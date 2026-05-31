Il ristorante dove comanda il numero tre: la cucina di mare secondo Tribus

A Pozzuoli (Na), nel cuore dei Campi Flegrei, c’è un ristorante che già dal nome racconta perfettamente la propria identità. Tribus Restaurant nasce infatti dall’idea di tre amici, tre soci e tre chef che hanno deciso di condividere non soltanto una cucina, ma una visione precisa della ristorazione contemporanea. “Tribus”, in latino, significa “tre”. Un riferimento voluto, legato alle radici storiche e culturali del territorio flegreo, ma anche a un concetto più profondo che richiama inevitabilmente Massimo Troisi e il suo Ricomincio da tre. Perché da Tribus si ricomincia proprio così: in tre.

I tre giovani chef di Tribus, Vincenzo Marra, Giuseppe Postiglione e Simone Frattini

I tre giovani chef di Tribus, Vincenzo Marra, Giuseppe Postiglione e Simone Frattini

Tre percorsi diversi che si incontrano in un unico progetto gastronomico fatto di amicizia, territorio e cucina di mare. Dietro il locale ci sono Vincenzo Marra, Giuseppe Postiglione e Simone Frattini, tre giovani chef campani con esperienze maturate tra hotel, brigate di cucina e ristoranti di livello in Italia e all’estero. Giuseppe Postiglione ha lavorato tra Capri, Svizzera e Napoli, passando anche per il ristorante stellato Il Comandante del Romeo Hotel. Simone Frattini ha costruito il proprio percorso tra banqueting, Costiera Amalfitana ed esperienze internazionali, mentre Vincenzo Marra si è formato tra catering, hotellerie e ristorazione di alto profilo, collaborando anche con strutture come Bulgari Hotel e Armani Hotel. Tre sensibilità diverse che oggi convivono in una cucina contemporanea ma profondamente mediterranea.

Una cucina di pesce che parte dalla tradizione

La filosofia di Tribus è chiara: partire dalla cucina di mare campana per reinterpretarla in modo più moderno e personale, senza mai perdere riconoscibilità e identità. Qui il pesce resta protagonista assoluto, lavorato con tecnica ma senza eccessi estetici o costruzioni forzate. I sapori rimangono leggibili, legati al territorio, mentre la modernità emerge attraverso equilibrio, precisione e cura delle lavorazioni.

La sala di Tribus a Pozzuoli (Na)

La sala di Tribus a Pozzuoli (Na)

Il locale dispone di due sale interne e di un ampio spazio esterno che durante l’estate diventa parte integrante dell’esperienza gastronomica. Nonostante la struttura possa ospitare numeri più importanti, la scelta dei tre soci è stata quella di mantenere circa 50/60 coperti per garantire uno standard qualitativo costante sia in cucina che nel servizio. Una scelta che racconta bene la filosofia del posto: meglio fare bene che fare tanto. La fascia media di spesa si aggira tra i 55 e i 70 euro a persona.

Dal carpaccio alla zuppa pescatora: il mare di Tribus tra tecnica e memoria mediterranea

Tra i piatti simbolo del ristorante c’è il Carpaccio di pescato con olio al porro, riduzione di aceto, pomodoro bruciato e bottarga. Una proposta che rappresenta bene l’approccio della cucina di Tribus: pochi elementi, ben calibrati, capaci di accompagnare la materia prima senza coprirla.

Carpaccio di pescato con olio al porro, riduzione di aceto, pomodoro bruciato e bottarga

Carpaccio di pescato con olio al porro, riduzione di aceto, pomodoro bruciato e bottarga

L’acidità della riduzione di aceto, la nota intensa del pomodoro bruciato e la sapidità della bottarga costruiscono un equilibrio preciso attorno al pescato fresco. Un piatto essenziale, elegante e immediatamente riconoscibile. Più identitario e legato alla memoria mediterranea è invece il Tubettone in zuppa alla pescatora, uno dei piatti più richiesti del locale.

Tubettone in zuppa alla pescatora

Tubettone in zuppa alla pescatora

Qui la classica zuppa di mare campana viene reinterpretata attraverso una lavorazione più contemporanea, mantenendo però tutta l’intensità del sapore marino. La pasta raccoglie il fondo della pescatora in modo avvolgente, con un risultato ricco ma equilibrato. Un piatto che racconta perfettamente il dialogo tra tecnica moderna e cucina tradizionale.

Una cucina senza primadonne

All’interno della cucina ogni chef segue aree specifiche: Vincenzo Marra si concentra principalmente sui primi piatti, Simone Frattini lavora su antipasti e secondi, mentre Giuseppe Postiglione cura pane, dessert e accoglienza. La forza del progetto, però, è proprio la gestione condivisa.

Da Tribus non esiste il concetto di chef protagonista: ogni scelta nasce dal confronto continuo tra tre professionisti che hanno costruito il locale mantenendo intatta la propria amicizia. Tre percorsi diversi, una sola cucina. Il Mediterraneo come punto di partenza e come punto di arrivo.