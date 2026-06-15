A Roma c’è un rooftop con vista che cambia il modo di vivere la città

Mama Shelter è un albergo ma anche un luogo del gusto e del buon bere e qualsiasi proposta di ospitalità o di ristorazione si scelga è garantita una “unconventional experience”. Lo prevede il format, vivace, giovane e irriverente, che caratterizza questa catena dell'accoglienza presente in tutto il mondo. Fondata in Francia da Serge Trigano, conta oggi 13 hotel in 15 città e 9 Paesi. Non offre soltanto servizi di alto livello ma abolisce il confine tra albergo - per lo più un insieme di camere belle e confortevoli - e la città e i suoi abitanti. Ad accogliere gli ospiti interni ed esterni sono infatti grandi spazi comuni, dall'arredo eclettico, fantasioso e colorato.

Il rooftop di Mama Shelter a Roma

Il rooftop di Mama Shelter a Roma

È un modo piacevole per vivere davvero questa casa fuori casa. Anche i giovani e le famiglie del quartiere contribuiscono a rendere allegra e inclusiva l'atmosfera a tutte le ore, dalla colazione del mattino al dopo cena. Non a caso il nome Mama Shelter può essere tradotto in «rifugio di mamma«. Tra ristorante, pizzeria, spazi verdi e angoli discreti la scelta è ampia, tutto con una formula invitante e conveniente. Senza parlare del brunch nei fine settimana o del tea time con pasticcini.

Rooftop vista Cupolone e cocktail d’autore: il cuore estivo di Mama Shelter Roma

Ma è con la bella stagione che diventa protagonista il Roof Top Ristorante Bar al sesto piano con vista sul Cupolone, con un'offerta gastronomica curata dallo chef Gianfranco Pecchioli e dal suo team. Il food & drink manager Salvatore Cofone cura invece la selezione di drink alcolici che cambia ogni sei mesi. Dalle 18.00 il rooftop accoglie gli ospiti per l’aperitivo, da accompagnare a golosi snack, godendosi l’inizio della serata e il tramonto. La nuova Signature Cocktail List Mama Hit Ma(ma)Mania Dance propone undici drink diversi e si ispira a una tracklist di brani iconici della musica pop & dance attraverso gli anni Duemila.

Chef Gianfranco Pecchioli cura l'offerta gastronomica curata del Mama Shelter La vista sul Cupolone dalla terrazza del Mama Shelter La sala ristorante del Mama Shelter ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Chef Gianfranco Pecchioli cura l'offerta gastronomica curata del Mama Shelter La vista sul Cupolone dalla terrazza del Mama Shelter La sala ristorante del Mama Shelter

In armonia con l'ambiente anche la cucina di Pecchioli è senza schemi, né geografici né di maniera, perché costruita sulla creatività, sull'equilibrio e ancora prima sulla qualità. Tutto quello che entra in cucina è garantito dai suoi rapporti personali con gli artigiani del cibo. Ama il suo lavoro, crede in una cucina mediterranea, sincera e istintiva. «La mia è proprio una passione - dice - se non si cucina con amore, è meglio non farlo». Prima di approdare a Mama Shelter aveva perfezionato il suo percorso in cucine prestigiose con Heinz Beck, Albert Adrià, Anthony Genovese fino a diventare sous chef executive di Heros De Agostinis all'Anantara Palazzo Naiadi. Qui, affidandosi al suo istinto e alla sua creatività, può esprimersi liberamente in piatti dal gusto deciso, anche vegetariani, vegani e gluten free.

Piatti da condividere e sapori creativi tra Mediterraneo e contaminazioni

È molto curata anche l'estetica del piatto: le sue Melanzane alla parmigiana, servite in perfetto monoblocco, sono un tripudio di sapori e colori così come i tacos, che contengono un'antologia di carni e verdure perfettamente abbinate al gusto vegetale e come consistenza. I più richiesti sono quelli al salmone e avocado. Da provare anche il Maritozzo ripieno di baccalà mantecato con cipolla rossa in agrodolce, le Crocchette di jamón con maionese al pimenton, il Cannolo con pastasfoglia glassata al miele con sale Maldon e fiori edibili, i Cannelloni ripieni alla romana ma un po' reinterpretati e i Bao al vapore farciti ai gamberi tempura e cavolo marinato.

Maritozzi ripieni di baccalà mantecati con cipolla rossa in agrodolce Cannelloni ripieni alla romana con prosciutto e salvia Cannoli con pastasfoglia glassata al miele con sale Maldon e fiori edibili ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Maritozzi ripieni di baccalà mantecati con cipolla rossa in agrodolce Cannelloni ripieni alla romana con prosciutto e salvia Cannoli con pastasfoglia glassata al miele con sale Maldon e fiori edibili

Sono piccole delizie, studiate per chi vuole provare tutto e condividerlo. E anche la nota dolce non è da trascurare, fantasiosa e originale, con un tiramisù irresistibile. Le Tartare e Carpacci sono lavorati al momento e dal forno escono a ritmo continuo focacce imbottite. «I nostri menù cambiano spesso - aggiunge lo chef - perché i nostri ospiti possano provare sempre sapori nuovi». Non ultimo valore dell'offerta è il servizio curato da ragazzi giovani e attenti.

Camere, eventi e atmosfera inclusiva: l’esperienza completa di Mama Shelter

Tavoli e sedie, in legno e vimini con comodi cuscini a fiori, sono tra piante verdi e tralci di fiori, intorno a un grande bancone centrale, e tutto l'ambiente invita alla socialità oppure, in alternativa, al relax. Mama Shelter ha l'orgoglio dichiarato di essere per tutti. Tra le tante iniziative organizza eventi speciali a tema e feste mirate, un periodico All You Can Eat, al brunch o in pizzeria, e iniziative per bambini con golosità e animazione che li fanno «entrare« nel mondo delle fiabe e di Walt Disney. Oggetti vintage, Old America e foto d'epoca sono dovunque.

Una stanza del Mama Shelter

Una stanza del Mama Shelter

Accanto al Vaticano, Mama Shelter Roma è facile da raggiungere, grazie ai numerosi mezzi pubblici e alla metro, e dispone anche di un comodo garage. Le 217 camere ben arredate, dislocate in due edifici, sono progettate per offrire il massimo del comfort con letti king-size o queen-size e maxi TV per godere gratuitamente di film. Spaziose e con più posti letto sono le Mama Family. Il brand, parte di Ennismore, vuole essere un hotel accessibile e friendly, regalando un’esperienza coinvolgente e dinamica.