Palazzo di Varignana lancia i Varsana Rituals: 5 percorsi per un benessere completo

Nel percorso di crescita di Palazzo di Varignana, struttura alberghiera di Castel San Pietro Terme (Bo), come Regenerative Lifestyle Resort, il benessere viene interpretato come un’esperienza che integra competenze, trattamenti specialistici e rapporto con l’ambiente. Da questa filosofia nascono i Varsana Rituals, cinque nuovi percorsi firmati Varsana SPA, studiati per accompagnare gli ospiti in un’esperienza di rigenerazione che coinvolge corpo e mente.

Una vista esterna di Palazzo di Varignana

Ogni rituale si sviluppa attraverso tre elementi fondamentali: acqua, trattamento manuale e ritualità sensoriale. L’acqua prepara il corpo ai trattamenti, la manualità interviene sulle specifiche esigenze di benessere, mentre il Rituale del Tè conclude il percorso favorendo rilassamento e consapevolezza.

Face Ritual: Face Yoga e massaggio liftante

Tra le novità spicca il Face Ritual, un trattamento viso che combina tecniche di Face Yoga e massaggio manuale a effetto liftante. Definito come il "massaggio dell’eterna giovinezza", il percorso agisce sulla muscolatura profonda del viso attraverso esercizi mirati che contribuiscono a ridurre le tensioni, stimolare la circolazione e migliorare il tono cutaneo. Il trattamento prosegue con un massaggio di ispirazione giapponese basato su digitopressione e stimolazione linfatica, favorendo un naturale effetto lifting e una pelle più luminosa.

Alla Varsana spa c'è la possibilità si svolgere Face Yoga

A completare ogni esperienza è il Rituale del Tè, ispirato alla cerimonia giapponese Chanoyu. Gli ospiti indossano lo yukata, mentre la cerimoniera veste un kimono originale giapponese. In un ambiente raccolto, il momento del tè diventa parte integrante del trattamento, favorendo calma e rilassamento.

Cerimonia del Tè

Dal Calming Ritual al Soul Ritual: i nuovi trattamenti della Varsana SPA

La proposta comprende anche altri quattro percorsi dedicati a differenti esigenze di benessere. Il Calming Ritual è pensato per il rilassamento serale e abbina l'immersione nell'Ofuro, un massaggio con olio d'oliva Varsana SPA e la Cerimonia del Tè arricchita dalla lavanda coltivata sulle colline di Varignana. L'Head & Hair Ritual si ispira ai rituali giapponesi dedicati alla cura del cuoio capelluto. Il trattamento unisce vapore, detersione, massaggi di viso e testa, una maschera allo zafferano e una fase finale di asciugatura professionale.

Il Calming Ritual è pensato per il rilassamento serale e abbina l'immersione nell'Ofuro

Il Body Ritual prende invece ispirazione dall'Hammam. Il savonage con sapone nero a base di olio extravergine di oliva prepara la pelle al successivo massaggio con oli di argan, sesamo e oliva. Il Soul Ritual è dedicato al riequilibrio del sistema nervoso attraverso le campane tibetane. Le vibrazioni sonore vengono applicate durante un trattamento dell'area addominale per favorire rilassamento, stabilità e benessere emotivo.

Private SPA, Ofuro e Hammam: il percorso benessere di Palazzo di Varignana

I Varsana Rituals si svolgono anche negli spazi della Private SPA, articolata in due ambienti distinti. L'Ofuro, ispirato alla cultura giapponese del bagno, utilizza il calore dell'acqua per preparare il corpo al rilassamento profondo. L'Hammam, invece, richiama la cultura mediterranea e mediorientale del vapore, favorendo purificazione e ricettività della pelle.

Alla Varsana Spa oltre ai percorsi benessere anche piscine e aree relax

L'offerta di Varsana SPA comprende inoltre un percorso tradizionale con saune, bagno turco, idromassaggi, una vasca sonora e sette piscine esterne immerse nel paesaggio di Palazzo di Varignana. Tra gli ambienti più caratteristici figurano la Cava d'Oro Bianco, ispirata alle saline di Cervia e dedicata all'haloterapia, e la Grotta dei Calanchi, che richiama il paesaggio dei colli bolognesi e propone scrub e fanghi realizzati con l'olio extravergine di oliva prodotto nella tenuta.

Cosmetici naturali e ingredienti della tenuta