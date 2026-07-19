Indice 1 Il design firmato Studio Sixty7 e i servizi del resort di lusso

Il Sun Siyam Vilu Reef, parte della Privé Collection del Gruppo Sun Siyam, amplia la propria offerta con 50 nuove ville overwater pensate sia per le coppie in cerca di privacy, sia per piccoli gruppi e famiglie che desiderano condividere un soggiorno alle Maldive, grazie alle ville con due camere. In comune hanno la vista sulla laguna, con colori del cielo e del mare che cambiano a ogni ora della giornata, e ambienti perfetti sia per momenti di relax sia per esperienze da vivere insieme. Le ampie metrature e i dettagli architettonici inediti rendono le Ocean Signature Villas with Pool and Slide uniche nel panorama maldiviano.

Vista dall'alto della Ocean Signature Villa: in evidenza la piscina privata, la rete relax filomare e lo scivolo acquatico di 11 metri

Gli interni dispongono di un divisorio a scomparsa per garantire maggiore privacy, mentre un ampio soggiorno, dotato anche di schermo da 65 pollici, consente di vivere al meglio anche il servizio di dining in villa. Eleganti archi caratterizzano l'intero progetto e accompagnano un percorso che dalla camera da letto conduce alla cabina armadio fino al bagno open space, completo di vasca freestanding e doppio lavabo.

gioco di contrasti cromatici all'interno della camera da letto, dove il soffitto blu intenso richiama le profondità dell'oceano

I toni sono quelli del legno bianco alle pareti che creano un’atmosfera luminosa e serena, in contrasto con il soffitto blu intenso che richiama la profondità dell'oceano circostante. L'illuminazione a incasso è perfettamente integrata nell'architettura, diffondendo una luce calda e discreta. Ogni camera da letto dispone di bagno privato e di TV da 50 pollici, per garantire il massimo comfort.

Il design firmato Studio Sixty7 e i servizi del resort di lusso

Molti degli elementi d'arredo e delle decorazioni sono stati realizzati da artisti locali, conferendo autenticità agli ambienti e rafforzando il legame del progetto Sun Siyam con l'identità culturale delle Maldive. Il risultato è un rifugio raffinato e immersivo, capace di trasmettere al tempo stesso tranquillità e personalità.

I geometrici archi strutturali che caratterizzano la cabina armadio e il bagno open space con doppio lavabo delle nuove suite

La creatività delle Ocean Signature Villas with Pool and Slide di Sun Siyam Vilu Reef è stata affidata agli interior designer Lee McNichol e Jose Rivero, fondatori e direttori creativi dello studio londinese Studio Sixty7, già autori di altri ambienti per Sun Siyam Resorts, ristoranti, sistemazioni e l’intero progetto di renovation del Sun Siyam Pasikudah, in Sri Lanka, pluripremiato proprio per la capacità di coniugare un certo minimalismo con un mix di personalità e “vibe” locale. La filosofia di accoglienza e sulle diverse anime del brand, si vive anche al Sun Siyam Olhuveli alle Maldive, un'altra perla del gruppo che declina perfettamente questo concetto di ospitalità.

Il panorama sulla laguna cristallina direttamente dal porticato privato delle nuove ville overwater

Con le nuove sistemazioni, Sun Siyam Vilu Reef offre oggi 151 ville sulla spiaggia e overwater. Il resort, a 35 minuti in idrovolante dall’aeroporto di Male, dispone di 6 ristoranti, una cantina vini con 280 etichette e saletta privata, centro diving, centro sportivo, spa ayurvedica e piscina. Tra i plus del resort, la pulsante barriera corallina, vicinissima alle beach villa, che consente di fare snorkeling direttamente dalla spiaggia.

Una suggestiva veduta aerea del Sun Siyam Vilu Reef illuminato al crepuscolo, con l'iconica disposizione delle sue ville sull'acqua