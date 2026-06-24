Mangia’s punta sul lusso: investimento da 180 milioni per nuove destinazioni

Mangia’s, gruppo attivo nell’hospitality luxury e upper-upscale, archivia il 2025 con performance in forte crescita, confermando il consolidamento del proprio posizionamento nel mercato alberghiero italiano e internazionale. Il percorso di sviluppo evidenzia un rafforzamento sia della struttura economica sia della strategia industriale, con risultati tra i più alti della storia del gruppo.

Marcello Mangia, ceo & presidente del Gruppo Mangia’s

Ricavi e Ebitda in forte incremento

Al 31 dicembre 2025, Aeroviaggi S.p.A. registra ricavi pari a 119,1 milioni di euro, con un incremento del 27% rispetto all’anno precedente. Il dato aggregato raggiunge 138,9 milioni di euro, in crescita del 34%. L’Ebitda si attesta a 9,7 milioni di euro, con un aumento del 48% e un margine dell’8,2%. A livello consolidato il valore sale a 16,7 milioni di euro, +68% rispetto al 2024, con un margine del 12%. Il risultato riflette il miglioramento del mix di clientela, l’aumento dell’occupancy e una gestione più efficiente degli asset alberghieri. L’utile netto si attesta a 2,3 milioni di euro, mentre quello aggregato raggiunge 4,8 milioni di euro, confermando un trend positivo su tutte le principali metriche economiche. Il gruppo evidenzia una struttura patrimoniale solida, con patrimonio netto pari a 159 milioni di euro e un attivo complessivo di 308 milioni. A livello aggregato, il patrimonio netto raggiunge 190,5 milioni di euro, con un totale attivo pari a 366,7 milioni di euro, rafforzando la capacità di investimento e sviluppo nel medio periodo.

Strategia di riposizionamento nel lusso alberghiero

Mangia’s prosegue il proprio percorso di trasformazione nel settore dell’ospitalità di fascia alta, puntando su destinazioni turistiche di valore paesaggistico e culturale. Il modello di crescita si basa su tre direttrici: internazionalizzazione della domanda, sviluppo di nuove destinazioni e riqualificazione degli asset esistenti. Negli ultimi anni il gruppo ha costruito un ecosistema di brand differenziati, con l’obiettivo di rafforzare la riconoscibilità e la competitività sui mercati internazionali.

Icona’s Collection e nuove partnership internazionali

Elemento centrale della strategia è lo sviluppo di Icona’s Collection, segmento luxury del gruppo, che include strutture iconiche come il il Grand Hotel et Des Palmes 5L. Accanto al segmento luxury, il portafoglio comprende resort 5 stelle upper-upscale, una nuova linea 4 stelle per il leisure family e collaborazioni con brand globali come Autograph Collection (Marriott International) e Curio Collection by Hilton. Le partnership internazionali rafforzano la visibilità del gruppo e ampliano l’accesso ai mercati esteri, posizionando Mangia’s tra gli operatori più dinamici del settore.

Piano investimenti da 180 milioni di euro

Nel triennio 2026–2028 il gruppo prevede un piano investimenti da 180 milioni di euro, destinato allo sviluppo di nuove destinazioni, al miglioramento del portfolio e alla crescita del segmento luxury. Circa il 40% delle risorse sarà dedicato a Icona’s Collection, con l’obiettivo di costruire una collezione di 10 proprietà iconiche entro il 2031.

Nuove aperture e prospettive 2026

Il 2026 sarà caratterizzato da nuove aperture strategiche, tra cui Costa Ragusa Resort 5L, Mangia’s Costa Ragusa Borgo 5 stelle (che aprirà il prossimo 1 luglio) e l’ingresso di Acacia Resort nel segmento 4 stelle.

Un render del Mangia’s Costa Ragusa Borgo 5 stelle, che aprirà il prossimo 1 luglio

La crescita prevista include un ulteriore rafforzamento della redditività e un’espansione della presenza internazionale, sostenuta dall’evoluzione del modello distributivo e dal posizionamento nei segmenti premium. «I risultati del 2025 confermano la solidità del Gruppo e la coerenza del percorso strategico intrapreso negli ultimi anni - ha dichiarato Marcello Mangia, CEO & Presidente del Gruppo Mangia’s - Mangia’s sta evolvendo il proprio modello di ospitalità attraverso il riposizionamento del portfolio, lo sviluppo di nuove destinazioni e il rafforzamento del segmento luxury e upper-upscale. Progetti strategici come il lancio della destinazione Costa Ragusa rappresentano concretamente questa visione: destinazioni in cui ospitalità, territorio, sport, alta gastronomia e wellness convivono all’interno di un modello evolutivo e internazionale».

ESG, persone e sviluppo sostenibile

Il gruppo integra nella propria strategia una forte componente Esg, con iniziative su efficienza energetica, riduzione dei consumi e formazione del personale. Al 2025, Mangia’s conta 116 risorse, con 47 nuove assunzioni nel corso dell’anno. I risultati del 2025 confermano la solidità del gruppo e la coerenza del piano strategico. Il posizionamento nel segmento luxury, unito allo sviluppo di nuove destinazioni e alla crescita internazionale, definisce una traiettoria di lungo periodo orientata alla valorizzazione dell’ospitalità italiana sui mercati globali.