A Ibiza nasce The Site: progetto che unisce hotel di lusso, chef stellati e nightlife

A Playa d’en Bossa, una delle aree più frequentate di Ibiza e dell’intero Mediterraneo, ha preso forma uno dei progetti più interessanti dell’ospitalità europea degli ultimi anni. Si chiama The Site Ibiza ed è il piano con cui Palladium Hotel Group ha ridisegnato una zona strategica dell’isola trasformandola in una destinazione dove alberghi, ristorazione, intrattenimento, shopping e benessere convivono all’interno di un unico ecosistema. L’ultimo tassello di questa trasformazione è Bless Ibiza The Site, l’hotel 5 stelle nato dalla riqualificazione dell’ex Hard Rock Hotel Ibiza, che si affianca a The Unexpected Ibiza Hotel, la struttura legata all’Ushuaïa (e al suo beach hotel), una delle discoteche più famose del mondo.

Jet2holidays Vista dall’alto sul complesso The Site Ibiza a Playa d’en Bossa (sul centro-sinistra il Bless Ibiza The Site)

Vista dall’alto sul complesso The Site Ibiza a Playa d’en Bossa (sul centro-sinistra il Bless Ibiza The Site)

Da García a Ramsay: The Site Ibiza riunisce alcune delle firme più note

L’idea alla base del progetto è quella di intercettare un pubblico internazionale sempre più interessato a vivere una destinazione senza dover necessariamente spostarsi tra luoghi diversi. Per questo motivo The Site Ibiza concentra in un’unica area alcune delle firme più importanti della gastronomia contemporanea. Tra queste c’è Dani García, chef che ha conquistato le tre stelle Michelin a Marbella e oggi alla guida dei format Leña e Lobito de Mar.

Lo chef Dani García Lo chef Dabiz Muñoz Lo chef Gordon Ramsay ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Lo chef Dani García Lo chef Dabiz Muñoz Lo chef Gordon Ramsay

Fa parte del progetto anche Dabiz Muñoz, mente creativa del tristellato DiverXO di Madrid (da anni praticamente al top in ogni guida), che porta a Ibiza il suo StreetXO (il format più informale e anticonvenzionale del suo universo gastronomico). Accanto a lui anche Gordon Ramsay, fra gli chef più famosi del mondo, con Hell’s Kitchen, mentre Paco Roncero continua a presidiare l’isola con Sublimotion. A completare, poi, il quadro realtà già note a Ibiza del calibro di Coya e Tatel. Il risultato è una concentrazione di insegne e personalità che difficilmente trova paragoni in altre località turistiche del Mediterraneo.

Dalle ceneri dell’Hard Rock nasce il nuovo Bless Ibiza The Site

Tornando all’hotel, il nuovo Bless Ibiza The Site rappresenta il fulcro dell’intero sviluppo. La struttura dispone di 461 camere e porta la firma dell’interior designer Lázaro Rosa-Violán, che ha costruito ambienti ispirati alla cultura mediterranea e al paesaggio delle Baleari. L’obiettivo è offrire un’esperienza che accompagni gli ospiti durante tutta la giornata attraverso spazi dedicati alla socialità, alla ristorazione e al relax.

Una delle suite del Bless Ibiza The Site

Una delle suite del Bless Ibiza The Site

Cocktail d’autore, cucina mediterranea e benessere vista mare

Uno dei luoghi simbolo sarà The Cloud 9, il rooftop destinato ad accogliere nelle prossime settimane Handshake Speakeasy, cocktail bar nato a Città del Messico e diventato negli ultimi anni uno dei nomi più apprezzati della mixology mondiale (nominato miglior bar del mondo nella classifica The World’s 50 Best Bars 2024). All’interno dell’hotel trovano spazio anche The Alchemist, dedicato a specialty coffee e cocktail signature, e The Palm Club, area che ruota attorno alla piscina con un’offerta gastronomica che comprende pesce fresco, paella, sushi preparato al momento e prodotti locali. Completa la proposta La Sabina, ristorante aperto durante tutto l’arco della giornata con una cucina mediterranea pensata per adattarsi ai diversi momenti del soggiorno.

L’Handshake Speakeasy di Città del Messico

L’Handshake Speakeasy di Città del Messico

A tutto questo si aggiungono una spa affacciata sul mare e un programma fitness sviluppato da Own Studio insieme a Technogym, basato su percorsi personalizzati supportati da tecnologie biometriche. Elementi che contribuiscono a definire il posizionamento di Bless Ibiza The Site e, più in generale, la direzione intrapresa dal progetto The Site Ibiza: fare di Playa d’en Bossa una delle principali destinazioni europee per chi cerca ospitalità, gastronomia e intrattenimento nello stesso luogo.