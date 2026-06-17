Palazzo Cinquecento festeggia dieci anni e guarda al futuro dell’ospitalità

Fare colazione in un giardino privato nel cuore della Capitale ammirando, a pochi passi, i resti delle antiche Mura Serviane risalenti al VI secolo a.C.? È uno degli esclusivi plus che offre NH Collection Roma Palazzo Cinquecento, l’elegante cinque stelle che ha recentemente festeggiato i dieci anni di attività.

La zona colazione con vista sui resti delle antiche Mura Serviane risalenti al VI secolo a.C.

La zona colazione con vista sui resti delle antiche Mura Serviane risalenti al VI secolo a.C.

Un edificio storico a due passi dalla Stazione Termini

Palazzo Cinquecento si trova a pochi passi dalla Stazione Termini ed è ospitato in un edificio del XX secolo, splendido esempio di architettura novecentesca, ricca di dettagli in stile Liberty, come l’incantevole scalinata, animata da motivi geometrici, che si sviluppa armoniosamente lungo i cinque piani dell’hotel.

Palazzo Cinquecento è ospitato in un edificio del XX secolo

Palazzo Cinquecento è ospitato in un edificio del XX secolo

Camere, ristorante e servizi per gli ospiti

L’hotel offre 177 camere, dalle superior alle suite, e ambienti ampi e luminosi, caratterizzati da tonalità neutre e dettagli ricercati: le camere sono arredate con gusto contemporaneo e dotate di tecnologie all’avanguardia. Il ristorante Grand Tour, situato al piano terra dell’hotel, offre un’esperienza gastronomica che esalta i sapori della cucina romana, alla scoperta di emozioni dimenticate, sempre giocando tra tradizione e innovazione. Il ristorante è aperto anche a chi non è cliente dell’hotel, offrendo così la possibilità di uno stacco totale dal ritmo frenetico della città, un pranzo di lavoro o una colazione veloce in un ambiente esclusivo.

Una delle camere di Palazzo Cinquecento La sala del ristorante Grand Tour La terrazza panoramica di Palazzo Cinquecento ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una delle camere di Palazzo Cinquecento La sala del ristorante Grand Tour La terrazza panoramica di Palazzo Cinquecento

L’hotel dispone inoltre di due cocktail bar arredati con pezzi di design ricercato, di quattro sale meeting multifunzionali e di due sale executive. L'offerta si completa con un'attrezzatissima area fitness. Fiore all’occhiello della struttura è la spettacolare terrazza panoramica di 600 metri quadrati al quinto piano: uno spazio unico sopra i tetti di Roma, dove l’aperitivo diventa un momento di relax unico.

I dieci anni e lo sguardo al futuro

«Il decimo anniversario volge lo sguardo al futuro - ha affermato il general manager Salvatore Trani. Il nostro è stato un percorso lungo dieci anni e fatto di idee, visione e impegno: il risultato è un'identità forte, riconoscibile e autentica. Sono stati dieci anni di eccellenza durante i quali abbiamo costruito qualcosa di veramente importante, diventando un punto di riferimento, un luogo dove storia e modernità si incontrano ogni giorno e dove convivono culture differenti: Palazzo Cinquecento rappresenta l'essenza del nostro brand. Ora rafforziamo il nostro impegno nell’offrire esperienze uniche e immersive, in perfetta sintonia con i valori di accoglienza, cultura ed eleganza che da sempre definiscono NH Collection Hotels & Resorts».