Chalet al Foss riparte dallo chef Simone Tognetti e dal nuovo ristorante Elementa

Simone Tognetti è il nuovo executive chef di Chalet al Foss, hotel 5 stelle di Vermiglio, in Trentino. Il suo arrivo coincide con il debutto di Elementa, nuovo ristorante aperto anche agli ospiti esterni, e con l’avvio della stagione estiva della struttura: sia l’hotel sia il locale apriranno infatti il 3 luglio. Dopo un percorso professionale sviluppato tra ristoranti stellati, hotel di lusso e gruppi dell’ospitalità internazionali, lo chef porterà la propria esperienza nella proposta gastronomica del resort.

Simone Tognetti, il nuovo executive chef di Chalet al Foss

Simone Tognetti, il nuovo executive chef di Chalet al Foss

L’esperienza di Simone Tognetti

Tognetti ha iniziato la propria carriera nel 2005 al Castello di Casiglio di Erba (Co), per poi conseguire il diploma in Cooking Management a Monza. Le prime esperienze di rilievo sono arrivate a Milano, al Four Seasons Hotel sotto la guida di Sergio Mei, seguite dai passaggi allo Sheraton Diana Majestic e all’Hotel De La Ville di Monza. Successivamente è entrato nella brigata del ristorante stellato La Locanda del Devero Hotel, lavorando accanto a Luca Brasi ed Enrico Bartolini. L’esperienza internazionale ha preso forma a Parigi, sugli Champs-Élysées, al ristorante Nolita con Vittorio Beltramelli. Da lì si è trasferito in Portogallo al bistellato Villa Joya di Dieter Koschina, per poi proseguire alle Bermuda nel cinque stelle Rosewood Tucker’s Point Resort. Nel 2015 è tornato in Europa e ha collaborato con il tre stelle Michelin Gusto di Heinz Beck al Conrad Algarve.

Lo Chalet al Foss

Lo Chalet al Foss

Negli anni successivi ha lavorato come head chef consultant tra Sydney e il Queensland, in Australia. Il percorso è poi proseguito con incarichi di responsabilità in diverse realtà dell’ospitalità internazionale: dall’Hotel Jardin Tecina alle Canarie all’Hell’s Kitchen del Forte Village Resort in Sardegna, dove ha affiancato Carlo Cracco, fino a Villa Arcadio sul lago di Garda. Più recentemente ha firmato la proposta del Pool Grill del Belmond Splendido di Portofino, ha guidato il ristorante Nonna Bazaar di Zannier Hotels a Minorca e, nel 2025, ha supervisionato come executive chef le attività ristorative riconducibili a Vincenzo Dascanio fra Portofino, Como, Cernobbio, Noto, Taormina e St. Moritz.

Che cucina porterà Tognetti a Chalet al Foss

La cucina che porterà a Chalet al Foss nasce dall’incontro tra tecnica francese e sapori italiani, con particolare attenzione alle materie prime del territorio. Burro d’alpeggio trentino, selvaggina locale e pesci d’acqua dolce saranno alla base di una proposta che farà ricorso a fermentazioni, utilizzo di erbe spontanee e lavorazioni orientate a valorizzare il prodotto.

La cucina di Tognetti unisce il rigore della scuola francese all’intensità dei sapori italiani

La cucina di Tognetti unisce il rigore della scuola francese all’intensità dei sapori italiani

Il nuovo ristorante Elementa

Come anticipato, l’arrivo di Tognetti coincide anche con il lancio di Elementa, il nuovo ristorante di Chalet al Foss. Il locale è stato completamente ripensato da Carlotta Menon e Alberto Pangrazzi e avrà come elemento centrale un tavolo ispirato all’effetto di una colata lavica, attorno al quale gli ospiti potranno osservare il lavoro della brigata. Il nome Elementa richiama il termine latino elementum e il concetto di origine della materia. Applicato al nuovo progetto gastronomico, rappresenta il legame tra la materia prima e i quattro elementi naturali - terra, aria, acqua e fuoco - che ne accompagnano la trasformazione in cucina.