Collina Sunset, a Clusone il tramonto si gusta tra cocktail e tacos

Con l’arrivo della bella stagione prende vita una nuova proposta dedicata agli amanti dell’aperitivo gourmet, della mixology d’autore e delle atmosfere raffinate. Al Collina Luxury Relais, struttura cinque stelle immersa nel paesaggio della Val Seriana, nasce infatti Collina Sunset, un format destinato a caratterizzare i venerdì estivi tra gusto, musica e panorami d’eccezione.

Una vista aerea del Collina Luxury Relais di Clusone (Bg)

Una vista aerea del Collina Luxury Relais di Clusone (Bg)

L’iniziativa trasforma il tramonto in un momento da vivere e condividere, offrendo agli ospiti un’esperienza che combina ospitalità di alto livello, intrattenimento e ricerca gastronomica. Il progetto trova spazio nella suggestiva Rotonda Champagnerie, elegante area esterna del relais dove la luce naturale del calare del sole diventa parte integrante della scenografia.

Cocktail signature e mixology d’autore firmata Mauro Brioschi

Uno degli elementi distintivi di Collina Sunset è la proposta beverage, che riprende la drink list dell’Americano Bar del relais. La selezione, curata dal mixologist Mauro Brioschi, alterna grandi classici reinterpretati e cocktail originali pensati per valorizzare ingredienti e tecniche contemporanee. Tra le proposte più rappresentative spicca il Collina Negroni, una rilettura elegante dell’aperitivo italiano per eccellenza.

Il barman Mauro Brioschi col cocktail della casa, il Collina Negroni

Il barman Mauro Brioschi col cocktail della casa, il Collina Negroni

In questa versione gin, vermouth rosso e Bitter Campari si incontrano con latte di mandorla e bitter al cioccolato, lavorati attraverso la tecnica Milk Wash che dona al cocktail una consistenza setosa e un profilo aromatico particolarmente armonioso. Accanto a questa creazione trova spazio il Presolana, cocktail dalle note fresche e agrumate che unisce gin e Lillet Blanc al rosolio di bergamotto Italicus, completato da una soffice spuma al bergamotto e da una rifinitura di tè Earl Grey in polvere.

Musica lounge e atmosfera esclusiva per i venerdì d’estate

Ogni appuntamento è accompagnato da una selezione musicale studiata per seguire il passaggio dalla luce del giorno alle atmosfere serali. Le sonorità spaziano tra lounge music, deep house e tropical house, contribuendo a creare un ambiente rilassato e raffinato. L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva capace di coinvolgere gli ospiti attraverso più dimensioni sensoriali, in un contesto dove il paesaggio montano e la qualità dell’accoglienza diventano protagonisti.

Il venerdì sera aperitivi in terrazza al Collina Luxury Relais

Il venerdì sera aperitivi in terrazza al Collina Luxury Relais

La proposta gastronomica è concepita come naturale estensione del mondo della mixology. Accanto a una selezione di assaggi gourmet, il format propone originali tacos gourmet, pensati per dialogare con i cocktail e arricchire l’esperienza dell’aperitivo. L’offerta food non svolge soltanto una funzione di accompagnamento, ma diventa parte integrante del percorso sensoriale, contribuendo a creare un equilibrio tra sapori, consistenze e profili aromatici.

Il fascino di Clusone e della Val Seriana

Conosciuta come la “città dipinta” grazie al suo importante patrimonio artistico e agli affreschi che decorano il centro storico, Clusone rappresenta una delle destinazioni più interessanti della montagna bergamasca. In questo scenario si inserisce il Collina Luxury Relais, struttura panoramica affacciata sulla Val Seriana e situata in una posizione strategica tra Lago d’Iseo e Castione della Presolana.

Una stanza del Collina Luxury Relais

Una stanza del Collina Luxury Relais

Il relais offre un’esperienza che combina natura, benessere e ospitalità, diventando punto di riferimento per chi desidera vivere il territorio in modo autentico. Passeggiate nei boschi, percorsi cicloturistici, momenti di relax e servizi dedicati al wellness completano una proposta che va oltre il semplice soggiorno alberghiero.

Ristorante, bar e spa aperti anche agli ospiti esterni

Uno degli aspetti più interessanti della struttura riguarda la possibilità di accedere ai suoi servizi anche senza pernottamento. Il Ristorante Beides, il Bar Americano & Champagnerie e la My Purity Spa accolgono infatti anche visitatori esterni.

La piscina della My Purity Spa del Collina Luxury Relais, aperta anche al pubblico esterno

La piscina della My Purity Spa del Collina Luxury Relais, aperta anche al pubblico esterno

Che si tratti di una cena, di un aperitivo panoramico, di un percorso benessere o di una giornata dedicata al relax, il relais offre diverse opportunità per vivere un’esperienza completa all’insegna del gusto e del benessere.