiena

La Tea Rose Spa propone un percorso benessere completo che unisce trattamenti estetici, massaggi terapeutici e programmi dedicati alla salute della schiena

Nel parco si trova anche il padiglione delle saune e della zona umida, un luogo di relax per il corpo e la mente. Qui si possono provare, tra l’altro, sauna panoramica, bagno turco, Ice room con doccia di neve, Percorso doccia "Acqua Tonic" con doccia laterale, doccia temporale forte e doccia Geyser, Tepidarium panoramico alla camomilla, Biocalidarium, Pedilluvio, Vasca antica in pietra Kneip e Vichy Shower con pioggia sottile e pioggia forte.

Le camere: eleganti e confortevoli

L’hotel dispone di 179 camere e suite, suddivise in sei diverse categorie, per adattarsi a ogni esigenza di Spazio e comfort. Tutte rinnovate di recente, si distinguono per gli ambienti, arredati con stile e tessuti pregiati, e curati in ogni minimo dettaglio per garantire all’ospite una permanenza confortevole e rilassante.

L’Hotel Mioni Pezzato & Spa dispone di 179 camere e suite rinnovate di recente, caratterizzate da design moderno

L’Hotel Mioni Pezzato & Spa dispone di 179 camere e suite rinnovate di recente, caratterizzate da design moderno

Ad esempio le Smart (completamente rinnovate nel 2025) sono camere eleganti, dal design moderno, fresco e rilassante; le Elegance Colli, con vista sul giardino, piscina e Colli Euganei, sono stanze moderne dal design particolarmente curato e arredate in stile classico-contemporaneo. Un’altra tipologia di camera molto apprezzata è la Classic Superior, molto confortevole dal design classico-contemporaneo, è arredata con colori rigeneranti e riposanti.

Ristorante 1915: cucina del benessere con ottimi vini

Un altro fiore all’occhiello del Mioni Pezzato è la cucina orientata al benessere. I suoi punti di forza sono: genuinità, ricca scelta, rapporto qualità prezzo, amore e cura nella cucina. Il nome del Ristorante, 1915, è in ricordo del matrimonio avvenuto nel 1915 tra Giuseppe Mioni ed Elvira Pezzato, sorella minore del gestore dello stabilimento. Felice dell’unione, Giovanni Mioni - padre dello sposo - donò ai novelli coniugi l’albergo termale che dal giorno del loro matrimonio modificò la ragione sociale da Mioni a Mioni Pezzato.

L’executive chef Vittorio Piro

L’executive chef Vittorio Piro

L’executive chef Vittorio Piro guarda con grande attenzione a prodotti freschi, se possibile di stagione, piatti leggeri e opzioni personalizzate. È stato avviato il percorso “Cucina Benessere”, una cucina italiana di salutare soddisfazione incentrata su piatti interamente cucinati in casa, giornalmente e con ingredienti freschi del territorio ed ampio utilizzo di frutta e verdura se possibile di stagione. Un modo di cucinare che rifugge da esaltatori di gusto come il glutammato e non prevede l’impiego di prodotti semi-industriali o industriali. In estate è in funzione anche il Grill che completa l’offerta del bar esterno, con una scelta di piatti veloci, semplici e confortanti, come: toast, wrap, insalate, zuppe del giorno, carne e pesce alla griglia. La carta dei vini pone l’attenzione sul territorio, soprattutto con un’ottima selezione delle cantine più prestigiose dei Colli Euganei.

Alla scoperta dei Colli Euganei

Come accennato l’Hotel Mioni Pezzato & Spa può essere una ottima base di partenza per andare alla scoperta delle attrattive dei Colli Euganei. Basta seguire uno degli oltre 30 sentieri attrezzati e le strade panoramiche che si diramano come una complessa rete lungo i versanti collinari, fino a coprire un vasto territorio immerso nel verde. Poi terrazzamenti coltivati a vigneto e olivo si alternano a praterie e pseudo macchia mediterranea. Qui si concentrano oltre 1.700 specie botaniche, circa un sesto dell’intera flora italiana con la straordinaria compresenza di specie mediterranee e specie montane o sub-montane rare o minacciate.

Tra cantine, Strada del Vino e Villa dei Vescovi, i Colli Euganei raccontano una tradizione enogastronomica che unisce eccellenza vitivinicola e patrimonio culturale

Tra cantine, Strada del Vino e Villa dei Vescovi, i Colli Euganei raccontano una tradizione enogastronomica che unisce eccellenza vitivinicola e patrimonio culturale

Infine da non dimenticare la grande qualità dei suoi vini, molti dei quali Doc e Docg, dalle note mediterranee e minerali di grande carattere e allo stesso tempo eleganti. Le eccellenze enogastronomiche euganee si possono gustare nelle varie cantine aderenti alla Strada del Vino Colli Euganei e nell’esclusiva Enoteca che si trova al piano terra dell’incantevole Villa dei Vescovi, bene del Fai (Fondo Ambiente Italiano). Quindi all’Hotel Mioni Pezzato & Spa eccellenze del territorio, vini, tipicità enogastronomiche, convivialità e ospitalità familiare si incontrano con i trattamenti benessere e terapeutici per offrire agli ospiti esperienze uniche da vivere ad Abano e nei Colli Euganei.