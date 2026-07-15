Tra il mare della costa ragusana e il patrimonio storico, culturale e naturalistico della Sicilia sud-orientale, il Gruppo Mangia’s amplia la propria offerta nel segmento dell’ospitalità di alta gamma con Icona’s Costa Ragusa Resort, nuovo hotel cinque stelle che aprirà il 1° agosto 2026. La struttura nasce con l’obiettivo di rivolgersi a una clientela internazionale adulta, interessata a un soggiorno esclusivo in cui privacy, benessere e autenticità del territorio rappresentano gli elementi centrali dell’esperienza. Il progetto interpreta il concetto di "Altrove Siciliano", una filosofia dell’accoglienza che privilegia ritmi lenti, servizi su misura e un forte legame con l’identità dei luoghi.

Il nuovo Icona’s Costa Ragusa Resort, hotel cinque stelle che aprirà il 1° agosto 2026 Il nuovo Icona’s Costa Ragusa Resort, hotel cinque stelle che aprirà il 1° agosto 2026

Icona’s Costa Ragusa Resort: il nuovo cinque stelle sulla costa della Sicilia

Con 105 camere e suite, Icona’s Costa Ragusa Resort rafforza la presenza del Gruppo Mangia’s nel segmento luxury, proponendo un modello di ospitalità che coniuga eleganza contemporanea e valorizzazione del paesaggio. Immerso tra ulivi secolari, pietra chiara, macchia mediterranea e ampi scorci sul mare, il resort richiama nei materiali, nei colori e nelle architetture gli elementi distintivi della Sicilia sud-orientale.

Una suite dell'Icona’s Costa Ragusa Resort Una suite dell'Icona’s Costa Ragusa Resort

L’intero progetto punta su servizi personalizzati, ambienti riservati e un’accoglienza costruita attorno alle esigenze degli ospiti. La struttura è pensata per chi ricerca tranquillità, comfort e un contatto autentico con il territorio, senza rinunciare a standard elevati di servizio. L'architettura contemporanea dialoga con il contesto naturale, offrendo spazi luminosi e armoniosi che valorizzano il paesaggio costiero.

Alta ristorazione tra cucina siciliana e sapori internazionali

La proposta gastronomica rappresenta uno degli elementi distintivi del resort. Il ristorante IBLÆ – Sicilian Soul propone un percorso dedicato alla cucina siciliana, valorizzando materie prime locali e ricette del territorio reinterpretate in chiave contemporanea, in una terrazza panoramica affacciata sul mare. AMA, invece, sviluppa un dialogo tra cucina mediterranea e sensibilità giapponese, con piatti che ricercano equilibrio, essenzialità e valorizzazione degli ingredienti.

La sala del nuovo Tavola A4 all'interno dell'Icona’s Costa Ragusa Resort La sala del nuovo Tavola A4 all'interno dell'Icona’s Costa Ragusa Resort

L'offerta è completata da Meridies, lobby bar ispirato al concetto di slow living, dall'Oceanis Beach Club, dedicato all'esperienza balneare, e da TAVOLA A4, spazio pensato per celebrare la convivialità italiana. L'intero percorso gastronomico punta a raccontare la ricchezza della cucina siciliana attraverso prodotti di qualità e una proposta diversificata.

Spa, benessere e programmi dedicati alla longevity

All'Icona’s Costa Ragusa Resort piscina e un'attrezzata area SPA All'Icona’s Costa Ragusa Resort piscina e un'attrezzata area SPA

Il benessere occupa un ruolo centrale nell’identità del resort. La SPA è stata progettata come uno spazio dedicato alla rigenerazione psicofisica, con trattamenti, rituali e percorsi pensati per favorire il relax e il recupero dell'equilibrio personale. A rafforzare questa proposta contribuisce la partnership con The Longevity Suite, realtà italiana specializzata in programmi di longevity, biohacking e benessere evoluto.

L’esperienza wellness si estende anche oltre la spa grazie alla presenza di una quiet pool, aree fitness e attività all'aria aperta che permettono di vivere il paesaggio della costa ragusana in modo attivo, integrando movimento, natura e relax in un'unica esperienza di soggiorno.

Alla scoperta della Val di Noto e della Sicilia sud-orientale