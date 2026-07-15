ICONA'S COSTA
La costa ragusana entra nel turismo di lusso: il nuovo resort che guarda al mondo
Il nuovo Icona’s Costa Ragusa Resort apre il 1° agosto 2026 sulla costa siciliana. Con 105 camere e suite, alta ristorazione e servizi esclusivi, propone un soggiorno dedicato a benessere, privacy e scoperta della Val di Noto
Tra il mare della costa ragusana e il patrimonio storico, culturale e naturalistico della Sicilia sud-orientale, il Gruppo Mangia’s amplia la propria offerta nel segmento dell’ospitalità di alta gamma con Icona’s Costa Ragusa Resort, nuovo hotel cinque stelle che aprirà il 1° agosto 2026. La struttura nasce con l’obiettivo di rivolgersi a una clientela internazionale adulta, interessata a un soggiorno esclusivo in cui privacy, benessere e autenticità del territorio rappresentano gli elementi centrali dell’esperienza. Il progetto interpreta il concetto di "Altrove Siciliano", una filosofia dell’accoglienza che privilegia ritmi lenti, servizi su misura e un forte legame con l’identità dei luoghi.
Icona’s Costa Ragusa Resort: il nuovo cinque stelle sulla costa della Sicilia
Con 105 camere e suite, Icona’s Costa Ragusa Resort rafforza la presenza del Gruppo Mangia’s nel segmento luxury, proponendo un modello di ospitalità che coniuga eleganza contemporanea e valorizzazione del paesaggio. Immerso tra ulivi secolari, pietra chiara, macchia mediterranea e ampi scorci sul mare, il resort richiama nei materiali, nei colori e nelle architetture gli elementi distintivi della Sicilia sud-orientale.
L’intero progetto punta su servizi personalizzati, ambienti riservati e un’accoglienza costruita attorno alle esigenze degli ospiti. La struttura è pensata per chi ricerca tranquillità, comfort e un contatto autentico con il territorio, senza rinunciare a standard elevati di servizio. L'architettura contemporanea dialoga con il contesto naturale, offrendo spazi luminosi e armoniosi che valorizzano il paesaggio costiero.
Alta ristorazione tra cucina siciliana e sapori internazionali
La proposta gastronomica rappresenta uno degli elementi distintivi del resort. Il ristorante IBLÆ – Sicilian Soul propone un percorso dedicato alla cucina siciliana, valorizzando materie prime locali e ricette del territorio reinterpretate in chiave contemporanea, in una terrazza panoramica affacciata sul mare. AMA, invece, sviluppa un dialogo tra cucina mediterranea e sensibilità giapponese, con piatti che ricercano equilibrio, essenzialità e valorizzazione degli ingredienti.
L'offerta è completata da Meridies, lobby bar ispirato al concetto di slow living, dall'Oceanis Beach Club, dedicato all'esperienza balneare, e da TAVOLA A4, spazio pensato per celebrare la convivialità italiana. L'intero percorso gastronomico punta a raccontare la ricchezza della cucina siciliana attraverso prodotti di qualità e una proposta diversificata.
Spa, benessere e programmi dedicati alla longevity
Il benessere occupa un ruolo centrale nell’identità del resort. La SPA è stata progettata come uno spazio dedicato alla rigenerazione psicofisica, con trattamenti, rituali e percorsi pensati per favorire il relax e il recupero dell'equilibrio personale. A rafforzare questa proposta contribuisce la partnership con The Longevity Suite, realtà italiana specializzata in programmi di longevity, biohacking e benessere evoluto.
L’esperienza wellness si estende anche oltre la spa grazie alla presenza di una quiet pool, aree fitness e attività all'aria aperta che permettono di vivere il paesaggio della costa ragusana in modo attivo, integrando movimento, natura e relax in un'unica esperienza di soggiorno.
Grazie alla posizione strategica, Icona’s Costa Ragusa Resort rappresenta anche un punto di partenza ideale per visitare il Parco Archeologico di Kamarina, Scoglitti, Marina di Ragusa e la Val di Noto, tra borghi storici, spiagge, siti culturali e itinerari enogastronomici che raccontano la storia millenaria della Sicilia. Per celebrare l'apertura è previsto un pacchetto di due notti per due persone in camera doppia con formula B&B a partire da 472 euro, un'opportunità per scoprire la nuova struttura e vivere un soggiorno dedicato al benessere, alla gastronomia e alla scoperta del territorio.