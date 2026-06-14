Sembra Parigi, ma si trova in Belgio: il ristorante con una torre di 620 vini

Nel cuore della verde e dinamica regione del Kempen, precisamente a Herentals nel nord del Belgio, lo storico locale Link 21 Bar Brasserie ha svelato un radicale intervento di ristrutturazione volto a ridefinire la propria identità visiva. Situato strategicamente nei pressi dell'uscita 21 dell'autostrada E313 che collega Anversa e Hasselt, il ristorante vanta oltre vent'anni di attività sul territorio. L'ambizioso progetto di interior renovation, affidato alla celebre interior designer Charlotte Wastiau, ha saputo valorizzare l'anima del locale proiettandola in una dimensione internazionale e colta, fortemente ispirata alle atmosfere delle grandi brasserie parigine.

NOËL & MARQUET L'ampia sala principale del Link 21 ad Herentals, dove la luce naturale valorizza le geometrie a parete realizzate con i profili Noël & Marquet

L'ampia sala principale del Link 21 ad Herentals, dove la luce naturale valorizza le geometrie a parete realizzate con i profili Noël & Marquet

I dettagli tridimensionali di Noël & Marquet definiscono lo spazio architettonico

L'elemento cardine della trasformazione estetica risiede nell'uso magistrale delle soluzioni decorative firmate Noël & Marquet. Con circa 878 metri lineari di prodotti installati, i profili e le modanature diventano veri e propri strumenti di design capaci di conferire profondità e ritmo alle pareti. Fin dall'ingresso, le boiserie realizzate con i battisedia Z10, arricchite dai rosoni R17 e dagli angoli Z102, introducono una grammatica visiva lussuosa e accogliente.

NOËL & MARQUET Atmosfere intime e finiture materiche: il dettaglio dei pannelli CANELÉ S di Noël & Marquet scelti dalla designer Charlotte Wastiau

Atmosfere intime e finiture materiche: il dettaglio dei pannelli CANELÉ S di Noël & Marquet scelti dalla designer Charlotte Wastiau

Nelle aree caratterizzate da un'abbondante luce naturale, la modanatura è stata posata seguendo lo stile Haussmanniano, esaltando l'altezza generosa dei soffitti. Al contrario, nelle zone destinate a una convivialità più intima e raccolta, i pannelli CANELÉ S verniciati in sfumature scure creano l'illusione di una lavorazione artigianale in legno di mogano, offrendo un contrasto materico dal forte impatto sensoriale. Persino gli ambienti di servizio coniugano estetica e funzionalità attraverso l'uso dei battiscopa FB2, resistenti agli urti e all'umidità.

Una proposta gastronomica tra classici europei e la filosofia del food sharing

La ricercatezza del design interno trova una perfetta corrispondenza nell'offerta culinaria del Link 21. Il menu si sviluppa attorno ai concetti di purezza della materia prima e filiera corta, prediligendo ingredienti freschi provenienti da produttori locali. La carta propone i grandi classici del bistrot europeo, reinterpretati con un tocco contemporaneo e cosmopolita: spiccano piatti identitari come il branzino cotto sulla pelle con salsa di pomodoro, capperi e patate fritte dorate.

facebook.com/link21herentals La cucina del Link 21 celebra i grandi classici delle brasserie europee attraverso materie prime a filiera corta

La cucina del Link 21 celebra i grandi classici delle brasserie europee attraverso materie prime a filiera corta

Accanto alla formula del pranzo settimanale, la cucina promuove attivamente la filosofia del food sharing, invitando i commensali alla condivisione dei piatti al centro del tavolo. Per chi desidera una sosta più informale o un aperitivo di classe, la brasserie propone un ricercato assortimento di bar food, ostriche fresche e caviale pregiato.

La torre del vino e i servizi business all'uscita della E313

Oltre all'esperienza gastronomica principale, il Link 21 si distingue nel panorama della ristorazione belga per una monumentale cantina a vista e una spettacolare torre del vino integrata nella sala principale. Questa imponente struttura custodisce oltre 620 etichette accuratamente selezionate, che spaziano da storiche e prestigiose case vinicole internazionali fino a piccoli produttori indipendenti e gemme nascoste della viticoltura locale.

NOËL & MARQUET Il maestoso nucleo centrale della brasserie, dominato dalla torre del vino che custodisce oltre 620 etichette selezionate

Il maestoso nucleo centrale della brasserie, dominato dalla torre del vino che custodisce oltre 620 etichette selezionate

Il bancone in marmo del bar costituisce il fulcro della mixology, dove vengono serviti cocktail d'autore, mocktail analcolici e una ricca selezione di digestivi. Pensato sia per il turismo leisure sia per la clientela business, il locale è dotato di aria condizionata, stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel parcheggio e un servizio di take-away gastronomico ordinabile tramite una piattaforma web dedicata.