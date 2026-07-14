A Vienna l'aperitivo entra nel tempio dell'Art Nouveau accanto al capolavoro di Klimt

Vienna aggiunge un nuovo indirizzo alla sua estate, unendo ospitalità, arte e vita cittadina in uno dei luoghi più rappresentativi della capitale austriaca. Fino all'11 settembre 2026, il giardino del Palazzo della Secessione ospita il Lvdwig Garten Bar @ Secession, progetto nato dalla collaborazione tra il Boutique Hotel Beethoven Wien e la Secession Wien, istituzione culturale che da oltre un secolo rappresenta uno dei simboli dell'Art Nouveau europea. L'iniziativa propone un modo diverso di vivere uno spazio già conosciuto dagli appassionati d'arte. Il giardino, normalmente percepito come semplice area di passaggio, diventa infatti un luogo dedicato all'incontro, all'aperitivo e agli eventi culturali, offrendo una prospettiva diversa su uno degli edifici più fotografati della città.

Natascha Unkart Il giardino del Palazzo della Secessione ospita il Lvdwig Garten Bar @ Secession

Il giardino del Palazzo della Secessione ospita il Lvdwig Garten Bar @ Secession

Un nuovo spazio dove l'ospitalità incontra la cultura

Il progetto nasce su invito dei curatori della Secessione, che hanno coinvolto la proprietà dell'Hotel Beethoven nella realizzazione di un bar stagionale all'aperto. La struttura alberghiera, situata a pochi minuti a piedi dal museo, ha così deciso di trasferire all'esterno l'identità del proprio Lvdwig Bar, reinterpretandola in un contesto completamente diverso.

Il risultato è un salotto estivo immerso nel verde, pensato sia per i residenti sia per i visitatori che desiderano concedersi una pausa tra una visita ai musei, una passeggiata nel centro storico o un giro tra le bancarelle del vicino Naschmarkt, uno dei mercati più frequentati della città.

L‘Hotel Beethoven di Vienna

L‘Hotel Beethoven di Vienna

Il fascino della Secessione, simbolo della Vienna moderna

Scegliere questo luogo significa inserirsi in uno dei contesti culturali più significativi di Vienna. Il Palazzo della Secessione, inaugurato nel 1898, rappresenta il manifesto architettonico del movimento artistico che prese il nome di Secessione Viennese. La sua celebre cupola dorata, composta da migliaia di foglie d'alloro, è diventata uno dei simboli della città e richiama ogni anno visitatori da tutto il mondo.

Il Fregio di Beethoven di Gustav Klimt

Il Fregio di Beethoven di Gustav Klimt

All'interno dell'edificio è custodito il celebre Fregio di Beethoven di Gustav Klimt, opera monumentale ispirata alla Nona Sinfonia del compositore e considerata uno dei capolavori assoluti dell'Art Nouveau. Pur trovandosi all'esterno dell'edificio, il nuovo Garten Bar permette di vivere questo luogo con uno sguardo diverso, trasformando un'area legata alla cultura in uno spazio aperto anche alla convivialità.

Il design richiama Beethoven e la tradizione viennese

Il progetto porta la firma dello studio Eichinger Offices, già autore degli interni del Lvdwig Bar all'interno dell'Hotel Beethoven. L'intervento riprende il filo conduttore che caratterizza il locale originale, costruito attorno alla figura di Ludwig van Beethoven, reinterpretandolo in chiave contemporanea attraverso arredi essenziali, materiali naturali e un'atmosfera rilassata che dialoga con il giardino della Secessione. L'obiettivo non è creare un semplice dehors, ma un luogo capace di inserirsi armoniosamente nella storia e nell'identità del quartiere.

L‘ingresso del Lvdwig Bar

L‘ingresso del Lvdwig Bar

Gli Schnigarten, una tradizione che racconta Vienna

Il Lvdwig Garten Bar si inserisce nella lunga tradizione degli Schnigarten, gli spazi all'aperto che durante la bella stagione trasformano marciapiedi, cortili e piazze in luoghi dedicati alla socialità. Per i viennesi non rappresentano soltanto tavolini collocati all'esterno di un locale. Lo Schnigarten è un elemento della cultura urbana, un'estensione naturale dei caffè storici e dei bar cittadini, dove trascorrere il tempo senza fretta osservando la vita della città. È proprio questa dimensione che il progetto cerca di valorizzare, inserendosi in un contesto dove convivono istituzioni museali, teatri, locali e spazi pubblici.

Dal Prosecco agli Spritz, un'offerta pensata per l'estate

La proposta gastronomica segue la filosofia dell'aperitivo contemporaneo, con una selezione di Prosecco alla spina, diverse interpretazioni dello Spritz, vini austriaci e internazionali, birre, piccoli snack e il gelato artigianale firmato Veganista. L'idea è quella di offrire una pausa informale in un ambiente che conserva un forte legame con il patrimonio artistico circostante. Ad animare ulteriormente la stagione saranno i Tuesday@Secession, appuntamenti settimanali che ogni martedì porteranno nel giardino performance, incontri e momenti dedicati all'arte contemporanea, trasformando il Garten Bar in uno spazio culturale oltre che gastronomico.

Lvdwig Bar: un cocktail

Lvdwig Bar: un cocktail

Un punto di partenza per scoprire la Vienna estiva

Per accompagnare il progetto, l'Hotel Beethoven Wien propone una promozione dedicata ai mesi di luglio e agosto: prenotando le camere delle categorie Salon e Selektion, gli ospiti potranno soggiornare tre notti al prezzo di due. La posizione dell'albergo, a breve distanza dal MuseumsQuartier, dall'Opera di Stato e dal Naschmarkt, rende questa iniziativa un'occasione per vivere una Vienna diversa da quella dei tradizionali itinerari turistici. Vienna è una città che, soprattutto nei mesi estivi, affianca ai grandi musei una rete di spazi all'aperto dove cultura, enogastronomia e convivialità convivono in modo naturale, offrendo esperienze sempre più ricercate da chi sceglie la capitale austriaca come destinazione di viaggio.