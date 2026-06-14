Meno di 30 decibel per rigenerare la mente: il maso che ha azzerato i rumori

Non è una semplice fuga dalla frenesia, ma la rivendicazione di un diritto fondamentale: quello all'ascolto di sé. In un mondo saturo di stimoli visivi e acustici, il vero avanguardismo sta nella sottrazione. Al Niedermairhof, antico maso storico in Alto Adige con oltre 700 anni di storia custodito nel paesino di Teodone, borgo intimo di appena 854 abitanti a pochi passi da Brunico, l'ospitalità si trasforma in un manifesto terapeutico ed estetico.

Arnold Ritter L'avanguardismo della sottrazione: a sinistra, l'antico silo del grano riconvertito in una scultorea torre contemporanea, straordinario contrasto con la facciata storica del Niedermairhof

L'avanguardismo della sottrazione: a sinistra, l'antico silo del grano riconvertito in una scultorea torre contemporanea, straordinario contrasto con la facciata storica del Niedermairhof

Qui il concetto di lusso si rigenera nella sottrazione: lontano da ogni accenno di sfarzo, si trasforma nel privilegio assoluto del silenzio. Qualcosa che non si esibisce ma si respira, anticipato dall'esperienza unica e quasi mistica che si prova all'interno del vecchio silo del grano della struttura.

Stodl Spa: l'antico fienile e il Silo dell’introspezione

Il cuore di questa filosofia si esprime infatti nella Stodl SPA, un ambiente metafisico ricavato dall'antico fienile riconvertito. Al suo interno prende vita l'inedito Silo dell’introspezione: proprio laddove un tempo si custodiva il grano, oggi si attraversa una passerella sospesa su un manto di fieno profumato per raggiungere una piccola piattaforma sospesa nel vuoto. Un luogo di isolamento surreale, concepito come spazio immersivo per disconnettersi dal mondo ed entrare in profonda connessione con la propria interiorità.

Kottersteger L’inedito Silo dell’introspezione: la piattaforma sospesa nel vuoto all'interno della Stodl SPA

L’inedito Silo dell’introspezione: la piattaforma sospesa nel vuoto all'interno della Stodl SPA

Una vera e propria cura per l'anima che trova riscontro nella scienza del benessere: la continua esposizione al rumore ambientale mantiene infatti il corpo in un costante stato di allerta. Gli esperti ricordano che per garantire una rigenerazione profonda i livelli acustici dovrebbero mantenersi rigorosamente al di sotto dei 30 decibel.

Suite con schermatura acustica e colazione a km 0 a Brunico

Per questo, anche ognuna delle 8 esclusive suite di design in Alto Adige, dove lo stile moderno dialoga con i dettagli della vita contadina, è stata progettata con una schermatura acustica totale, trasformando la notte in un rituale di assoluta quiete.

Arnold Ritter Una delle 8 esclusive suite di design del Niedermairhof, progettate con schermatura acustica totale

Una delle 8 esclusive suite di design del Niedermairhof, progettate con schermatura acustica totale

Al risveglio, il ritorno alla realtà è lento e accogliente, scandito da una colazione à la minute curata dalla padrona di casa, Kathrin Mayr, che celebra i sapori genuini del territorio tra dolci fatti in casa e infusi locali. Un invito radicale a rallentare, perdersi nel grande prato verde circostante e riappropriarsi del proprio tempo. L'esperienza custom-made: Lo spazio della Private Spa e il Silo dell’introspezione sono prenotabili per un massimo di sei ospiti, garantendo un'esperienza di totale e intima esclusività.